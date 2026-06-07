Η Θεσσαλονίκη θα χορέψει ζεϊμπέκικο για να σπάσει το Ρεκόρ Γκίνες

Snapshot Στις 14 Ιουνίου, στην πλατεία Αριστοτέλους της Θεσσαλονίκης, θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση με στόχο το Παγκόσμιο Ρεκόρ Γκίνες για τη μεγαλύτερη ταυτόχρονη χορογραφία ζεϊμπέκικου.

Η δράση οργανώνεται από την Alzheimer Ελλάς και το Σωματείο Φίλων της Ελληνικής Εταιρείας Νόσου Αλτσχάιμερ και Συγγενών Διαταραχών (ΕΕΝΑΣΔ).

Στόχος είναι να συμμετάσχουν πάνω από 750 άτομα και να ξεπεραστεί το προηγούμενο ρεκόρ που κατέχει η Κύπρος.

Η εκδήλωση θέλει να προωθήσει το μήνυμα ότι ο χορός ενώνει και βοηθά στη μνήμη, στην άνοια και σε άλλες πτυχές της υγείας. Snapshot powered by AI

Με χορευτές ζεϊμπέκικου, άνδρες και γυναίκες όλων των ηλικιών, θα πλημμυρίσει την ερχόμενη Κυριακή, 14 Ιουνίου, η πλατεία Αριστοτέλους στη Θεσσαλονίκη, σε μία προσπάθεια να καταρριφθεί το Παγκόσμιο Ρεκόρ Γκίνες με τη μεγαλύτερη ταυτόχρονη χορογραφία ζεϊμπέκικου.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 12 το μεσημέρι και διοργανώνεται από την Alzheimer Ελλάς και το Σωματείο Φίλων της Ελληνικής Εταιρείας Νόσου Αλτσχάιμερ και Συγγενών Διαταραχών (ΕΕΝΑΣΔ).

Ο Θέμης Παραστατίδης, υπεύθυνος σχολής χορού, μιλώντας στην ΕΡΤ, στάθηκε στο μήνυμα που επιδιώκει να περάσει η δράση.

«Ετοιμαζόμαστε για να σπάσουμε το ρεκόρ Γκίνες, σε μια εκδήλωση που θα γίνει στις 14 Ιουνίου. Σκοπός είναι να φτάσουμε πάνω από 750 άτομα, να σπάσουμε το προηγούμενο ρεκόρ που το έχει η Κύπρος. Παράλληλα θέλουμε να περάσουμε το μήνυμα ότι ο χορός ενώνει, και να παρακινήσουμε τον κόσμο σε όλες τις ηλικίες, να ασχοληθεί με το χορό, καθώς βοηθάει στη μνήμη, στην άνοια, σε πάρα πολλά πράγματα», όπως ανέφερε μεταξύ άλλων.

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