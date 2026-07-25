Λογαριασμοί ρεύματος: Πώς οι συνεπείς πληρώνουν τα «σπασμένα» των «ενεργειακών τουριστών»

Το συνεχώς μεγαλύτερο απόθεμα επισφαλειών που δημιουργείται στη λιανική ηλεκτρισμού, λόγω της αύξησης του εν λόγω χρέους, ανεβάζει τις ανάγκες χρηματοδότησης αλλά και το λειτουργικό κόστος των εταιρειών προμήθειας.

Γεώργιος Καλούμενος

Λογαριασμοί ρεύματος: Πώς οι συνεπείς πληρώνουν τα «σπασμένα» των «ενεργειακών τουριστών»
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  • Το χρέος των 3 δισ. ευρώ στη λιανική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας προέρχεται κατά 50% περίπου από «ενεργειακούς τουρίστες» που αλλάζουν προμηθευτές χωρίς να πληρώνουν τις οφειλές τους.
  • Οι συνεπείς καταναλωτές επιβαρύνονται έμμεσα, καθώς οι εταιρείες προμήθειας αυξάνουν το κόστος των λογαριασμών έως και 6 λεπτά ανά κιλοβατώρα για να καλύψουν τις επισφάλειες.
  • Τα μεγαλύτερα χρέη προέρχονται από νοικοκυριά και μικρές επιχειρήσεις, που αντιστοιχούν στο 80% των συνολικών οφειλών, δηλαδή περίπου 2,1 δισ. ευρώ.
  • Η επιβάρυνση από παλαιές και τρέχουσες οφειλές φτάνει συνολικά σε περίπου 5,93 λεπτά ανά κιλοβατώρα στους λογαριασμούς ρεύματος.
  • Η Καθολική Υπηρεσία καλύπτει καταναλωτές χωρίς ενεργή σύμβαση, αλλά δημιουργεί αυξημένο πιστωτικό κίνδυνο με οφειλές 421,5 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 313 εκατ. είναι παλαιές οφειλές από πελάτες που άλλαξαν πάροχο.
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Στα τιμολόγια των συνεπών καταναλωτών ρεύματος, παρότι αυτοί πληρώνουν κανονικά και στην ώρα τους τις υποχρεώσεις τους, καταλήγει μέρος του κολοσσιαίου χρέους των 3 δις ευρώ, που υπάρχει στην λιανική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας το οποίο προέρχεται σε πολύ μεγάλο ποσοστό από τους λεγόμενους «ενεργειακούς τουρίστες».

Κοινώς τους μπαταχτσήδες, που έχουν ως σύστημα να αλλάζουν ενεργειακούς παρόχους σαν τα… πουκάμισα, με στόχο να μην εξοφλούν τις οφειλές τους στους προηγούμενους.

Σύμφωνα με στοιχεία της ΡΑΕΕΥ από αυτά τα 3 δις των ανεξόφλητων οφειλών, πάνω από το 50% και συγκεκριμένα ποσό ύψους 1,53 δισ. αφορά σε τέτοιές περιπτώσεις γεγονός που καθιστά την είσπραξή τους ιδιαίτερα δύσκολη.

Αν και το ποσό αυτό δεν χρεώνεται άμεσα στα τιμολόγια των υπόλοιπων συνεπών καταναλωτών, τους επιβαρύνει όμως έμμεσα καθώς οι εταιρείες αναγκάζονται να κάνουν προβλέψεις για επισφάλειες ανεβάζοντας το κόστος των λογαριασμών σε επίπεδα έως και 6 λεπτά την κιλοβατώρα.

Κι αυτό καθώς το συνεχώς μεγαλύτερο απόθεμα επισφαλειών που δημιουργείται στη λιανική ηλεκτρισμού, λόγω της αύξησης του εν λόγω χρέους, ανεβάζει τις ανάγκες χρηματοδότησης αλλά και το λειτουργικό κόστος των εταιρειών προμήθειας.

Όπως τονίζει η ΡΑΑΕΥ στην έκθεση της «το συνολικό ύψος των οφειλών, το οποίο προσεγγίζει τα 3 δισ. ευρώ, καταδεικνύει την έκταση του φαινομένου και τη σημασία του για τη βιωσιμότητα των προμηθευτών, τη διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου και, εντέλει, τη συνολική λειτουργία της λιανικής αγοράς», ενώ κάνει ιδιαίτερη αναφορά στις παλαιές οφειλές επισημαίνοντας: «Παράλληλα, η ύπαρξη σημαντικών οφειλών παλαιών πελατών αναδεικνύει την ανάγκη αποτελεσματικής διαχείρισης του κινδύνου που δημιουργείται κατά τη μετακίνηση πελατών μεταξύ προμηθευτών. Η δυνατότητα αλλαγής προμηθευτή αποτελεί βασικό στοιχείο της ανταγωνιστικής αγοράς και της ελευθερίας επιλογής του καταναλωτή, ωστόσο η συσσώρευση ανεξόφλητων οφειλών μετά τη μετακίνηση δύναται να μεταφέρει κόστος στους προμηθευτές και, τελικά, στο σύνολο των συνεπών καταναλωτών»

Σε νοικοκυριά και ΜμΕ τα περισσότερα χρέη

Σε νοικοκυριά και μικρές επιχειρήσεις ανήκει το μεγαλύτερο κομμάτι των οφειλών καθώς, όπως δείχνουν τα στοιχεία, περίπου το 80% που αντιστοιχεί σε ποσό 2,1 δις, προέρχεται από τη χαμηλή τάση.

Ακολουθούν η μέση τάση, με 683,79 εκατ. ευρώ και ποσοστό περίπου 25,8% και η υψηλή τάση, με οφειλές 8% (214,3 εκατ. ευρώ). Οι οφειλές των νοικοκυριών αντιστοιχούν στα 710 εκατ. ευρώ, ενώ το μεγαλύτερο ποσοστό, περί τα 819 εκατ. ευρώ, αντιστοιχεί σε οφειλές εμπορικών, βιομηχανικών και άλλων μικρών επιχειρήσεων. Οι οφειλές επιχειρήσεων που είναι συνδεδεμένες με τη μέση τάση έφτασαν τα 577 εκατ. ευρώ και των μεγάλων επιχειρήσεων (υψηλή τάση) τα 55 εκατ. ευρώ.

Η επιβάρυνση από τις παλαιές οφειλές σύμφωνα με τη ΡΑΑΕΥ υπολογίζεται σε 3,041 λεπτά ανά κιλοβατώρα και από τις τρέχουσες οφειλές σε 2,89 λεπτά ανά κιλοβατώρα. Σωρευτικά η επιβάρυνση διαμορφώνεται σε 5,931 λεπτά ανά κιλοβατώρα.

Ένα επίσης αρκετά σημαντικό ποσοστό (14,2%) των συνολικών ληξιπρόθεσμων οφειλών προέρχεται και από την Καθολική Υπηρεσία, η οποία δημιουργήθηκε προκειμένου να μην μένουν χωρίς ρεύμα οι καταναλωτές που δεν έχουν ενεργή σύμβαση προμήθειας.

Οι συγκεκριμένες οφειλές φθάνουν τα 421,52 εκατ. ευρώ και από το ποσό αυτό, μόλις 108,64 εκατ. ευρώ αντιστοιχούν σε οφειλές από πελάτες που παραμένουν στον ίδιο πάροχο, ενώ 312,89 εκατ. ευρώ είναι παλαιές οφειλές καταναλωτών που άλλαξαν πάροχο. Ο μηχανισμός της Καθολικής Υπηρεσίας, συνδέεται, σύμφωνα με τη ΡΑΑΕΥ, με αυξημένο πιστωτικό κίνδυνο.

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