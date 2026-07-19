Το «φαινόμενο Μέσι»: Γιατί η Αργεντινή έχει διακοπή ρεύματος κάθε φορά που παίζει η εθνική ομάδα;
Οι αγώνες της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου της Αργεντινής προκαλούν απότομη πτώση στην κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος, αποτυπώνοντας τη γενική παράλυση της χώρας
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Λίγα πράγματα μπορούν να παραλύσουν μια χώρα όπως το ποδόσφαιρο και η Αργεντινή αποτελεί το καλύτερο παράδειγμα. Κάθε φορά που αγωνίζεται η «Αλμπισελέστε», οι δρόμοι αδειάζουν, η δραστηριότητα επιβραδύνεται και εκατομμύρια οπαδοί συγκεντρώνονται μπροστά στην τηλεόραση.
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