Νέο Μεξικό: Αρκούδα σκαρφάλωσε σε κολώνα ηλεκτρικού ρεύματος και εγκλωβίστηκε - Βίντεο

Το άγριο ζώο εγκλωβίστηκε στην κορυφή της κολώνας και παρά τις προσπάθειες των αρχών είχε τραγική κατάληξη

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

Νέο Μεξικό: Αρκούδα σκαρφάλωσε σε κολώνα ηλεκτρικού ρεύματος και εγκλωβίστηκε - Βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Μια αρκούδα εγκλωβίστηκε στην κορυφή κολώνας ηλεκτρικού ρεύματος στο Νέο Μεξικό και τελικά πέθανε από ηλεκτροπληξία πριν μπορέσουν να τη διασώσουν.
  • Οι διασώστες δεν μπορούσαν να αναισθητοποιήσουν το ζώο λόγω του ύψους και του κινδύνου πτώσης.
  • Το περιστατικό καταγράφηκε στις 20 Ιουλίου κοντά στην αγροτική περιοχή Γκλάντστοουν και έγινε viral μέσω βίντεο στο διαδίκτυο.
  • Τέτοιες συμπεριφορές εμφανίζονται κυρίως σε νεαρές ή τρομαγμένες αρκούδες που αναζητούν καταφύγιο σκαρφαλώνοντας σε ψηλά σημεία.
  • Αντίστοιχο περιστατικό είχε συμβεί το 2021 στην Αριζόνα, όπου η αρκούδα διασώθηκε με επιτυχία.
Snapshot powered by AI

Ένα πρωτοφανές περιστατικό καταγράφηκε στο Νέο Μεξικό των ΗΠΑ, όπου μια μεγάλη αρκούδα βρέθηκε εγκλωβισμένη στην κορυφή κολώνας ηλεκτρικού ρεύματος. Οι εικόνες έκαναν γρήγορα τον γύρο του διαδικτύου, με το βίντεο να γίνεται viral, ωστόσο η ιστορία είχε τραγικό τέλος, καθώς το ζώο έχασε τελικά τη ζωή του.

Το περιστατικό σημειώθηκε τη Δευτέρα 20 Ιουλίου, κοντά στην αγροτική περιοχή Γκλάντστοουν. Το σχετικό βίντεο δημοσιεύτηκε αρχικά στο X και στη συνέχεια αναπαρήχθη από το Υπουργείο Εσωτερικών των ΗΠΑ, συγκεντρώνοντας δεκάδες χιλιάδες προβολές.

Με χιουμοριστική διάθεση, το υπουργείο σχολίασε την εικόνα γράφοντας: «Χαιρόμαστε που υπάρχει τόσος ενθουσιασμός για την ενεργειακή κυριαρχία της Αμερικής, αλλά δεν εννοούσαμε αυτό ακριβώς».

Οι αρχές δεν μπορούσαν να επέμβουν

Στο βίντεο διακρίνεται η αρκούδα να παλεύει να κρατηθεί πάνω στην κολώνα, έχοντας πιαστεί με τα μπροστινά της πόδια από το οριζόντιο δοκάρι, ενώ τα πίσω πόδια της κρέμονταν στο κενό.

Την ίδια ώρα, πολίτης που έγινε μάρτυρας του περιστατικού κάλεσε το 911, ενημερώνοντας πως μια αρκούδα είχε σκαρφαλώσει στην κολώνα ηλεκτρισμού. Ο τηλεφωνητής τον ενημέρωσε ότι είχαν ήδη γίνει αρκετές αναφορές και ότι η Υπηρεσία Άγριας Ζωής είχε ειδοποιηθεί.

Ωστόσο, εξήγησε ότι οι διασώστες δεν μπορούσαν να αναισθητοποιήσουν το ζώο όσο βρισκόταν σε τόσο μεγάλο ύψος, καθώς υπήρχε σοβαρός κίνδυνος να πέσει και να σκοτωθεί.

«Δεν πιστεύαμε αυτό που βλέπαμε»

Αυτόπτης μάρτυρας του περιστατικού ήταν η Σάνον Μάλενς, η οποία ταξίδευε από το Νέο Μεξικό προς την Οκλαχόμα μέσω του αυτοκινητόδρομου 56. Όπως δήλωσε στο Storyful, η ίδια και οι συνοδοιπόροι της δυσκολεύτηκαν αρχικά να πιστέψουν αυτό που αντίκριζαν.

«Στην αρχή δεν πιστεύαμε αυτό που βλέπαμε, γι' αυτό κάναμε αναστροφή για να δούμε καλύτερα. Νομίσαμε ότι ήταν νεκρή, όμως όταν πλησιάσαμε καταλάβαμε ότι ήταν ακόμα ζωντανή», ανέφερε.

Η τραγική κατάληξη

Παρά τις προσπάθειες των αρχών να βρεθεί τρόπος ασφαλούς διάσωσης, η αρκούδα δεν κατάφερε να επιβιώσει. Σύμφωνα με τη New York Post, λίγο αργότερα το ζώο πέθανε.

Η Υπηρεσία Άγριας Ζωής του Νέου Μεξικού γνωστοποίησε ότι η αρκούδα υπέστη ηλεκτροπληξία πριν προλάβουν οι ειδικοί να επέμβουν και να τη μεταφέρουν με ασφάλεια.

Δεν είναι η πρώτη φορά που καταγράφεται αντίστοιχο περιστατικό στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το 2021, στην Αριζόνα, μια ακόμη αρκούδα είχε σκαρφαλώσει σε κολώνα ηλεκτρικού ρεύματος, ωστόσο τότε οι αρχές είχαν καταφέρει να τη διασώσουν.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, τέτοιες συμπεριφορές παρατηρούνται κυρίως σε νεαρές ή τρομαγμένες αρκούδες, οι οποίες, όταν πανικοβάλλονται από την παρουσία ανθρώπων, οχημάτων ή σκύλων, αναζητούν διέξοδο σκαρφαλώνοντας σε κολώνες, όπως θα έκαναν και σε ένα ψηλό δέντρο.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:30ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Γιώργος Σταυριανός: Πέθανε στα 77 του ο συνθέτης και λογοτέχνης

14:30ΚΟΣΜΟΣ

Σε πύρινο κλοιό η Γαλλία: Πάνω απο 20.000 στρέμματα έγιναν στάχτη, 12.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους

14:23ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΑΔΕ: Έως 30 Ιουλίου η υποβολή Δηλώσεων Βραχυχρόνιας Διαμονής Ιουνίου

14:23LIFESTYLE

Χαίντι Κλουμ: Ποζάρει τοπλες στην παραλία και διαφημίζει τα... πατατάκια της - Βίντεο

14:21ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης: Μισή «κωλοτούμπα» από τον Τσίπρα για τα μη κρατικά ΑΕΙ, δεν κάνει την άλλη μισή για το άρθρο 16 γιατί θέλει να κλείσει το μάτι σε συγκεκριμένα ακροατήρια

14:15ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Καστοριά: Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση για τηλεφωνικές απάτες- Ανήλικοι μεταξύ των συλληφθέντων

14:11ΕΘΝΙΚΑ

«Ασπίδα του Αχιλλέα», πύραυλοι HELLFIRE, αναβάθμιση φρεγατών ΜΕΚΟ, μεταγωγικά C-390: Τα 10+1 εξοπλιστικά προγράμματα αξίας €4,2 δισ. που ενέκρινε το ΚΥΣΕΑ

14:10ΚΟΣΜΟΣ

Νέο Μεξικό: Αρκούδα σκαρφάλωσε σε κολώνα ηλεκτρικού ρεύματος και εγκλωβίστηκε - Βίντεο

14:08ANNOUNCEMENTS

Roaming με χαμηλότερες χρεώσεις και περισσότερα data από την COSMOTE TELEKOM

14:01ΕΛΛΑΔΑ

Μάτι: Συγκλονιστικές μαρτυρίες στο Newsbomb.gr - «Η σύζυγός μου ζούσε για 50 λεπτά αβοήθητη και κατέληξε»

14:01ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ: Μετωπική Καρχιμάκη - Γιαννακοπούλου για τον νόμο Πιερρακάκη

13:59ΦΑΡΜΑΚΟ

Λαμπρίνα Μπαρμπετάκη: Φθίνουσα η πορεία της πρόσβασης των ασθενών σε νέες θεραπείες στην Ελλάδα

13:54ΕΛΛΑΔΑ

Διάσωση 51 μεταναστών ανοιχτά της Γαύδου

13:52LIFESTYLE

Γιάννης Παπαμιχαήλ: Συγκινεί η ανάρτησή του για τα 30 χρόνια από τον θάνατο της Αλίκης Βουγιουκλάκη - «Ξεκουράσου, κανένας δε σε ξέχασε»

13:48ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

«Δεν θέλω παιδιά, έχω σχέση με ένα chatbot» - Η Κίνα απαγορεύει τους συντρόφους τεχνητής νοημοσύνης

13:47ΚΟΣΜΟΣ

Πτήση της Delta δέχθηκε προειδοποίηση για εκτοξευτήρα πυραύλων

13:47ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Συνελήφθη για κακουργήματα ο ιατροδικαστής Χανίων

13:39ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Αυγούστου 2026: Πότε θα δουν λεφτά οι συνταξιούχοι – Οι επικρατέστερες ημερομηνίες πληρωμής

13:32ΚΟΣΜΟΣ

ΕΕ: Επέβαλε πρόστιμο ύψους 890 εκατομμυρίων ευρώ στη Google - «Θα αναγκαστούμε να αφαιρέσουμε εφαρμογές που αγαπούν οι Ευρωπαίοι»

13:29ΠΑΙΔΕΙΑ

Βάσεις 2026: Πώς κινήθηκαν οι περιζήτητες σχολές - Πού ανέβηκαν και πού έπεσαν περισσότερο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:59ΠΑΙΔΕΙΑ

Βάσεις 2026: Σε ποιες σχολές ο τελευταίος «πέρασε» με λίγο πάνω από 7.000 μόρια - Σε ποια από αυτές ο πρώτος είχε 19.010 μόρια

11:32ΠΑΙΔΕΙΑ

Βάσεις 2026: Δείτε αναλυτικά όλες τις σχολές

11:33ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης από την ΕΜΥ - Πού αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες το επόμενο 48ωρο

12:05ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σταύρος Γεωργίου: Αυτός είναι ο 28χρονος Αιγύπτιος που δολοφόνησε τον γνωστό ποινικολόγο

09:27WHAT THE FACT

Έριξαν 60.000 λίτρα χλωρίνης και χρωστικής στις ακτές των ΗΠΑ: Ένα χρόνο μετά, το πείραμα έφερε καλά νέα

11:31ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σταύρος Γεωργίου: Πρωτοφανής η αγριότητα του 28χρονου δράστη -Έσπασε το χέρι του από τα χτυπήματα

07:18ΚΟΣΜΟΣ

Οι Τούρκοι εμφανίζονται ως εκδικητές της Τροίας με αφορμή την «Οδύσσεια»: Ο Μωάμεθ ο κατακτητής, η Καλλίπολη και οι ««Δούρειοι Ίπποι»

14:10ΚΟΣΜΟΣ

Νέο Μεξικό: Αρκούδα σκαρφάλωσε σε κολώνα ηλεκτρικού ρεύματος και εγκλωβίστηκε - Βίντεο

10:27ΚΟΣΜΟΣ

Ταύρος 900 κιλών εισέβαλε σε μπαρ στην Ισπανία - Η αντίδραση του σερβιτόρου απέτρεψε τα χειρότερα - Βίντεο

13:12ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στα Οινόφυτα - Επιχειρούν 4 εναέρια μέσα

10:58ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σταύρος Γεωργίου: «Η μια κόρη είδε μόνο τα πόδια του και τα αίματα, ευτυχώς γιατί δεν αντεχόταν απ' ό,τι μου είπαν» -Η συγκλονιστική μαρτυρία του αδελφού του

13:47ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Συνελήφθη για κακουργήματα ο ιατροδικαστής Χανίων

12:34ΕΛΛΑΔΑ

Σε πλήρη λειτουργία ο Αυτοκινητόδρομος Ε65: Η διαδρομή Αθήνα-Γρεβενά θα γίνεται σε 4 ώρες

09:21ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Θεαματική αλλαγή με καταιγίδες, χαλάζι και πτώση της θερμοκρασίας - Οι 9 περιοχές υψηλού κινδύνου

14:01ΕΛΛΑΔΑ

Μάτι: Συγκλονιστικές μαρτυρίες στο Newsbomb.gr - «Η σύζυγός μου ζούσε για 50 λεπτά αβοήθητη και κατέληξε»

12:53ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έκτακτη ανακοίνωση της Πολιτικής Προστασίας - Τι πρέπει να προσέξετε τις επόμενες ώρες

14:03ΚΟΣΜΟΣ

'Ελον Μασκ: Λέει «ναι» σε πρόταση 100 εκατ.δολαρίων για να γυριστεί η «Οδύσσεια» στα ελληνικά με σκηνοθέτη τον Μελ Γκίμπσον

13:29ΠΑΙΔΕΙΑ

Βάσεις 2026: Πώς κινήθηκαν οι περιζήτητες σχολές - Πού ανέβηκαν και πού έπεσαν περισσότερο

12:29ΠΑΙΔΕΙΑ

Βάσεις 2026: Με 19.710 μόρια «πέρασε» η πρώτη μαθήτρια στην Ιατρική - «Η αξία του καθενός δεν μετριέται μόνο με τα μόρια»

12:27ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία Σταύρου Γεωργίου: Γιατί δεν είχε απελαθεί ο Αιγύπτιος, αφού ήταν σεσημασμένος

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ