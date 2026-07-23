Νέο Μεξικό: Αρκούδα σκαρφάλωσε σε κολώνα ηλεκτρικού ρεύματος και εγκλωβίστηκε - Βίντεο

Snapshot Μια αρκούδα εγκλωβίστηκε στην κορυφή κολώνας ηλεκτρικού ρεύματος στο Νέο Μεξικό και τελικά πέθανε από ηλεκτροπληξία πριν μπορέσουν να τη διασώσουν.

Οι διασώστες δεν μπορούσαν να αναισθητοποιήσουν το ζώο λόγω του ύψους και του κινδύνου πτώσης.

Το περιστατικό καταγράφηκε στις 20 Ιουλίου κοντά στην αγροτική περιοχή Γκλάντστοουν και έγινε viral μέσω βίντεο στο διαδίκτυο.

Τέτοιες συμπεριφορές εμφανίζονται κυρίως σε νεαρές ή τρομαγμένες αρκούδες που αναζητούν καταφύγιο σκαρφαλώνοντας σε ψηλά σημεία.

Αντίστοιχο περιστατικό είχε συμβεί το 2021 στην Αριζόνα, όπου η αρκούδα διασώθηκε με επιτυχία. Snapshot powered by AI

Ένα πρωτοφανές περιστατικό καταγράφηκε στο Νέο Μεξικό των ΗΠΑ, όπου μια μεγάλη αρκούδα βρέθηκε εγκλωβισμένη στην κορυφή κολώνας ηλεκτρικού ρεύματος. Οι εικόνες έκαναν γρήγορα τον γύρο του διαδικτύου, με το βίντεο να γίνεται viral, ωστόσο η ιστορία είχε τραγικό τέλος, καθώς το ζώο έχασε τελικά τη ζωή του.

Το περιστατικό σημειώθηκε τη Δευτέρα 20 Ιουλίου, κοντά στην αγροτική περιοχή Γκλάντστοουν. Το σχετικό βίντεο δημοσιεύτηκε αρχικά στο X και στη συνέχεια αναπαρήχθη από το Υπουργείο Εσωτερικών των ΗΠΑ, συγκεντρώνοντας δεκάδες χιλιάδες προβολές.

Με χιουμοριστική διάθεση, το υπουργείο σχολίασε την εικόνα γράφοντας: «Χαιρόμαστε που υπάρχει τόσος ενθουσιασμός για την ενεργειακή κυριαρχία της Αμερικής, αλλά δεν εννοούσαμε αυτό ακριβώς».

Οι αρχές δεν μπορούσαν να επέμβουν

Στο βίντεο διακρίνεται η αρκούδα να παλεύει να κρατηθεί πάνω στην κολώνα, έχοντας πιαστεί με τα μπροστινά της πόδια από το οριζόντιο δοκάρι, ενώ τα πίσω πόδια της κρέμονταν στο κενό.

Την ίδια ώρα, πολίτης που έγινε μάρτυρας του περιστατικού κάλεσε το 911, ενημερώνοντας πως μια αρκούδα είχε σκαρφαλώσει στην κολώνα ηλεκτρισμού. Ο τηλεφωνητής τον ενημέρωσε ότι είχαν ήδη γίνει αρκετές αναφορές και ότι η Υπηρεσία Άγριας Ζωής είχε ειδοποιηθεί.

Ωστόσο, εξήγησε ότι οι διασώστες δεν μπορούσαν να αναισθητοποιήσουν το ζώο όσο βρισκόταν σε τόσο μεγάλο ύψος, καθώς υπήρχε σοβαρός κίνδυνος να πέσει και να σκοτωθεί.

«Δεν πιστεύαμε αυτό που βλέπαμε»

Αυτόπτης μάρτυρας του περιστατικού ήταν η Σάνον Μάλενς, η οποία ταξίδευε από το Νέο Μεξικό προς την Οκλαχόμα μέσω του αυτοκινητόδρομου 56. Όπως δήλωσε στο Storyful, η ίδια και οι συνοδοιπόροι της δυσκολεύτηκαν αρχικά να πιστέψουν αυτό που αντίκριζαν.

«Στην αρχή δεν πιστεύαμε αυτό που βλέπαμε, γι' αυτό κάναμε αναστροφή για να δούμε καλύτερα. Νομίσαμε ότι ήταν νεκρή, όμως όταν πλησιάσαμε καταλάβαμε ότι ήταν ακόμα ζωντανή», ανέφερε.

Η τραγική κατάληξη

Παρά τις προσπάθειες των αρχών να βρεθεί τρόπος ασφαλούς διάσωσης, η αρκούδα δεν κατάφερε να επιβιώσει. Σύμφωνα με τη New York Post, λίγο αργότερα το ζώο πέθανε.

Η Υπηρεσία Άγριας Ζωής του Νέου Μεξικού γνωστοποίησε ότι η αρκούδα υπέστη ηλεκτροπληξία πριν προλάβουν οι ειδικοί να επέμβουν και να τη μεταφέρουν με ασφάλεια.

Δεν είναι η πρώτη φορά που καταγράφεται αντίστοιχο περιστατικό στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το 2021, στην Αριζόνα, μια ακόμη αρκούδα είχε σκαρφαλώσει σε κολώνα ηλεκτρικού ρεύματος, ωστόσο τότε οι αρχές είχαν καταφέρει να τη διασώσουν.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, τέτοιες συμπεριφορές παρατηρούνται κυρίως σε νεαρές ή τρομαγμένες αρκούδες, οι οποίες, όταν πανικοβάλλονται από την παρουσία ανθρώπων, οχημάτων ή σκύλων, αναζητούν διέξοδο σκαρφαλώνοντας σε κολώνες, όπως θα έκαναν και σε ένα ψηλό δέντρο.

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