Ιαπωνία: Αρκούδα μπήκε κρυφά σε σπίτι και άδειασε το ψυγείο - Είναι ύποπτη για... 14 διαρρήξεις

Τα τελευταία χρόνια, η Ιαπωνία έχει καταγράψει αριθμό-ρεκόρ επιθέσεων και θανάτων από αρκούδες

Επιμέλεια - Ειρήνη Κοστιούκ

Ιαπωνία: Αρκούδα μπήκε κρυφά σε σπίτι και άδειασε το ψυγείο - Είναι ύποπτη για... 14 διαρρήξεις
Unsplash
ΚΟΣΜΟΣ
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Οι αρχές της Ιαπωνίας αναζητούν μια αρκούδα που μπήκε κρυφά στο σπίτι ενός ηλικιωμένου ζευγαριού και «λεηλάτησε» το ψυγείο τους, εν μέσω ανησυχιών ότι το συγκεκριμένο ζώο ενδέχεται να ευθύνεται για... 14 διαρρήξεις τις τελευταίες δύο εβδομάδες σε μία μικρή πόλη της χώρας.

Το βράδυ της Δευτέρας, ο 87χρονος Μιτσούο Ματσουμπάρα βρέθηκε αντιμέτωπος με μια μεγάλη ασιατική μαύρη αρκούδα όταν πήγε να ελέγξει έναν θόρυβο που άκουσε στην κουζίνα του. Αντικρίζοντας το ασυνήθιστο θέαμα, ο Ματσουμπάραο παρατήρησε ότι το ψυγείο του ήταν ανοιχτό και πολλά τρόφιμα ήταν σκορπισμένα στο πάτωμα. Αμέσως, φώναξε την σύζυγό του, η οποία και κάλεσε την αστυνομία.

Αυτή ήταν η 14η διάρρηξη που αναφέρθηκε στην πόλη Σιζουκουίσι σε διάστημα δύο εβδομάδων, γεγονός που οδήγησε τις αρχές να υποψιάζονται ότι ο δράστης είναι μάλλον αυτή η αρκούδα.

Έτσι, οι αρμόδιες αρχές τοποθέτησαν παγίδες, έχουν εγκαταστήσει ηλεκτρικούς φράχτες γύρω από τα σπίτια που έχουν γίνει επανειλημμένα στόχος των διαρρήξεων και έχουν αναπτύξει περιπολίες για να προειδοποιούν τους πολίτες για την αρκούδα.

«Είναι ασυνήθιστο μια αρκούδα να εισβάλλει στο ίδιο μέρος πολλές φορές», δήλωσε η Σίχο Τσίντα, ειδική σε θέματα αρκούδων στο τμήμα φύσης της περιφέρειας Ιβάτε, όπου βρίσκεται η πόλη. «Είναι πιθανό να πρόκειται για το ίδιο ζώο, οπότε θέλουμε να το πιάσουμε το συντομότερο δυνατόν».

Μέχρι στιγμής, μόνο η συγκεκριμένη αρκούδα έχει παρατηρηθεί να εισβάλλει σε κτίρια της πόλης τις τελευταίες δύο εβδομάδες, όπου ψάχνει ζωοτροφή για να καταναλώσει. Σε μια περίπτωση, μάλιστα, καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας να προσπαθεί να ανοίξει την συρόμενη μπαλκονόπορτα ενός σπιτιού κατά την διάρκεια της νύχτα, αλλά τράπηκε σε φυγή όταν ο ιδιοκτήτης την είδε και άρχισε να της φωνάζει.

Την Παρασκευή της προηγούμενης εβδομάδας, ένας άλλος κάτοικος της περιοχής βρήκε μια αρκούδα μέσα στο σπίτι του, κοντά στο δωμάτιο όπου κοιμόταν ο ηλικιωμένος πατέρας του, όταν επέστρεφε από το σούπερ μάρκετ.

Τρομοκρατημένος, ο άνδρας χτύπησε με δύναμη μια κοντινή πόρτα, τρομάζοντας την αρκούδα, η οποία έτρεξε έξω από το σπίτι. Ωστόσο, το ζώο προσπάθησε να ξαναμπεί μέσα στο σπίτι και ο άνδρας πάλευε επί 30 δευτερόλεπτα για να κρατήσει την πόρτα κλειστή. Σύμφωνα με τον ίδιο, η αρκούδα είχε ύψος 1,65 μέτρα, όταν στεκόταν στα δύο της πόδια.

Το επόμενο ακριβώς βράδυ, μια γυναίκα βρήκε μια αρκούδα στην κουζίνα της, και την Κυριακή το ίδιο ζώο εισέβαλε σε ένα ζαχαροπλαστείο και έκλεψε κάποια ντόνατς από το ψυγείο.

Τα τελευταία χρόνια, η Ιαπωνία έχει καταγράψει αριθμό-ρεκόρ επιθέσεων και θανάτων από αρκούδες. Σύμφωνα με ειδικούς, η μείωση του πληθυσμού στις αγροτικές περιοχές έχει ως αποτέλεσμα οι αρκούδες να φοβούνται λιγότερο τους ανθρώπους, ενώ πολλές φαίνεται να έχουν χάσει πλήρως τον φόβο τους απέναντί τους.

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