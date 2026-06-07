Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στα Αμπελάκια Σαλαμίνας

Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής παραμένουν σε πλήρη ανάπτυξη στην περιοχή, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί απειλές για κατοικημένες περιοχές

Newsbomb

Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στα Αμπελάκια Σαλαμίνας
Eurokinissi
ΕΛΛΑΔΑ
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Πυρκαγιά ξέσπασε πριν λίγη ώρα σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στα Αμπελάκια Σαλαμίνας.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, στο σημείο επιχειρούν 27 πυροσβέστες, με τη συνδρομή μίας ομάδας πεζοπόρου τμήματος της 1ης Ειδικής Μονάδας Δασικών Επιχειρήσεων (ΕΜΟΔΕ), ενώ έχουν διατεθεί εννέα πυροσβεστικά οχήματα και ένα ελικόπτερο για την αντιμετώπιση της φωτιάς από αέρος.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συνδράμουν, επίσης, υδροφόρες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ), με στόχο τον περιορισμό και την άμεση κατάσβεση της πυρκαγιάς. Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής παραμένουν σε πλήρη ανάπτυξη στην περιοχή, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί απειλές για κατοικημένες περιοχές.

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