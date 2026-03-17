Συντάξεις: Αναδρομικά ως 15.139 ευρώ - Αναλυτικοί πίνακες και παραδείγματα

Πληρωμές αναδρομικών από εκκρεμείς επανυπολογισμούς συντάξεων πραγματοποιεί ο ΕΦΚΑ το τελευταίο διάστημα με αυξήσεις από 7 ευρώ ως 197 ευρώ και με αναδρομικά που ξεκινούν από 539 ευρώ για τις χαμηλές συντάξεις και φτάνουν ως 15.139 ευρώ για τις υψηλότερες.

Οι επανυπολογισμοί που γίνονται από τον ΕΦΚΑ αφορούν στην εφαρμογή των αυξημένων ποσοστών αναπλήρωσης στις συντάξεις με 30 έτη ασφάλισης και άνω που ισχύουν από 1/10/2019 και μετά. Για παράδειγμα συνταξιούχος που αποχώρησε το 2018 με 40ετία πήρε σύνταξη με ποσοστό αναπλήρωσης 42,8% από τον νόμο 4387/2016 (νόμος Κατρούγκαλου) ενώ με τον νόμο 4670/2020 (νόμος Βρούτση) το ποσοστό αυξήθηκε στο 50% και η σύνταξη επανυπολογίζεται για να δοθεί η ανάλογη αύξηση με αναδρομικά από 1/10/2019.

Το ίδιο ισχύει και για παλαιότερους συνταξιούχους που η σύνταξή τους επανυπολογίστηκε με τα ποσοστά του νόμου Κατρούγκαλου και εκκρεμεί ο επανυπολογισμός της με τα αυξημένα ποσοστά του νόμου Βρούτση.

Ο ΕΦΚΑ έχει λίστα με 40.000 εκκρεμείς επανυπολογισμούς αλλά όσο ελέγχονται οι εκκρεμότητες ο αριθμός όσων δεν έχουν επανυπολογιστεί σωστά οι συντάξεις αυξάνεται.

Σύμφωνα με τους ενδεικτικούς πίνακες που επεξεργάστηκε και δημοσιεύει το ένθετο «Ασφάλιση και Συντάξεις» οι αυξήσεις και τα αναδρομικά από τους εκκρεμείς επανυπολογισμούς συντάξεων με τα νέα ποσοστά αναπλήρωσης για συντάξεις που απονεμήθηκαν μετά το 2016 έχουν ως εξής:

1.Συνταξιούχος που αποχώρησε με τον νόμο Κατρούγκαλου το 2018 και είχε 31 έτη ασφάλισης με συντάξιμο μισθό 1.100 ευρώ, έχει σύνταξη 801 ευρώ με όλες τις αυξήσεις από το 2023 ως το 2025. Με τον επανυπολογισμό του νόμου Βρούτση η σύνταξη θα είναι 808 ευρώ με αύξηση κατά 7 ευρώ και με αναδρομικά 539 ευρώ για 6,6 χρόνια, από τον Οκτώβριο του 2019 ως τον Μάρτιο του 2026.

Συνταξιούχος που αποχώρησε το 2017 με 33 ασφάλισης και συντάξιμο μισθό 1.950 ευρώ, έχει σύνταξη 1.139 ευρώ. Με τον επανυπολογισμό του νόμου Βρούτση η σύνταξη θα είναι 1.177 ευρώ με αύξηση κατά 38 ευρώ και με αναδρομικά 2.926 ευρώ. Συνταξιούχος που αποχώρησε το 2017 με 35 ασφάλισης και συντάξιμο μισθό 1.320 ευρώ, παίρνει σύνταξη 963 ευρώ. Με τον επανυπολογισμό η σύνταξη θα είναι 1.018 ευρώ με αύξηση κατά 55 ευρώ και με αναδρομικά 4.235 ευρώ. Συνταξιούχος που αποχώρησε μετά τον νόμο Κατρούγκαλου με 37 ασφάλισης και συντάξιμο μισθό 2.100 ευρώ, έχει σύνταξη 1.352 ευρώ. Με τον επανυπολογισμό η σύνταξη θα ανέλθει στα 1.478 ευρώ με αύξηση κατά 126 ευρώ και με αναδρομικά 9.702 ευρώ.

5.Συνταξιούχος που αποχώρησε το 2018 με 38 ασφάλισης και συντάξιμο μισθό 1.450 ευρώ, παίρνει σύνταξη 1.102 ευρώ με όλες τις αυξήσεις από το 2023 ως το 2025. Με τον επανυπολογισμό η σύνταξη θα είναι 1.201 ευρώ με αύξηση κατά 99 ευρώ και με αναδρομικά 7.648 ευρώ.

6.Συνταξιούχος που αποχώρησε μετά το 2017 με 40 ασφάλισης και συντάξιμο μισθό 2.350 ευρώ, παίρνει σύνταξη 1.612 ευρώ. Με τον επανυπολογισμό του νόμου Βρούτση η σύνταξη θα είναι 1.808 ευρώ με αύξηση κατά 197 ευρώ και με αναδρομικά 15.139 ευρώ.

Αίτηση πρέπει να κάνουν οι συνταξιούχοι για να διορθωθούν λάθη

Οι συνταξιούχοι πολλές φορές λαμβάνουν διαφορετικά ποσά τον ένα μήνα και διαφορετικά τον άλλο, χωρίς εξήγηση για τις αλλαγές αυτές. Συνήθως οι διαφορές είναι προς τα πάνω καθώς προστίθενται είτε κάποιοι χρόνοι ασφάλισης που δεν είχαν ληφθεί υπόψη στην αρχική απόφαση συνταξιοδότησης γιατί δεν είχαν βρεθεί τα ένσημα, ή, σε άλλες περιπτώσεις μπαίνουν οι προσαυξήσεις από διαστήματα παράλληλης ασφάλισης.

Σε κάθε περίπτωση οι συνταξιούχοι που διαπιστώσουν αλλαγές στα ποσά σύνταξης έχουνκάθε δικαίωμα να απευθυνθούν στον ΕΦΚΑ της περιοχής τους και αν ζητήσουν να υποβάλουν αίτηση θεραπείας για την έκδοση αναλυτικού ενημερωτικού σημειώματος που να αναφέρει τους επανυπολογισμούς που προηγήθηκαν στη σύνταξή τους.

Την ίδια αίτηση θα πρέπει να υποβάλουν και όσοι έχουν διαπιστώσει ότι η απόφαση συνταξιοδότησης δεν έχει λάβει υπόψη όλα τα ασφαλιστικά τους δεδομένα και κυρίως δεν έχουν συμπεριληφθεί όλοι οι χρόνοι ασφάλισης.

Οι επανυπολογισμοί στις επικουρικές

Ανοιχτοί παραμένουν οι λογαριασμοί για τον επανυπολογισμό των επικουρικών συντάξεων που απονεμήθηκαν από το 2016 ως και το 2021 με εισφορές άνω του 6% για το τμήμα σύνταξης που αφορά στα έτη μέχρι το 2014.

Οι συνταξιούχοι που ως ασφαλισμένοι είχαν καταβάλλει εισφορές (εργαζόμενου και εργοδότη μαζί) άνω του 6% θα έπρεπε να πάρουν προσαύξηση στην επικουρική τους σύνταξη, όπως συμβαίνει με τις κύριες συντάξεις. Το ΕΤΕΑΕΠ όμως που είναι ο κλάδος επικουρικής ασφάλισης του ΕΦΚΑ, δεν έχει προχωρήσει σε επανέλεγχο των αποφάσεων που εκδόθηκαν σε συνταξιούχους με αυξημένες εισφορές, παρότι υπάρχουν ντοκουμέντα, τα οποία έχει αποκαλύψει το ένθετο «Ασφάλιση και Συντάξεις», που δείχνουν αποφάσεις επικουρικών συντάξεων με βαρέα για παράδειγμα και εισφορές 8% αντί 6% να έχουν εκδοθεί χωρίς να αποδοθούν οι προσαυξήσεις.

Την προσαύξηση δικαιούνται όσοι συνταξιοδοτούνται από 1/1/2015 για το τμήμα επικουρικής σύνταξης που αφορά στα έτη ασφάλισης ως το 2014 και υπολογίζεται με ποσοστό 0,075% ανά έτος για κάθε μια μονάδα επιπλέον εισφοράς που πλήρωναν οι ασφαλισμένοι ως το 2014.

Για παράδειγμα συνταξιούχος επικουρικού ταμείου τράπεζας με εισφορά 10% αποχώρησε με επικουρική σύνταξη 254 ευρώ, χωρίς την προσαύξηση για την επιπλέον εισφορά 4%. Η προσαύξηση είναι 145 ευρώ και κανονικά η επικουρική του σύνταξη θα πρέπει να διαμορφωθεί στα 399 ευρώ.

Το υπουργείο Εργασίας και ο ΕΦΚΑ βρίσκονται αντιμέτωποι με διεκδικήσεις από συνταξιούχους στους οποίους οι επικουρικές συντάξεις υπολογίστηκαν χωρίς να προστεθεί η προσαύξηση από τις επιπλέον εισφορές.

Ποια είναι τα βασικότερα λάθη στην έκδοση των συντάξεων;

Συνήθως είναι οι χρόνοι ασφάλισης που σε πολλές αποφάσεις υπολείπονται των πραγματικών ημερών ασφάλισης που πραγματοποίησαν οι συνταξιούχοι. Τα λάθη αυτά οφείλονται σε μεγάλο βαθμό στην ψηφιοποίηση των χρόνων ασφάλισης που έχουν περαστεί στο σύστημα «ΑΤΛΑΣ» και χωρίς να έχουν οριστικοποιηθεί, λαμβάνονται υπόψη για την έκδοση των συντάξεων, ενώ οι συνταξιούχοι έχουν και άλλους χρόνους που δεν εμφανίζονται στο σύστημα. Τα λάθη αυτά διορθώνονται εντός τριμήνου με την έκδοση νέας απόφασης και νέου ποσού σύνταξης με βάση τους επιπλέον χρόνους που εντοπίζονται κατά τον επανέλεγχο των αρχικών αποφάσεων.

ΚΕΡΔΙΣΜΕΝΟΙ

Οι νέοι συνταξιούχοι μετά το 2016 που κατέβαλαν αυξημένες εισφορές ως εργαζόμενοι για κύρια ή και για επικουρική σύνταξη δικαιούνται προσαύξηση 0,075% για κάθε μια επιπλέον μονάδα εισφοράς άνω του 20% στην κύρια και άνω του 6% στην επικουρική ασφάλιση.

ΧΑΜΕΝΟΙ

Οι παλαιοί πριν το 2016 συνταξιούχοι δεν παίρνουν την προσαύξηση των επιπλέον εισφορών ούτε στις κύριες συντάξεις, ούτε στις επικουρικές. Ο νόμος χώρισε τις δυο κατηγορίες και οι παλαιοί είναι στους χαμένους. Υπάρχουν δηλαδή συνταξιούχοι δυο ταχυτήτων και μάλιστα σε ίδια ταμεία.

Αναδρομικά επανυπολογισμού για συνταξιούχους μετά τον Μάιο του 2016

1.Με 31, και 33 έτη ασφάλισης

Συντάξιμος μισθός Με 31 έτη ασφάλισης Με 33 έτη ασφάλισης Αρχική σύνταξη (ν. 4387/2016) Σύνταξη με επανυπολογισμό (ν. 4670/2020) Αύξηση Αναδρομικά από 1/10/2019 Αρχική σύνταξη (ν. 4387/2016) Σύνταξη με επανυπολογισμό (ν. 4670/2020) Αύξηση Αναδρομικά από 1/10/2019 1.100 € 801 € 808 € 7 € 539 € 838 € 859 € 22 € 1.694 € 1.230 € 843 € 851 € 8 € 616 € 884 € 907 € 24 € 1.848 € 1.330 € 876 € 884 € 8 € 616 € 919 € 945 € 27 € 2.079 € 1.560 € 949 € 959 € 10 € 770 € 1.000 € 1.031 € 31 € 2.387 € 1780 € 1.020 € 1.031 € 11 € 847 € 1.078 € 1.113 € 35 € 2.695 € 1.950 € 1.075 € 1.087 € 12 € 924 € 1.139 € 1.177 € 38 € 2.926 €

2.Με 35, και 37 έτη ασφάλισης

Συντάξιμος μισθός Με 35 έτη ασφάλισης Με 37 έτη ασφάλισης Αρχική σύνταξη (ν. 4387/2016) Σύνταξη με επανυπολογισμό (ν. 4670/2020) Αύξηση Αναδρομικά από 1/10/2019 Αρχική σύνταξη (ν. 4387/2016) Σύνταξη με επανυπολογισμό (ν. 4670/2020) Αύξηση Αναδρομικά από 1/10/2019 1.320 € 963 € 1.018 € 55 € 4.235 € 1.016 € 1.095 € 79 € 6.083 € 1.450 € 1.013 € 1.074 € 61 € 4.697 € 1.072 € 1.158 € 86 € 6.622 € 1.580 € 1.064 € 1.129 € 66 € 5.082 € 1.127 € 1.223 € 95 € 7.315 € 1.645 € 1.090 € 1.158 € 69 € 5.313 € 1.156 € 1.254 € 98 € 7.546 € 1.905 € 1.191 € 1.271 € 80 € 6.160 € 1.268 € 1.381 € 114 € 8.778 € 2.100 € 1.267 € 1.355 € 88 € 6.776 € 1.352 € 1.478 € 126 € 9.702 €

3.Με 38 και 40 έτη ασφάλισης

Συντάξιμος μισθός Με 38 έτη ασφάλισης Με40 έτη ασφάλισης Αρχική σύνταξη (ν. 4387/2016) Σύνταξη με επανυπολογισμό (ν. 4670/2020) Αύξηση Αναδρομικά από 1/10/2019 Αρχική σύνταξη (ν. 4387/2016) Σύνταξη με επανυπολογισμό (ν. 4670/2020) Αύξηση Αναδρομικά από 1/10/2019 1.450 € 1.102 € 1.201 € 99 € 7.648 € 1.166 € 1.287 € 121 € 9.304 € 1.550 € 1.147 € 1.253 € 106 € 8.200 € 1.215 € 1.345 € 129 € 9.935 € 1.605 € 1.172 € 1.282 € 110 € 8.437 € 1.243 € 1.376 € 133 € 10.250 € 1.890 € 1.300 € 1.431 € 130 € 10.014 € 1.384 € 1.542 € 158 € 12.143 € 2.200 € 1.441 € 1.591 € 151 € 11.591 € 1.538 € 1.721 € 183 € 14.114 € 2.350 € 1.508 € 1.670 € 162 € 12.458 € 1.612 € 1.808 € 197 € 15.139 €

* Ποσά συντάξεων, μικτά προ κρατήσεων και προ φόρου.

Σημείωση:Στα αρχικά και στα επανυπολογισμένα ποσά συντάξεων έχουν προστεθεί και οι αυξήσεις των ετών 2023, 2024, 2025 και 2026

Διπλές συντάξεις πληρώθηκαν κατά λάθος σε 500 συνταξιούχους χηρείας – Πώς θα επιστραφούν τα χρήματα;

Ανέλπιστο δώρο, που όμως κράτησε για μερικές ώρες, είδαν στους λογαριασμούς τους τον Φεβρουάριο περίπου 500 χήρες του Δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, καθώς πιστώθηκαν επιπλέον ποσά στις συντάξεις τους που έφτασαν μέχρι και τα 1.184 ευρώ!

Η ευχάριστη αυτή έκπληξη κράτησε λίγες μόνον ώρες, καθώς όπως ενημερώθηκαν στη συνέχεια, με μήνυμα του ΕΦΚΑ, τα επιπλέον ποσά πιστώθηκαν κατά λάθος στις συντάξεις τους και θα τα επιστρέψουν στους επόμενους μήνες σε δόσεις. Το ένθετο «Ασφάλιση και Συντάξεις» πληροφορήθηκε το συμβάν από αναγνώστες που έστειλαν και τα σχετικά μηνύματα με τα ποσά που καλούνται να επιστρέψουν και ήρθε σε επικοινωνία με στελέχη του ΕΦΚΑ που ανέφεραν ότι τα επιπλέον ποσά πιστώθηκαν εκ παραδρομής από τεχνικό σφάλμα στο μηχανογραφικό σύστημα, καθώς την ίδια περίοδο βρίσκονταν σε εξέλιξη πολλές εφαρμογές ταυτόχρονα που δημιούργησαν προσωρινό τεχνικό πρόβλημα.

Το λάθος με τις επιπλέον πληρωμές έγινε άμεσα αντιληπτό και ο Οργανισμός έσπευσε να ενημερώσει τους συνταξιούχους ότι στη σύνταξή τους για τον μήνα Φεβρουάριο καταβλήθηκε εκ παραδρομής μεγαλύτερο ποσό το οποίο θα παρακρατηθεί σε δόσεις εντός των επόμενων μηνών. Στη σύνταξη Μαρτίου, πάντως, δεν έγινε καμία κράτηση και είναι πολύ πιθανό να μη γίνει ούτε στη σύνταξη του Απριλίου. Ο νόμος προβλέπει ότι η επιστροφή ποσών που καταβλήθηκαν ως αχρεώστητες παροχές γίνεται με κράτηση του 1/10 της σύνταξης, που σημαίνει ότι μια χήρα συνταξιούχος που έλαβε εκ παραδρομής 1.184 ευρώ και η σύνταξή της είναι 900 ευρώ θα έχει μηνιαία κράτηση 90 ευρώ για 13 μήνες που απαιτούνται για να συμπληρωθεί η επιστροφή του ποσού των 1.184 ευρώ.

Σε εκκρεμότητα οι διορθώσεις των περικοπών 2016-2019 στις συντάξεις χηρείας

Μία μεγάλη κατηγορία από τις εκκρεμότητες του επανυπολογισμού είναι οι συντάξεις χηρείας που απονεμήθηκαν στο διάστημα 2016-2019 σε χαμηλότερα ποσά από αυτά που έπρεπε να πάρουν οι δικαιούχοι. Το Ελεγκτικό Συνέδριο δικαίωσε προσφυγές που κατέθεσε ο Σύλλογος γυναικών συνταξιούχων χηρείας «ΑΞΙΑ», αλλά το ερώτημα είναι τι γίνεται με τις χήρες που δεν προσέφυγαν και αν ο ΕΦΚΑ θα ξανακάνει τις απαιτούμενες διορθώσεις στα ποσά δίδοντας αυξήσεις. Προς το παρόν αυτό που λέει το Ταμείο είναι ότι θα αποκαταστήσει τα λάθη για όσες συντάξεις χηρείας έχουν δικαιωθεί στο Ελεγκτικό Συνέδριο. Ωστόσο, για λόγους ίσης μεταχείρισης, θα πρέπει να ελεγχθούν όλες οι συντάξεις χηρείας της περιόδου 2016-2019 και να αποδοθούν οι αυξήσεις από τον επανυπολογισμό τους. Το λάθος που έγινε στις συντάξεις χηρείας που απονεμήθηκαν σε αυτό το διάστημα είναι ότι ο νόμος έλεγε ότι η χήρα παίρνει το 50% της σύνταξης του θανόντος, ενώ ο ΕΦΚΑ κατέβαλε το 50% αφού προηγουμένως επανυπολόγισε τη σύνταξη του θανόντος σε χαμηλότερο ποσό. Το Δικαστήριο ακύρωσε την πρακτική αυτή και είπε ότι έπρεπε να δοθεί το 50% της αρχικής σύνταξης χωρίς να επανυπολογιστεί. Μετά το 2019 οι δικαιούχοι χηρείας πήραν το 70% της σύνταξης του θανόντος, αλλά τα λάθη έμειναν και απαιτείται συνολικός επανέλεγχος, για να αποδοθούν οι οφειλόμενες αυξήσεις. Οι διορθώσεις αφορούν τις συντάξεις λόγω θανάτου που απονεμήθηκαν στο διάστημα από 13/5/2016 ως 30/4/2019 για συνταξιούχους πριν από το 2016. Για παράδειγμα, από σύνταξη θανόντος συζύγου 1.500 ευρώ ο/η επιζών/ούσα σύζυγος έπρεπε να πάρει το 50%, δηλαδή 750 ευρώ. Ο ΕΦΚΑ, όμως, επανυπολόγισε τη σύνταξη του θανόντος στα 1.300 ευρώ και μετά έδωσε το 50% στη χήρα η οποία έλαβε 650 ευρώ. Τα 100 ευρώ είναι η διαφορά που οφείλει να της καταβάλει ο ΕΦΚΑ από την ημερομηνία απονομής μέχρι σήμερα.

Ποια ποσά θεωρούνται αχρεωστήτως καταβληθέντα στον e-ΕΦΚΑ;

Ως αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά νοούνται τα χρηματικά ποσά που καταβάλλονται από τον ΕΦΚΑ για οποιαδήποτε αιτία και για τα οποία βάσει νομοθεσίας δεν προκύπτει υποχρέωση καταβολής τους. Για παράδειγμα, η προσαύξηση σύνταξης σε συνταξιούχο με επίδομα για τη σύζυγο η οποία έχει συνταξιοδοτηθεί είναι αχρεώστητη παροχή. Το ίδιο και μία εκ παραδρομής πληρωμή επιπλέον ποσού σύνταξης που δεν το δικαιούται συνταξιούχος. Στην ίδια κατηγορία είναι και η αναστολή των νομοθετημένων περικοπών στις συντάξεις χηρείας, καθώς βάσει νόμου τα ποσά αυτά δεν θα έπρεπε να καταβάλλονται, εκτός αν οι περικοπές καταργούνταν με νέο νόμο.

Έξτρα αυξήσεις για αυτές τις 7 κατηγορίες συνταξιούχων [πίνακες]

Εξτρα αυξήσεις «ψήνονται» στις συντάξεις εκατοντάδων χιλιάδων συνταξιούχων μέσα από 7 επιμέρους επανυπολογισμούς συντάξεων που διενεργεί σε μόνιμη βάση ο ΕΦΚΑ και, ανάλογα με την κατηγορία που ανήκουν οι συνταξιούχοι, το πρόσθετο όφελος -ενδεικτικά- κυμαίνεται από 30 ως και 338 ευρώ τον μήνα. Το ένθετο «Ασφάλιση και Συντάξεις» εντόπισε μέσα από τη δημοσιογραφική του έρευνα τις 7 «κατηγορίες» επανυπολογισμών στις συντάξεις που διενεργούν σε μόνιμη βάση οι υπηρεσίες του ΕΦΚΑ. Οπως προέκυψε από την έρευνα, από τη στιγμή που τέθηκαν σε εφαρμογή οι ρυθμίσεις των νόμων 4387/2016 και 4670/2020 για τον μαζικό επανυπολογισμό περίπου 4 εκατομμυρίων συντάξεων, έχουν αποκαλυφθεί χιλιάδες περιπτώσεις στις οποίες οι επανυπολογισμοί πρέπει να ξαναγίνουν από την αρχή με συμπληρωματικά στοιχεία.

Στις περισσότερες περιπτώσεις οι συνταξιούχοι έχουν να κερδίσουν από τους συμπληρωματικούς επανυπολογισμούς των συντάξεων.

Οι κατηγορίες στις οποίες γίνεται νέος επανυπολογισμός στις συντάξεις που ήδη καταβάλλονται και φέρνουν αυξήσεις στις συντάξεις είναι:

Οι επανυπολογισμοί σύνταξης με την προσθήκη χρόνου από διαδοχική ασφάλιση που δεν ελήφθη υπόψη στους αρχικούς επανυπολογισμούς. Υπάρχουν πολλές συντάξεις στις οποίες οι χρόνοι διαδοχικής ασφάλισης δεν έχουν προσμετρηθεί στο σύνολό τους. Το όφελος που μπορεί να προκύψει κυμαίνεται στα 40 ως 80 ευρώ τον μήνα στη σύνταξη. Οι επανυπολογισμοί με την προσαύξηση συντάξεων από εισφορές βαρέων και υπερβαρέων «ενσήμων». Εδώ το κέρδος μπορεί να φτάνει ως και τα 150 ευρώ, ανάλογα με το διάστημα της ασφάλισης με καθεστώς «βαρέων» και «υπερβαρέων». Επανυπολογισμοί συντάξεων με διαστήματα παράλληλης ασφάλισης. Σε αυτή την κατηγορία υπάρχουν δύο ομάδες συντάξεων: α) όσοι συνταξιοδοτήθηκαν πριν από τον νόμο «Κατρούγκαλου», δηλαδή συνταξιούχοι πριν από τις 13/5/2016, οι οποίοι θα πρέπει να συμπληρώνουν 16 χρόνια παράλληλης ασφάλισης ώστε να δικαιωθούν με δεύτερη σύνταξη στο 67ο έτος, και β) όσοι συνταξιοδοτούνται από 13/5/2016 και μετά και για τον παράλληλο χρόνο ασφάλισης, ανεξάρτητα από το αν είναι 10 έτη, 16 έτη ή 26 έτη, δικαιούνται προσαύξηση σύνταξης, η οποία ενδεικτικά μπορεί να φτάνει στα 338 ευρώ τον μήνα. Επανυπολογισμοί συντάξεων με πολλαπλή ασφάλιση. Αφορούν συνταξιούχους που είχαν ασφαλιστεί ταυτόχρονα μεν σε δύο ταμεία κατά το παρελθόν, αλλά σε κάθε ταμείο ή σε ένα από αυτά κατέβαλλαν πολλαπλές εισφορές από δύο ή περισσότερους εργοδότες. Οι συντάξεις υπολογίζονται εκ νέου και οι αυξήσεις είναι της τάξης των 50 ως 100 ευρώ. Επανυπολογισμοί συντάξεων με πρόσθετο χρόνο ασφάλισης, ο οποίος αποκαλύφθηκε εκ των υστέρων, αφού δηλαδή προηγήθηκε ο αρχικός επανυπολογισμός χωρίς τους επιπλέον μήνες ή και έτη ασφάλισης. Συνήθως δεν υπερβαίνουν τους 12 μήνες και οι έξτρα αυξήσεις κυμαίνονται από 30 ως 90 ευρώ τον μήνα. Σε αυτή την κατηγορία οι αυξήσεις έχουν δοθεί, αλλά οφείλονται τα αναδρομικά των αυξήσεων από το 2019. Επανυπολογισμοί με τροποποίηση αρχικής συνταξιοδοτικής απόφασης λόγω συνυπολογισμού «χαμένων ενσήμων». Σε πολλές περιπτώσεις τα παλιά ένσημα δεν εντοπίζονται στο σύνολό τους και, όταν βρεθούν, η σύνταξη υπολογίζεται ξανά με νέα απόφαση. Επανυπολογισμοί και αύξηση συντάξεων με τον συνυπολογισμό εισφορών από δύο ή τρεις δουλειές μετά το 2017. Οι συνταξιούχοι που αποχωρούν μετά το 2017 και έχουν δύο μισθούς, σε διαφορετικούς εργοδότες, λαμβάνουν υψηλότερη σύνταξη, καθώς οι μισθοί αθροίζονται και λαμβάνουν μεγαλύτερη ανταποδοτική σύνταξη. Οι δύο δουλειές μπορεί να αυξήσουν τη σύνταξη ως και 120 ευρώ τον μήνα.

Πόσο αυξάνουν τη σύνταξη τα «χαμένα ένσημα»

Με 9 μήνες ασφάλισης επιπλέον

Συντάξιμος μισθός Αρχική σύνταξη 2026 με 33 έτη εργασίας Επανυπολογισμός με επιπλέον ένσημα 9 μηνών (33,9 έτη) Αύξηση σύνταξης με προσθήκη χαμένων ενσήμων 2.100€ 1.125€ 1.165€ 40€ 2.002€ 1.094€ 1.131€ 37€ 1.904€ 1.062€ 1.098€ 36€ 1.806€ 1.030€ 1.064€ 34€ 1.708€ 999€ 1.031€ 32€ 1.610€ 967€ 997€ 30€ 1.512€ 935€ 964€ 29€

*Ποσά συντάξεων μικτά

Με 12 μήνες ασφάλισης επιπλέον

Συντάξιμος μισθός Αρχική σύνταξη 2026 με 39 έτη εργασίας Επανυπολογισμός με επιπλέον ένσημα 12 μηνών (40 έτη) Αύξηση σύνταξης με προσθήκη χαμένων ενσήμων 3.395€ 2.058€ 2.145€ 87€ 3.295€ 2.011€ 2.095€ 84€ 3.155€ 1.944€ 2.025€ 80€ 3.015€ 1.878€ 1.955€ 77€ 2.915€ 1.830€ 1.905€ 74€ 2.815€ 1.783€ 1.855€ 72€ 2.715€ 1.735€ 1.805€ 69€

*Ποσά συντάξεων μικτά

Η προσαύξηση σύνταξης για συνταξιούχους με παράλληλη ασφάλιση

Συντάξιμες αποδοχές 3 έτη παράλληλης ασφάλισης 5 έτη παράλληλης ασφάλισης 7 έτη παράλληλης ασφάλισης 9 έτη παράλληλης ασφάλισης 11 έτη παράλληλης ασφάλισης 13 έτη παράλληλης ασφάλισης 15 έτη παράλληλης ασφάλισης Προσαύξηση σύνταξης ανάλογα με τα έτη παράλληλης ασφάλισης 800€ 36€ 60€ 84€ 108€ 132€ 156€ 180€ 950€ 43€ 71€ 100€ 128€ 157€ 185€ 214€ 1.030€ 46€ 77€ 108€ 139€ 170€ 201€ 232€ 1.110€ 50€ 83€ 117€ 150€ 183€ 216€ 250€ 1.190€ 54€ 89€ 125€ 161€ 196€ 232€ 268€ 1.270€ 57€ 95€ 133€ 171€ 210€ 248€ 286€ 1.350€ 61€ 101€ 142€ 182€ 223€ 263€ 304€ 1.420€ 64€ 107€ 149€ 192€ 234€ 277€ 320€ 1.500€ 68€ 113€ 158€ 203€ 248€ 293€ 338€

Πηγή: Εφημερίδα «Ελεύθερος Τύπος»