Ford: Aνακηρύχθηκε η «Πιο Εμβληματική Εταιρεία στην Αμερική»

Η σημαντική αυτή διάκριση απέναντι σε καταξιωμένα brands, όπως η Apple, η Coca-Cola, η Amazon και η General Motors, έρχεται σε μια ιδιαίτερη χρονική συγκυρία, λίγο πριν την επίσημη 250ή επέτειο από την ίδρυση των ΗΠΑ, υπογραμμίζοντας τη διαχρονική επιρροή της Ford στην κοινωνία και την βιομηχανία.

Ακολουθήστε το Newsbomb.gr στο Google News και στο YouTube και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις. Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο Newsbomb.gr

Εγγραφείτε στο Newsletter του Newsbomb για την ημερήσια ενημέρωσή σας