Ford: Aνακηρύχθηκε η «Πιο Εμβληματική Εταιρεία στην Αμερική»

Η Ford αναδείχθηκε ως η «Πιο Εμβληματική Εταιρεία στην Αμερική» από το περιοδικό TIME και την εταιρεία ερευνών Statista, έπειτα από σχετική έρευνα στην οποία συμμετείχαν περισσότεροι από 10.000 Αμερικανοί.

Newsbomb

Ford: Aνακηρύχθηκε η «Πιο Εμβληματική Εταιρεία στην Αμερική»
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Η σημαντική αυτή διάκριση απέναντι σε καταξιωμένα brands, όπως η Apple, η Coca-Cola, η Amazon και η General Motors, έρχεται σε μια ιδιαίτερη χρονική συγκυρία, λίγο πριν την επίσημη 250ή επέτειο από την ίδρυση των ΗΠΑ, υπογραμμίζοντας τη διαχρονική επιρροή της Ford στην κοινωνία και την βιομηχανία.

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