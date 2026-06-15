Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 20χρονος που ήταν καταζητούμενος για βιασμό

Snapshot Έως τις 19 Ιουνίου θα καταβληθούν συνολικά 50.393.656,46 ευρώ σε 48.150 δικαιούχους από τη ΔΥΠΑ και τον e

ΕΦΚΑ.

Ο e

ΕΦΚΑ θα καταβάλει 193.656,46 ευρώ σε 150 δικαιούχους για παροχές ΟΑΕΕ στις 15 Ιουνίου.

Από τις 15 έως τις 19 Ιουνίου, ο e

ΕΦΚΑ θα καταβάλει 15.000.000 ευρώ σε 800 δικαιούχους για εφάπαξ αποφάσεις.

Η ΔΥΠΑ θα καταβάλει 17.000.000 ευρώ σε 28.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και άλλα επιδόματα.

Η ΔΥΠΑ θα καταβάλει επίσης 1.000.000 ευρώ σε 1.500 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας, 15.000.000 ευρώ σε 14.000 δικαιούχους για επιδοτούμενα προγράμματα απασχόλησης, και 2.200.000 ευρώ σε 3.700 δικαιούχους προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα. Snapshot powered by AI

Ένας 20χρονος αλλοδαπός που καταζητείτο για βιασμό συνελήφθη το βράδυ της Κυριακής στη Θεσσαλονίκη.

Όπως αναφέρει το thestival.gr, ο νεαρός συνελήφθη σε περιοχή του Δήμου Δέλτα από αστυνομικούς του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής της Εγκληματικότητας.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., σε βάρος του 20χρονου εκκρεμούσε Ένταλμα Σύλληψης Εισαγγελίας Πρωτοδικών Βόλου για βιασμό και παράβαση του Νόμου περί αλλοδαπών.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην αρμόδια δικαστική Αρχή.

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