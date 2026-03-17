Οι τιμές των ακινήτων καλπάζουν: Πόσα ενοίκια απαιτούνται για αγορά κατοικίας σε Γλυφάδα -Δραπετσώνα

Αναλυτικά τα στοιχεία για την Αττική αποτυπώνουν την εικόνα των αποδόσεων

Επιμέλεια - Χρύσα Γρίβα

Παρά τις σημαντικές αποκλίσεις στις τιμές αγοράς ακινήτων, περιοχές της Αττικής εμφανίζουν σχεδόν όμοιες επενδυτικές αποδόσεις, σύμφωνα με τα στοιχεία του πρώτου «Θερμομέτρου» Ακινήτων.

Ενδεικτικά, για την αγορά μιας κατοικίας απαιτούνται περίπου 342 ενοίκια στη Γλυφάδα, 335 στην Πετρούπολη και 332 στη Δραπετσώνα, γεγονός που αποτυπώνει ότι η απόδοση δεν διαφοροποιείται σημαντικά, ακόμη και μεταξύ περιοχών με διαφορετικά επίπεδα ζήτησης και τιμών.

Πώς λειτουργεί το «Θερμόμετρο» ακινήτων

Το νέο εργαλείο, που δημιουργήθηκε με βάση δεδομένα της πλατφόρμας Spitogatos σε συνεργασία με τον Ηλία Παπαγεωργιάδη, υπολογίζει τη σχέση ανάμεσα στη μέση ζητούμενη τιμή πώλησης και ενοικίασης κατοικιών.

Στην ουσία, δείχνει πόσα ενοίκια απαιτούνται για να αποσβεστεί η αγορά ενός ακινήτου:

  • όσο λιγότερα τα ενοίκια, τόσο υψηλότερη η επενδυτική απόδοση,
  • όσο περισσότερα, τόσο χαμηλότερη.

Παρά την κοινή αντίληψη ότι οι «ακριβές» περιοχές προσφέρουν χαμηλότερες αποδόσεις και οι «φθηνότερες» υψηλότερες, τα δεδομένα δείχνουν ότι αυτή η εικόνα δεν ισχύει πάντα.

Οι «εκπλήξεις» της αγοράς

Όπως προκύπτει από την ανάλυση, περιοχές που θεωρούνται πιο οικονομικές δεν εμφανίζουν απαραίτητα καλύτερες αποδόσεις. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η σύγκλιση αποδόσεων ανάμεσα στη Γλυφάδα και περιοχές όπως η Πετρούπολη και η Δραπετσώνα.

Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται, μεταξύ άλλων, στη χαμηλή προσφορά διαθέσιμων ακινήτων προς πώληση σε ορισμένες περιοχές, γεγονός που ωθεί ανοδικά τις τιμές και επηρεάζει την τελική απόδοση.

Τι σημαίνει για τους επενδυτές

Το «Θερμόμετρο» επιχειρεί να δώσει ένα πιο απλό εργαλείο κατανόησης της αγοράς, απαντώντας στο βασικό ερώτημα: πόσα ενοίκια απαιτούνται για την αγορά ενός ακινήτου και ποια απόδοση μπορεί να περιμένει ένας επενδυτής.

Η ανάλυση δείχνει ότι η επιλογή περιοχής δεν αρκεί από μόνη της για να χαρακτηριστεί μια επένδυση «ευκαιρία», καθώς η σχέση τιμής αγοράς και ενοικίου διαφοροποιείται σημαντικά.

Η σημασία της χρονικής σύγκρισης

Ιδιαίτερη σημασία έχει και η εξέλιξη της αγοράς τα τελευταία χρόνια. Συγκρίνοντας τα δεδομένα από το 2019 έως σήμερα, προκύπτει ότι σε κάποιες περιοχές τα ενοίκια αυξήθηκαν παράλληλα με τις τιμές πώλησης, ενώ σε άλλες οι τιμές των ακινήτων αυξήθηκαν πολύ ταχύτερα, μειώνοντας την επενδυτική απόδοση.

Σε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα:

  • αν ένα ακίνητο διπλασιάσει τόσο το ενοίκιο όσο και την τιμή πώλησης, η απόδοση παραμένει ίδια,
  • αν όμως η τιμή πώλησης αυξηθεί πολύ περισσότερο από το ενοίκιο, τότε η απόδοση επιδεινώνεται.

Το συμπέρασμα που προκύπτει είναι ότι, σε μια αγορά που μεταβάλλεται διαρκώς, η σωστή ανάγνωση των δεδομένων καθίσταται κρίσιμη για όποιον σχεδιάζει επένδυση στην κατοικία.

Κέντρο Αθήνας:​

* 2019: 161 ενοίκια​

* 2025: 212 ενοίκια

* = Οι τιμές πώλησης αυξήθηκαν πιο γρήγορα από αυτές των ενοικίων

* Χαμηλότερη απόδοση το 2025: Ιστορικό Κέντρο, με 317 ενοίκια

Βόρεια Προάστια:​

* 2019: 271 ενοίκια​

* 2025: 288 ενοίκια

* = Οι τιμές πώλησης αυξήθηκαν περίπου το ίδιο με αυτές των ενοικίων

* Χαμηλότερη απόδοση το 2025: Παπάγου, με 459 (!) ενοίκια

Νότια Προάστια:​

* 2019: 241 ενοίκια​

* 2025: 311 ενοίκια​

* = Οι τιμές πώλησης αυξήθηκαν πιο γρήγορα από αυτές των ενοικίων

* Χαμηλότερη απόδοση το 2025: Αργυρούπολη (!), με 387 ενοίκια

Δυτικά Προάστια:​

* 2019: 202 ενοίκια​

* 2025: 238 ενοίκια

* = Οι τιμές πώλησης αυξήθηκαν πιο γρήγορα από αυτές των ενοικίων

* Χαμηλότερη απόδοση το 2025: Πετρούπολη, με 335 ενοίκια

Ανατολικά Προάστια:

* 2019: 250 ενοίκια​

* 2025: 256 ενοίκια

* Χαμηλότερη απόδοση το 2025: Γέρακας, με 331 ενοίκια

Πειραιάς:​​

* 2019: 184 ενοίκια​

* 2025: 242 ενοίκια

* = Οι τιμές πώλησης αυξήθηκαν πιο γρήγορα από αυτές των ενοικίων

* Χαμηλότερη απόδοση το 2025: Νέο Φάληρο, με 284 ενοίκια

Προάστια Πειραιά:​

* 2019: 181 ενοίκια​

* 2025: 241 ενοίκια

* = Οι τιμές πώλησης αυξήθηκαν πιο γρήγορα από αυτές των ενοικίων

* Χαμηλότερη απόδοση το 2025: Δραπετσώνα, με 332 ενοίκια

Υπόλοιπο Αττικής:​

* 2019: 246 ενοίκια​

* 2025: 221 ενοίκια

* = Οι τιμές ενοικίασης αυξήθηκαν πιο γρήγορα από αυτές των πωλήσεων

* Χαμηλότερη απόδοση το 2025: Σαρωνίδα, με 333 ενοίκια.

