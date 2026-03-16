Μέτρα για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης – Τι προτείνουν οι ευρωβουλευτές

Snapshot Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εγκρίνει έκθεση που επισημαίνει την επισφαλή στέγαση εκατομμυρίων Ευρωπαίων.

Ζητείται στήριξη των κατασκευών και ανακαινίσεων για την αντιμετώπιση των αυξανόμενων τιμών και ελλείψεων κατοικιών.

Προτείνεται η διάθεση ειδικών κονδυλίων για ανακαίνιση, ενεργειακή αναβάθμιση και καταπολέμηση της ενεργειακής φτώχειας.

Εισάγεται χάρτης πορείας με μέτρα για απλούστευση της στέγασης, ταχύτερη έκδοση αδειών και επενδύσεις σε δεξιότητες και ασφάλεια δικαίου.

Τονίζεται η ανάγκη δράσης της ΕΕ για αποκατάσταση ισορροπίας και δικαιοσύνης στη στεγαστική αγορά.

Στην έκθεση της επιτροπής για τη Στεγαστική Κρίση στην Ευρωπαϊκή Ένωση (HOUS), η οποία εγκρίθηκε από το Ευρωκοινοβούλιο, τονίζεται ότι εκατομμύρια Ευρωπαίοι αντιμετωπίζουν επισφαλείς συνθήκες διαβίωσης.

Ο θεσμός ζητά να ληφθούν πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση των αυξανόμενων τιμών και ελλείψεων μέσω της στήριξης των κατασκευών και των ανακαινίσεων.

Για τη διασφάλιση αξιοπρεπούς στέγασης, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επιδιώκει το ευρωπαϊκό σχέδιο οικονομικά προσιτής στέγασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να διαθέσει ειδικά κονδύλια για την ανακαίνιση, την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης

κατοικιών, καθώς και την καταπολέμηση της ενεργειακής

φτώχειας.

Ο εισηγητής, Μπόρχα Χιμένεθ Λαράς του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Ισπανία), τόνισε ότι «για πρώτη φορά, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καταρτίζει χάρτη πορείας που περιλαμβάνει δέσμη μέτρων για την απλούστευση της στέγασης, ταχύτερες άδειες εντός 60 ημερών, επενδύσεις σε δεξιότητες και ασφάλεια δικαίου».

Η επικεφαλής της επιτροπής HOUS, Ιρέν Τινάλι των Σοσιαλιστών (Ιταλία) επεσήμανε πως «η δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι απαραίτητη για την αποκατάσταση της ισορροπίας και της δικαιοσύνης στη στεγαστική αγορά, διότι όλοι αξίζουν ένα σπίτι».