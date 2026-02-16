Στα ύψη οι τιμές των ενοικίων - Είδος προς εξαφάνιση τα μικρά ακίνητα

Είδος προς εξαφάνιση αποτελούν τα τελευταία χρονιά τα μικρά ακίνητα προς ενοικίαση, με διαμερίσματα που κάποτε τα έβρισκες από 200 έως 300 ευρώ, τώρα ξεκινούν από τα 400 ευρώ.

Στη Νέα Σμύρνη ανακαινισμένο διαμέρισμα πρώτου ορόφου 22 τ.μ. στα 400 ευρώ, δηλαδή 18 ευρώ το τετραγωνικό.

Στην Κυψέλη γκαρσονιέρα 34 τ.μ. διαμπερής πλήρως εξοπλισμένη με παλιά όμως έπιπλα στα 750 ευρώ, έχει όμως θέα την Ακρόπολη.

Στο Μαρούσι, διαμέρισμα 1ου ορόφου, 40 τ.μ. με καινούργια έπιπλα και συσκευές ανακαινισμένο στα 1200 ευρώ.

Η Εύα είναι φοιτήτρια και εργάζεται και μίλησε στο Mega. Με το βασικό μισθό όμως αδυνατεί να συντηρήσει μόνη της ένα σπίτι.

«Είναι πάρα πολύ δύσκολο με τα υπόλοιπα λεφτά να περάσει κανείς το μήνα με τα ενοίκια τη ΔΕΗ, τα πάντα όλα πολύ δύσκολο (οπότε στο πατρικό;) ναι και θα συνεχίσουμε».

Ο Φώτης Κουτραμάνος δεν είναι ο μόνος που δίνει το μεγαλύτερο ποσοστό του μισθού στο ενοίκιο και τα υπόλοιπα έξοδα του σπιτιού. Ούτε όμως ο μόνος που έχει να αντιμετωπίσει υπέρογκες αυξήσεις.

«Η αύξηση που μου ζητάει τώρα για να κάνουμε ανανέωση είναι 100 ευρώ πάνω, δηλαδή 600. Μειώνεις τις εξόδους αντί να πάμε να πληρώσουμε ένα πεντάωρο στον καφέ, θα πάρουμε στο χέρι».

Mε αυτές τις τιμές δεν είναι λίγοι εκείνοι που αναζητούν συγκάτοικο για να μοιραστούν τα συνολικά έξοδα του σπιτιού ή νοικιάζουν δωμάτιο σε μεγαλύτερα διαμερίσματα μέσα από εξειδικευμένες πλατφόρμες

Σύμφωνα με τα δεδομένα της Eurostat, οι Έλληνες δίνουν το μεγαλύτερο ποσοστό εισοδήματος τους για στέγαση από οποιονδήποτε άλλο πολίτη της ΕΕ.

