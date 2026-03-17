Χαρδαλιάς: Η πρόοδος των έργων που υλοποιούμε, καθρέφτης της δέσμευσής μας απέναντι στους πολίτες

Στο Λαύριο βρέθηκε ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς, συνεχίζοντας τον κύκλο επισκέψεων που πραγματοποιεί και στις 66 γειτονιές του Λεκανοπεδίου, με στόχο την άμεση καταγραφή των αναγκών κάθε περιοχής και την επιτάχυνση της υλοποίησης των έργων που χρηματοδοτεί η Περιφέρεια Αττικής.

Στο πλαίσιο της επίσκεψής του στην περιοχή, πραγματοποίησε σύσκεψη εργασίας με τον Δήμαρχο Λαυρεωτικής Δημήτρη Λουκά και υπηρεσιακά στελέχη, όπου εξετάστηκε ενδελεχώς η πορεία των σημαντικών έργων που ήδη υλοποιούνται καθώς και αυτών που προγραμματίζονται το προσεχές διάστημα, έχοντας ως γνώμονα τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών. Ακολούθως, ο κ. Χαρδαλιάς πραγματοποίησε αυτοψία στα σημαντικότερα εργοτάξια, προκειμένου να ενημερωθεί από κοντά για την πρόοδο και των παρεμβάσεων. Ειδικότερα, ο Περιφερειάρχης Αττικής διαπίστωσε διά ζώσης την πορεία των εξής έργων:

Ενεργειακή αναβάθμιση, συντήρηση και ανακατασκευή του Δημοτικού Κλειστού Γυμναστηρίου Λαυρίου

Η παρέμβαση αφορά την ολοκληρωμένη αναβάθμιση των αθλητικών εγκαταστάσεων του δημοτικού κλειστού γυμναστηρίου Λαυρίου, επί της οδού Αγ. Παρασκευής 20, καθώς και του περιβάλλοντος χώρου, με συνολικό προϋπολογισμό 4.810.000 ευρώ (πλέον ΦΠΑ). Στόχος του έργου είναι η δημιουργία ενός σύγχρονου και λειτουργικού αθλητικού χώρου που θα ανταποκρίνεται στις αυξημένες ανάγκες άθλησης της τοπικής κοινωνίας.

Παράλληλα, η ενεργειακή και αισθητική αναβάθμιση του κτηρίου αναμένεται να βελτιώσουν συνολικά τη λειτουργία του γυμναστηρίου και να ενισχύσουν τη δυνατότητά του να φιλοξενεί σημαντικές αθλητικές δραστηριότητες και διοργανώσεις. Στο πλαίσιο των εργασιών προβλέπεται μεταξύ άλλων η αντικατάσταση της μεταλλικής στέγης της κεντρικής αίθουσας και η ενίσχυση του φέροντος οργανισμού του κτηρίου, καθώς και παρεμβάσεις στεγανοποίησης και θερμομόνωσης, με εφαρμογή θερμοπρόσοψης και εκτεταμένους χρωματισμούς στους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Παράλληλα, θα αντικατασταθούν τα κουφώματα και θα εκσυγχρονιστούν πλήρως οι ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, όπως τα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης, τα συστήματα πυρόσβεσης και πυρανίχνευσης, η θέρμανση και ο κλιματισμός, οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και τα ασθενή ρεύματα, ενώ θα ανακατασκευαστεί και το μηχανοστάσιο των αποδυτηρίων.

Επιπλέον, προβλέπεται η διαμόρφωση χώρων υγιεινής για άτομα με αναπηρία, η ανακατασκευή των δαπέδων στους χώρους WC, η συντήρηση του ξύλινου δαπέδου (παρκέ) στον αγωνιστικό χώρο και στους χώρους γυμναστικής κάτω από τις κερκίδες, καθώς και η τοποθέτηση δαπέδου ασφαλείας στην παιδική χαρά του συγκροτήματος.

Αποκατάσταση διατηρητέου κτίσματος για τη δημιουργία Μουσείου Κεραμικής – ΑΚΕΛ «Πάνος Βαλσαμάκης»

Στόχος είναι η μετατροπή ενός βιομηχανικού μνημείου, που έχει κηρυχθεί ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο, σε μουσείο κεραμικής. Το έργο της δημιουργίας του Μουσείου Κεραμικής – ΑΚΕΛ «Πάνος Βαλσαμάκης» και η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου, προϋπολογισμού 916.400 ευρώ (πλέον ΦΠΑ), προβλέπει μεταξύ άλλων την αποκατάσταση και αξιοποίηση των δύο κενών δεξαμενών καθίζησης που υπάρχουν στον χώρο, καθώς και την κάλυψή τους με μία στατικά ανεξάρτητη μεταλλική κατασκευή.

Αντικατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα γηπέδου «Ραφιά»

Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού 363.000 ευρώ (πλέον ΦΠΑ), αποσκοπεί στην αναβάθμιση των αθλητικών υποδομών του γηπέδου ποδοσφαίρου «Ραφιά» στον Δήμο Λαυρεωτικής, ενισχύοντας τη λειτουργικότητα και την ασφάλεια των εγκαταστάσεων, με ωφελούμενους τους αθλητές, τα τοπικά σωματεία και τη νεολαίας της περιοχής.

Συγκεκριμένα προβλέπεται:

η προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση ενός νέου συνθετικού χλοοτάπητα αφού προηγουμένως αποξηλωθεί ο παλιός και επιδιορθωθούν οι ρύσεις της υποδομής του γηπέδου,

η προμήθεια δύο εστιών και πάγκων αναπληρωματικών,

η αντικατάσταση όλων των φθαρμένων στοιχείων του συστήματος επιφανειακής απορροής, βελτίωση της κάθετης αποστράγγισης και διαβροχής χλοοτάπητα,

η προμήθεια και τοποθέτηση νέων σωλήνων επιφανειακής απορροής, προκατασκευασμένων καναλιών αποστράγγισης και νέων απαραίτητων υλικών άρδευσης,

οι ενέργειες πιστοποίησης του γηπέδου στην κατηγορία FIFA QUALITY ή FIFA QUALITY PRO.

Αποκατάσταση διατηρητέου κτηρίου «Οικία Μπία»

Πρόκειται για έργο συνολικού προϋπολογισμού 1.798.000 ευρώ (πλέον ΦΠΑ), το οποίο έχει σχεδόν ολοκληρωθεί. Αφορούσε την αποκατάσταση τριών ανεξάρτητων κτισμάτων του ιστορικού ιστορικό πυρήνα του Δημοτικού Διαμερίσματος Κερατέας, που έχουν ανεγερθεί στα τέλη του 19ου με αρχές του 20ού αιώνα. Το ένα εξ αυτών είναι χαρακτηρισμένο ως διατηρητέο μνημείο και έργο τέχνης.

Σε πρώτη φάση πραγματοποιήθηκαν εργασίες αποψίλωσης δέντρων και θάμνων στον περιβάλλοντα χώρο, καθαίρεση λιθοδομών του κτιρίου Γ΄, αφαίρεση επιχρισμάτων, κατασκευή νέας κλίμακας που συνδέει την Οικία Μπία με τον περιβάλλοντα χώρο του Δημαρχείου, καθώς και τοποθέτηση ηλεκτρικών πινάκων και άλλες τεχνικές παρεμβάσεις. Οι παρεμβάσεις αυτές εντάσσονται στον συνολικό σχεδιασμό της Περιφέρειας Αττικής για τη στήριξη της τοπικής ανάπτυξης, την αναβάθμιση των δημόσιων υποδομών και την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής.

Σε δηλώσεις του ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς ανέφερε τα εξής:

«Καταρχήν θέλω να τονίσω ότι προσέρχομαι πάντα με ιδιαίτερη χαρά στο Λαύριο, διότι πρέπει να σας θυμίσω ότι αυτό το όμορφο ταξίδι στον δεύτερο βαθμό της αυτοδιοίκησης επέλεξα να ξεκινήσει από εδώ. Εδώ ορκίστηκα, εδώ κατέθεσα τις πρώτες μου σκέψεις, τις πρώτες μου αγωνίες και τις πρώτες μου ανησυχίες, απέναντι σε όλους εσάς.

Όπως ξέρει πολύ καλά ο Δήμαρχος Λαυρεωτικής Δημήτρης Λουκάς, η αυτοδιοίκηση είναι κουλτούρα, τρόπος σκέψης, νοοτροπία και στάση ζωής. Δεν είναι ούτε πεδίο συνταξιοδοτικής προσαρμογής, ούτε πεδίο προσωπικής φιλοδοξίας.

Στις 66 «γειτονιές» από τις οποίες απαρτίζεται το Λεκανοπέδιο της Αττικής, ζουν 3.850.000 άνθρωποι που κάθε μέρα ξυπνούν και απαιτούν από εμάς να κάνουμε καλύτερη την καθημερινότητά τους. Αυτό, δεν επιτυγχάνεται με όρους επικοινωνίας, ούτε με φανφάρες ούτε με μικροτεχνάσματα. Γίνεται μέσω ενός συνεκτικού σχεδίου που συναποφασίζουμε μαζί με τους 66 Δημάρχους, έχοντας καταρτίσει οδικούς χάρτες και χρονοδιαγράμματα έργων τα οποία υλοποιούνται με χρηματοδότηση από την Περιφέρεια Αττικής. Αυτό που θέλει ο κόσμος είναι απτά αποτελέσματα».

Και πρόσθεσε: «Όσον αφορά τα έργα του Δήμου Λαυρεωτικής, είναι πολύ σημαντικό το ζήτημα της ανακατασκευής του κλειστού γυμναστηρίου της πόλης. Έχει αξία αυτό το έργο, το καλοκαίρι του 2028 να μπορέσουμε να το υλοποιήσουμε. Άρα είναι πολύ σημαντικό να προχωρήσουν γρήγορα οι διαδικασίες για να έχουμε σύντομα ανάδοχο.

Το δεύτερο έργο, αφορά την παρέμβαση αντικατάστασης του χλοοτάπητα που χρειάζεται να γίνει στο γήπεδο του Ραφιά, όπου επίσης είναι σε φάση υλοποίησης.

Παράλληλα, ολοκληρώσαμε το εμβληματικό έργο αποκατάσταση της οικίας Μπία που είναι έτοιμη να εγκαινιαστεί, ενώ εγκύπτουμε και στο μουσείο κεραμικής που έχουμε την διάθεση και πρόθεση να χρηματοδοτήσουμε.

Για μένα είναι πολύ εύκολο να λέω «ναι» σε όλα και να φωτογραφίζομαι με τον Δήμαρχο, ανακοινώνοντας προγραμματικές συμβάσεις. Όμως δεν πορευόμαστε έτσι, θέλουμε ο κόσμος να γνωρίζει πως ό,τι εξαγγέλλουμε θα το υλοποιούμε, με συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα και χρηματοδοτήσεις. Γι’ αυτό κι εμείς έχουμε ανακοινώσει 280+1 εμβληματικά έργα με συγκεκριμένα χρηματοδοτικά εργαλεία και θα φθάσουμε τα 300+1, όλα όμως πλήρως μελετημένα. Κινούμαστε με όρους απόλυτης συνέπειας απέναντι στους πολίτες».

Από την πλευρά του ο Δήμαρχος Λαυρεωτικής Δημήτρης Λουκάς δήλωσε τα εξής:

«Καλωσορίζουμε στην πόλη μας τον Περιφερειάρχη Αττικής Νίκο Χαρδαλιά και τον ευχαριστούμε για τα έργα που παράγει όχι μόνο στην περιοχή μας, αλλά σε ολόκληρο το Λεκανοπέδιο. Όσον αφορά την αναβάθμιση και ανακατασκευή του κλειστού γυμναστηρίου Λαυρίου, θέλω να υπογραμμίσω τη σημαντικότητα που έχει για εμάς, καθώς δέχεται 1.500 αθλούμενους καθημερινά, ενώ η ομάδα μπάσκετ της πόλης μας, έχει παρουσία δέκα ετών στην Α1 κατηγορία και θα επιστρέψουμε.

Το δε ποδοσφαιρικό γήπεδο του Ραφιά είναι κλειστό εδώ και 3 χρόνια διότι ο χλοοταπητας του είχε τοποθετηθεί το μακρινό 2003, με διάρκεια ζωής 8 έτη, και άντεξε τα διπλά. Τώρα πλέον καθίσταται απολύτως αναγκαία η τοποθέτηση νέου, γιατί έχουμε τρεις ομάδες οι οποίες έχουν πάει όλες στο γήπεδο του Βογιατζή, στο άλλο μας στάδιο. Στις ακαδημίες μας είναι εγγεγραμμένα πάνω από 500 παιδιά.

Αναφορικά με το Μουσείο Βαλσαμάκη, οι αναγκαίες μελέτες βρίσκονται στο στάδιο ολοκλήρωσης από τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου ενώ η οικία Μπία αποτελεί πραγματικά ένα στολίδι με την αποκατάστασή της. Σκεφτόμαστε εκεί να στεγάσουμε το λαογραφικό μουσείο του Δήμου μας, που στην ουσία θα είναι το λαογραφικό μουσείο των Μεσογείων.

Οφείλω να αναφερθώ δημοσίως και στην πολλή μεγάλη βοήθεια του κ. Νίκου Χαρδαλιά όσον αφορά τη λειτουργία των δύο βιολογικών καθαρισμών σε Λαύριο και Κερατέα. Με τη βοήθειά του, υποβάλλαμε στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης πρόταση ύψους 6 - 7 εκατ. ευρώ για να συνεχιστεί μέσω του δικτύου η άρδευση του κάμπου της Κερατέας, έκτασης 5.500 στρεμμάτων, με ελαιώνες, αμπελώνες, φυστικιές και άλλες καλλιέργειες, με πολύ χαμηλό κόστος. Πρόκειται για το πρώτο έργο αξιοποίησης και εμπλουτισμού του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα στην Αττική».

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης στην περιοχή τον κ. Νίκο Χαρδαλιά συνόδευαν ο Αντιπεριφερειάρχης Ανατολικής Αττικής Δημήτρης Δαμάσκος και η Ειδική Γραμματέας της Περιφέρειας, Έλενα Ράπτη.

Τον κ. Δημήτρη Λουκά πλαισίωναν στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο δημαρχιακό μέγαρο οι Αντιδήμαρχοι: Ιωάννης Αδάμης, Ιωάννης Γιαννάκης, Ευαγγελία Δράκου, Ελένη Κανελλοπούλου, Κωνσταντίνος Λουκάς, Αθανάσιος Μακροδημήτρης, Δήμητρα Πάλλη Σταμάτης Σίνης και Νικόλαος Στάμου.