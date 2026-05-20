Επστάιν: Νέες έρευνες στο Ηνωμένο Βασίλειο για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων

Η πρώτη καταγγελία αφορά περιοχές στο Σάρρεϋ και στο Μπέρκσαϊρ από τα μέσα της δεκαετίας του 1990 έως το 2000, ενώ η δεύτερη αφορά τα μέσα έως τα τέλη της δεκαετίας του 1980 στο Δυτικό Σάρρεϋ

Μίλτος Τσεκούρας

Επστάιν: Νέες έρευνες στο Ηνωμένο Βασίλειο για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η αστυνομία του Σάρεϊ διερευνά δύο ξεχωριστές καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων από τις δεκαετίες του 1980 και 1990.
  • Οι καταγγελίες προέκυψαν μετά τη δημοσιοποίηση αρχείων που συνδέονται με τον Τζέφρι Επστάιν και αφορούν μη πρόσφατα περιστατικά.
  • Δεν έχουν γίνει συλλήψεις μέχρι στιγμής, ενώ η αστυνομία εξετάζει όλες τις διαθέσιμες κατευθύνσεις για την επιβεβαίωση πληροφοριών και αποδεικτικών στοιχείων.
  • Βρετανικές αρχές ζητούν πλήρη πρόσβαση στα αρχεία από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ για ανεξάρτητη αξιολόγηση των στοιχείων.
  • Παράλληλες έρευνες σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο εξετάζουν καταγγελίες για σεξουαλική εκμετάλλευση και εμπορία ανθρώπων με συνδέσεις στον Επστάιν.
Snapshot powered by AI

Η αστυνομία του Σάρεϊ διερευνά δύο ξεχωριστές καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων, οι οποίες προέκυψαν μετά τη δημοσιοποίηση των αρχείων που σχετίζονται με τον Τζέφρι Επστάιν.

Σε ανακοίνωσή της την Τρίτη, η αστυνομία διευκρίνισε ότι πρόκειται για «μη πρόσφατες» υποθέσεις. Όπως ανέφερε, η πρώτη καταγγελία αφορά περιστατικά που φέρεται να σημειώθηκαν σε περιοχές του Σάρεϊ και του Μπέρκσαϊρ από τα μέσα της δεκαετίας του 1990 έως το 2000, ενώ η δεύτερη σχετίζεται με γεγονότα που τοποθετούνται χρονικά από τα μέσα έως τα τέλη της δεκαετίας του 1980 στο δυτικό Σάρεϊ. Μέχρι στιγμής δεν έχουν πραγματοποιηθεί συλλήψεις.

«Λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη όλες τις καταγγελίες για σεξουαλικά αδικήματα και εξετάζουμε κάθε διαθέσιμη κατεύθυνση έρευνας, προκειμένου να επιβεβαιώσουμε πληροφορίες ή να εντοπίσουμε αποδεικτικά στοιχεία», επισημαίνεται στην ανακοίνωση, με την αστυνομία να τονίζει ότι δεν υπάρχει περαιτέρω ενημέρωση προς το παρόν.

Ήδη από τον Φεβρουάριο, η αστυνομία του Σάρεϊ είχε προχωρήσει σε επανεξέταση στοιχείων που σχετίζονται με παλαιότερες καταγγελίες, οι οποίες ήρθαν στο φως μετά τη δημοσιοποίηση των αρχείων από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ.

Σε εθνικό επίπεδο, οι βρετανικές αρχές επιδιώκουν πρόσβαση σε πλήρεις, μη επεξεργασμένες εκδοχές του υλικού, ώστε να καταστεί δυνατή η ολοκληρωμένη και ανεξάρτητη αξιολόγηση των στοιχείων.

Στις 18 Φεβρουαρίου, η ίδια αστυνομική υπηρεσία είχε αναφέρει ότι ενημερώθηκε για καταγγελίες για εμπόριο ανθρώπων και σεξουαλικής επίθεσης στην περιοχή Βιρτζίνια Γουότερ για την περίοδο 1994 έως 1996, χωρίς να έχει αποσαφηνιστεί αν οι υποθέσεις αυτές συνδέονται με τις τρέχουσες έρευνες.

Παράλληλα, αστυνομικές αρχές σε ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο εξετάζουν πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε εκατομμύρια σελίδες αρχείων που δημοσιοποιήθηκαν νωρίτερα μέσα στο έτος.

Ο θάνατος του Επστάιν το 2019

Ο Τζέφρι Επστάιν βρέθηκε νεκρός στο κελί του τον Αύγουστο του 2019, ενώ ανέμενε να δικαστεί για κατηγορίες εμπορίας ανθρώπων με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση και συνωμοσίας. Ο θάνατός του αποδόθηκε σε αυτοκτονία. Το 2008 είχε καταδικαστεί, αφού είχε δηλώσει ένοχος για προτροπή ανηλίκου σε πορνεία.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε συνέχεια άλλων ερευνών στο Ηνωμένο Βασίλειο, με την αστυνομία του Thames Valley και τη Μητροπολιτική Αστυνομία να έχουν προχωρήσει σε συλλήψεις για φερόμενη κατάχρηση δημόσιου αξιώματος. Οι εμπλεκόμενοι έχουν αφεθεί ελεύθεροι εν αναμονή της συνέχισης των ερευνών, ενώ αρνούνται οποιαδήποτε παράνομη εμπλοκή.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:46ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Τετάρτη (20/5) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:43ΚΟΣΜΟΣ

Πύρινη κόλαση στην Καλιφόρνια - 17.000 άνθρωποι εκκένωσαν τα σπίτια τους

07:40ΚΟΣΜΟΣ

Επστάιν: Νέες έρευνες στο Ηνωμένο Βασίλειο για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων

07:34ΕΥ ΖΗΝ

Η καλύτερη ώρα να φάτε ένα μήλο για πέψη, απώλεια βάρους και ωραίο ύπνο

07:30ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αλλάζει τα δεδομένα η παραίτηση Καλπάκη - Ραγδαίες εξελίξεις με ορίζοντα την ίδρυση του κόμματος Τσίπρα

07:26ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Ανακαινίζω»: Πότε ξεκινά, ποιους αφορά και ποια είναι τα εισοδηματικά κριτήρια

07:24ΚΟΣΜΟΣ

Από τον καρχαρία φάντασμα στο σαρκοβόρο σφουγγάρι - Τι είναι κρυμμένο στα βάθη των ωκεανών - Τα 1211 είδη που εντοπίσθηκαν μόνον πέρυσι

07:18ΚΟΣΜΟΣ

Μολδαβία: Παραιτήθηκε ο επικεφαλής της δημόσιας τηλεόρασης επειδή «έδωσε» λίγες ψήφους στη Ρουμανία στη Eurovision - Απειλήθηκε διπλωματικό επεισόδιο

07:12ΕΛΛΑΔΑ

Αγρίνιο: 6χρονος κατήγγειλε ότι δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι από ανήλικους για να τον ληστέψουν

07:09ΕΛΛΑΔΑ

«Δεν ξέρουμε τίποτα, δεν έχουμε κανένα στοιχείο» - Άγνοια για την προέλευση της μυρωδιάς στα Νότια

07:06ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μήνυμα ισχύος από Μαξίμου για «Γαλάζια Πατρίδα» και αιχμηρή απάντηση σε Βενιζέλο για το τριψήφιο τηλέφωνο

07:02ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 20 Μαΐου

07:00ΕΛΛΑΔΑ

«Οικογενειακή μαφία» στα Βορίζια: Κατέστρεφαν περιουσίες και απειλούσαν αγρότες - Συγκλονιστικές μαρτυρίες

06:52ΚΟΣΜΟΣ

Έμπολα; Όσα γνωρίζουμε μέχρι τώρα για την θανατηφόρα ασθένεια - Τα συμπτώματα της

06:52LIFESTYLE

Παρουσιαστές στην αναμονή: Ποιοι περιμένουν τις σημαντικές αποφάσεις των καναλιών;

06:44ΥΓΕΙΑ

Αυτή η τροφή βρίσκεται στη διατροφή του 80% των ασθενών με καρκίνο του παχέος εντέρου, σύμφωνα με ογκολόγο

06:38ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Φράιμπουργκ - Άστον Βίλα: Τελικός Europa League με... ελληνικό ενδιαφέρον - Η ώρα και το κανάλι

06:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η μεγάλη «κορδέλα» σταθεροποιείται - Τι θα φέρει ο φετινός χειμώνας στην Ελλάδα

06:24ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Τετάρτη (20/5) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

06:18ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός 3,4 Ρίχτερ κοντά στην Ύδρα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
05:40ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 20 Μαΐου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

06:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η μεγάλη «κορδέλα» σταθεροποιείται - Τι θα φέρει ο φετινός χειμώνας στην Ελλάδα

12:02ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Πότε σταματούν να ισχύουν οι παλιές- Τι θα συμβεί αν δεν βγάλετε μέχρι το καλοκαίρι

14:27WHAT THE FACT

Βάλτε αλουμινόχαρτο στους τοίχους του σπιτιού σας: Γιατί οι εργολάβοι προτείνουν αυτή τη μέθοδο

06:44ΥΓΕΙΑ

Αυτή η τροφή βρίσκεται στη διατροφή του 80% των ασθενών με καρκίνο του παχέος εντέρου, σύμφωνα με ογκολόγο

01:48ΕΛΛΑΔΑ

«Γρίφος» με την έντονη μυρωδιά στην Αττική – Τι δείχνει η ανάλυση Κολυδά για την προέλευσή της

23:30ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η Κίνα κάνει πραγματικότητα την επιστημονική φαντασία: Το πρώτο ρομπότ mecha μαζικής παραγωγής, θα κοστίζει 553.000 ευρώ

07:06ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μήνυμα ισχύος από Μαξίμου για «Γαλάζια Πατρίδα» και αιχμηρή απάντηση σε Βενιζέλο για το τριψήφιο τηλέφωνο

06:38ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Φράιμπουργκ - Άστον Βίλα: Τελικός Europa League με... ελληνικό ενδιαφέρον - Η ώρα και το κανάλι

06:18ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός 3,4 Ρίχτερ κοντά στην Ύδρα

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 19/5/2026: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν τα 1.000.000 ευρώ

07:09ΕΛΛΑΔΑ

«Δεν ξέρουμε τίποτα, δεν έχουμε κανένα στοιχείο» - Άγνοια για την προέλευση της μυρωδιάς στα Νότια

11:54ΚΑΙΡΟΣ

El Niño: Επιβεβαίωση από την NOAA/CPC - Θα είναι το χειρότερο των τελευταίων 30 ετών

21:57ΚΟΣΜΟΣ

Αυστραλία: 74χρονος ομογενής γιατρός κατηγορείται για 148 βιασμούς και σεξουαλικές επιθέσεις

23:56ΚΟΣΜΟΣ

Νέο τρομακτικό βίντεο: Η στιγμή που αποκολλήθηκε κινητήρας αεροσκάφους της UPS, πριν την τραγωδία

07:00ΕΛΛΑΔΑ

«Οικογενειακή μαφία» στα Βορίζια: Κατέστρεφαν περιουσίες και απειλούσαν αγρότες - Συγκλονιστικές μαρτυρίες

06:52ΚΟΣΜΟΣ

Έμπολα; Όσα γνωρίζουμε μέχρι τώρα για την θανατηφόρα ασθένεια - Τα συμπτώματα της

07:18ΚΟΣΜΟΣ

Μολδαβία: Παραιτήθηκε ο επικεφαλής της δημόσιας τηλεόρασης επειδή «έδωσε» λίγες ψήφους στη Ρουμανία στη Eurovision - Απειλήθηκε διπλωματικό επεισόδιο

06:10ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ήρθε για να μείνει η αστάθεια – Πού και πότε θα σημειωθούν ισχυρές βροχές

23:28LIFESTYLE

Στέφανος Ληναίος: «Ήθελε να φύγει, θεωρούσε ότι ήταν πλήρης ημερών» λέει η κόρη του, Μαργαρίτα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ