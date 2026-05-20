Επστάιν: Νέες έρευνες στο Ηνωμένο Βασίλειο για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων

Η αστυνομία του Σάρεϊ διερευνά δύο ξεχωριστές καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων, οι οποίες προέκυψαν μετά τη δημοσιοποίηση των αρχείων που σχετίζονται με τον Τζέφρι Επστάιν.

Σε ανακοίνωσή της την Τρίτη, η αστυνομία διευκρίνισε ότι πρόκειται για «μη πρόσφατες» υποθέσεις. Όπως ανέφερε, η πρώτη καταγγελία αφορά περιστατικά που φέρεται να σημειώθηκαν σε περιοχές του Σάρεϊ και του Μπέρκσαϊρ από τα μέσα της δεκαετίας του 1990 έως το 2000, ενώ η δεύτερη σχετίζεται με γεγονότα που τοποθετούνται χρονικά από τα μέσα έως τα τέλη της δεκαετίας του 1980 στο δυτικό Σάρεϊ. Μέχρι στιγμής δεν έχουν πραγματοποιηθεί συλλήψεις.

«Λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη όλες τις καταγγελίες για σεξουαλικά αδικήματα και εξετάζουμε κάθε διαθέσιμη κατεύθυνση έρευνας, προκειμένου να επιβεβαιώσουμε πληροφορίες ή να εντοπίσουμε αποδεικτικά στοιχεία», επισημαίνεται στην ανακοίνωση, με την αστυνομία να τονίζει ότι δεν υπάρχει περαιτέρω ενημέρωση προς το παρόν.

Ήδη από τον Φεβρουάριο, η αστυνομία του Σάρεϊ είχε προχωρήσει σε επανεξέταση στοιχείων που σχετίζονται με παλαιότερες καταγγελίες, οι οποίες ήρθαν στο φως μετά τη δημοσιοποίηση των αρχείων από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ.

Σε εθνικό επίπεδο, οι βρετανικές αρχές επιδιώκουν πρόσβαση σε πλήρεις, μη επεξεργασμένες εκδοχές του υλικού, ώστε να καταστεί δυνατή η ολοκληρωμένη και ανεξάρτητη αξιολόγηση των στοιχείων.

Στις 18 Φεβρουαρίου, η ίδια αστυνομική υπηρεσία είχε αναφέρει ότι ενημερώθηκε για καταγγελίες για εμπόριο ανθρώπων και σεξουαλικής επίθεσης στην περιοχή Βιρτζίνια Γουότερ για την περίοδο 1994 έως 1996, χωρίς να έχει αποσαφηνιστεί αν οι υποθέσεις αυτές συνδέονται με τις τρέχουσες έρευνες.

Παράλληλα, αστυνομικές αρχές σε ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο εξετάζουν πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε εκατομμύρια σελίδες αρχείων που δημοσιοποιήθηκαν νωρίτερα μέσα στο έτος.

Ο θάνατος του Επστάιν το 2019

Ο Τζέφρι Επστάιν βρέθηκε νεκρός στο κελί του τον Αύγουστο του 2019, ενώ ανέμενε να δικαστεί για κατηγορίες εμπορίας ανθρώπων με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση και συνωμοσίας. Ο θάνατός του αποδόθηκε σε αυτοκτονία. Το 2008 είχε καταδικαστεί, αφού είχε δηλώσει ένοχος για προτροπή ανηλίκου σε πορνεία.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε συνέχεια άλλων ερευνών στο Ηνωμένο Βασίλειο, με την αστυνομία του Thames Valley και τη Μητροπολιτική Αστυνομία να έχουν προχωρήσει σε συλλήψεις για φερόμενη κατάχρηση δημόσιου αξιώματος. Οι εμπλεκόμενοι έχουν αφεθεί ελεύθεροι εν αναμονή της συνέχισης των ερευνών, ενώ αρνούνται οποιαδήποτε παράνομη εμπλοκή.

