Έπσταϊν: Αυτοκτόνησε ο 25χρονος γιος Νορβηγών διπλωματών - Κληρονόμησε 5 εκατ. από τη διαθήκη

Τέλος στη ζωή του φέρεται να έβαλε ένας 25χρονος, γιος Νορβηγών διπλωματών, οι οποίοι ερευνώνται για σχέσεις με τον καταδικασμένο παιδόφιλο Τζέφρεϊ Έπσταϊν, ο οποίος στη διαθήκη του, άφηνε στα δύο παιδιά της οικογένειας 10 εκατομμύρια δολάρια.

Ο Έντουαρντ Γιουλ Ροντ-Λάρσεν, 25 ετών, βρέθηκε νεκρός στο Όσλο την Τετάρτη, λίγες μόνο ημέρες αφότου η νορβηγική και η γαλλική αστυνομία ξεκίνησαν κοινή έρευνα για τους γονείς του, τον διπλωμάτη Τέρτζε Ροντ-Λάρσεν και τη Μόνα Γιουλ, πρώην πρέσβειρα.

A 25-year-old man who was left $5 million in Jeffrey Epstein’s will has been found dead in Oslo.

Edward Juul Rod-Larsen died on April 29, 2026. Police confirmed it was suicide. He and his twin sister were each set to receive $5 million from the disgraced financier’s estate — but… pic.twitter.com/rKEdg8ObuY — ChaosLensX (@ChaosLensX) May 1, 2026

Η αστυνομία ξεκίνησε την έρευνα μετά από αναφορές ότι ο Έπσταϊν άφησε συνολικά 10 εκατομμύρια δολάρια στον Έντουαρντ και τη δίδυμη αδελφή του, Έμμα, στη διαθήκη του.

Αυτό είναι το ίδιο ποσό που ο παιδεραστής άφησε στη συνεργό του, Γκισλέιν Μάξουελ, σύμφωνα με το καταπίστευμα του Έπσταϊν, σε έγγραφα που δημοσίευσε το Υπουργείο Δικαιοσύνης.

Ο Έντουαρντ και η Έμμα Γιουλ Ροντ-Λάρσεν δεν κατηγορήθηκαν ποτέ για παραβάσεις.

Οι δικηγόροι του ζευγαριού, επιβεβαίωσαν τον πρόωρο θάνατο του γιου τους.

Ο Έντουαρντ και η αδελφή του ονομάζονταν «Δίδυμα της Ειρήνης» όταν γεννήθηκαν, καθώς ο πατέρας τους, Ροντ-Λάρσεν, ήταν Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, και η μητέρα τους, Γιουλ, ήταν Υφυπουργός στο Υπουργείο Εξωτερικών της Νορβηγίας εκείνη την εποχή.

Το ζευγάρι των διπλωματών είναι γνωστό για τον κρίσιμο ρόλο που διαδραμάτισαν στις Συμφωνίες του Όσλο, τις ειρηνευτικές προσπάθειες μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστίνης τη δεκαετία του 1990 – μια πολιτική ιστορία τόσο εμπνευσμένη που αποτέλεσε την πηγή έμπνευσης για το βραβευμένο με Tony Award μιούζικαλ του Μπρόντγουεϊ, Oslo.

Η Γιουλ, η οποία μέχρι πρόσφατα υπηρετούσε ως πρέσβης της Νορβηγίας στην Ιορδανία, παραιτήθηκε τον Φεβρουάριο, αφού βρέθηκε στο επίκεντρο της δημοσιότητας λόγω των επαφών της με τον Έπσταϊν.

Η Juul αναγνώρισε σε δήλωση προς το νορβηγικό πρακτορείο ειδήσεων NTB ότι ήταν «ανακριβές» να περιγράψει τις επαφές της με τον Έπσταϊν ως ελάχιστες, αλλά είπε ότι οι επαφές προέρχονταν από τη σχέση του συζύγου της με τον Έπσταϊν και ότι δεν είχε καμία ανεξάρτητη κοινωνική ή επαγγελματική σχέση μαζί του.

Έγραψε ότι η επαφή της με τον Έπσταϊν ήταν σποραδική και ιδιωτική, δεν ενέπιπτε στα επίσημα καθήκοντά της, αλλά παραδέχτηκε ότι θα έπρεπε να είχε δείξει πολύ μεγαλύτερη προσοχή.

Το Υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε ότι ξεκίνησε επίσης μια επανεξέταση της χρηματοδότησης και της επαφής του με το International Peace Institute, ένα think tank με έδρα τη Νέα Υόρκη, κατά τη διάρκεια της περιόδου που διευθυνόταν από τον Ροντ-Λάρσεν.

Τα αρχεία του Επστάιν που δημοσιοποιήθηκαν από το Υπουργείο Δικαιοσύνης πέρυσι ισχυρίζονταν ότι ο Ροντ-Λάρσεν, ως επικεφαλής του Διεθνούς Ινστιτούτου Ειρήνης, έγραψε επίσημες συστατικές επιστολές προς τις αμερικανικές αρχές για να εξασφαλίσει βίζες για νεαρές Ρωσίδες για λογαριασμό του Έπσταϊν, σύμφωνα με την εφημερίδα Dagens Naeringsliv.

Άλλα έγγραφα από τα αρχεία του Επστάιν ισχυρίζονταν ότι ο Επστάιν διέταξε την καταβολή 250.000 δολαρίων στον Ροντ-Λάρσεν το 2015.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με την οικογένεια, τα χρήματα που κληροδοτήθηκαν στον Έντουαρντ και την Έμμα δεν έχουν καταβληθεί.

Ο Έντουαρντ και η Έμμα δεν έχουν κατηγορηθεί για καμία παράνομη πράξη.

Η νορβηγική αστυνομία ξεκίνησε έρευνα εναντίον των Juul και Rod-Larsen για υποψία «διαφθοράς με επιβαρυντικές περιστάσεις» και «συνεργία σε διαφθορά με επιβαρυντικές περιστάσεις» τον Φεβρουάριο. Την περασμένη εβδομάδα, η γαλλική αστυνομία εντάχθηκε στην έρευνα.

