Σκάνδαλο Έπσταϊν: Το μυστηριώδες USB που έστειλε η Μάξουελ στη Μελάνια μετά τη συνέντευξη Τύπου

Snapshot Η Τζίλαιν Μάξγουελ απέστειλε μυστηριώδες USB στον Λευκό Οίκο στις Απριλίου, μετά τη συνέντευξη Τύπου της Μελάνια Τραμπ.

Η Μελάνια Τραμπ αποστασιοποιήθηκε από τον Τζέφρι Έπσταϊν και τη Μάξγουελ, υποστηρίζοντας ότι η σχέση τους ήταν μόνο κοινωνική και όχι προσωπική.

Το USB παραλήφθηκε από τον εισαγγελέα της Νέας Υόρκης που ερευνά την υπόθεση Έπσταϊν και ζητήθηκε προθεσμία έως τις 5 Ιουνίου για αξιολόγηση του περιεχομένου.

Πρώτες εκτιμήσεις αναφέρουν ότι το υλικό στο USB μπορεί να είναι επαναλαμβανόμενο και χωρίς νέες ουσιαστικές πληροφορίες, αλλά η υπόθεση παραμένει ανοιχτή.

Η Μελάνια Τραμπ αναγνώρισε ανταλλαγή επιφανειακών μηνυμάτων με τη Μάξουελ, που αποκαλύφθηκαν από τα αρχεία της υπόθεσης.

Η Τζίλαιν Μάξγουελ φέρεται να απέστειλε ένα μυστηριώδες αποθηκευτικό μέσο δεδομένων στον Λευκό Οίκο στις 16 Απριλίου, πυροδοτώντας νέα σενάρια γύρω από την πολύκροτη υπόθεση του Τζέφρι Έπσταϊν και τις διασυνδέσεις του.

Η χρονική συγκυρία δεν πέρασε απαρατήρητη, καθώς η κίνηση αυτή έγινε λίγες ημέρες μετά από αιφνιδιαστική συνέντευξη Τύπου της Πρώτης Κυρίας των ΗΠΑ, Μελάνια Τραμπ, η οποία επιχείρησε να αποστασιοποιηθεί από τον Έπσταϊν και τη Μάξγουελ.

Κατά την τοποθέτησή της, η Μελάνια Τραμπ κάλεσε το κοινό να δείχνει προσοχή σε όσα κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ιδίως μετά τον θόρυβο που προκλήθηκε από φωτογραφία που τη δείχνει μαζί με τον Έπσταϊν και η οποία –όπως υποστήριξε– ενδέχεται να έχει δημιουργηθεί με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης.

Παράλληλα, αναγνώρισε ότι τόσο η ίδια όσο και ο σύζυγός της, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, είχαν βρεθεί στο ίδιο κοινωνικό περιβάλλον με τον Έπσταϊν, επισημαίνοντας ωστόσο ότι αυτό δεν συνιστά προσωπική σχέση.

«Δεν υπήρξα ποτέ φίλη με τον Έπσταϊν», δήλωσε, διευκρινίζοντας ότι η παρουσία τους σε κοινές εκδηλώσεις οφειλόταν σε κοινωνικές συμπτώσεις, κυρίως στη Νέα Υόρκη και το Παλμ Μπιτς.

Αναφορές σε ηλεκτρονική αλληλογραφία

Η Πρώτη Κυρία αναφέρθηκε και σε μηνύματα που είχε ανταλλάξει με τη Μάξγουελ, τα οποία ήρθαν στο φως μέσα από τα αρχεία της υπόθεσης, υποστηρίζοντας ότι επρόκειτο για τυπική και επιφανειακή επικοινωνία.

Σύμφωνα με δημοσίευμα αμερικανικού ειδησεογραφικού ιστότοπου, η Μάξγουελ –η οποία εκτίει ποινή 20 ετών για συμμετοχή σε κύκλωμα σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων μαζί με τον Έπσταϊν– απέστειλε το αποθηκευτικό μέσο στις αρχές.

Το πακέτο φέρεται να παραλήφθηκε από τον εισαγγελέα του Νοτίου Διαμερίσματος της Νέας Υόρκης, ο οποίος χειρίζεται την έρευνα για τους συνεργάτες του Έπσταϊν, και ζήτησε προθεσμία έως τις 5 Ιουνίου για να αξιολογηθεί το περιεχόμενό του.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές λεπτομέρειες για το περιεχόμενο. Ωστόσο, οι πρώτες εκτιμήσεις αναφέρουν ότι το υλικό ενδέχεται να είναι επαναλαμβανόμενο και χωρίς ουσιαστική προστιθέμενη αξία σε σχέση με όσα έχουν ήδη εξεταστεί.

Παρά τις αρχικές αυτές εκτιμήσεις, η υπόθεση παραμένει ανοιχτή, με το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται στο τι ακριβώς περιλαμβάνει το αποθηκευτικό μέσο και αν μπορεί να οδηγήσει σε νέες αποκαλύψεις.