Σκάνδαλο Έπσταϊν: Το μυστηριώδες USB που έστειλε η Μάξουελ στη Μελάνια μετά τη συνέντευξη Τύπου

Κατά την τοποθέτησή της, η Μελάνια Τραμπ κάλεσε το κοινό να δείχνει προσοχή σε όσα κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ιδίως μετά τον θόρυβο που προκλήθηκε από φωτογραφία που τη δείχνει μαζί με τον Έπσταϊν

Δημήτρης Δρίζος

Σκάνδαλο Έπσταϊν: Το μυστηριώδες USB που έστειλε η Μάξουελ στη Μελάνια μετά τη συνέντευξη Τύπου

  • Η Τζίλαιν Μάξγουελ απέστειλε μυστηριώδες USB στον Λευκό Οίκο στις Απριλίου, μετά τη συνέντευξη Τύπου της Μελάνια Τραμπ.
  • Η Μελάνια Τραμπ αποστασιοποιήθηκε από τον Τζέφρι Έπσταϊν και τη Μάξγουελ, υποστηρίζοντας ότι η σχέση τους ήταν μόνο κοινωνική και όχι προσωπική.
  • Το USB παραλήφθηκε από τον εισαγγελέα της Νέας Υόρκης που ερευνά την υπόθεση Έπσταϊν και ζητήθηκε προθεσμία έως τις 5 Ιουνίου για αξιολόγηση του περιεχομένου.
  • Πρώτες εκτιμήσεις αναφέρουν ότι το υλικό στο USB μπορεί να είναι επαναλαμβανόμενο και χωρίς νέες ουσιαστικές πληροφορίες, αλλά η υπόθεση παραμένει ανοιχτή.
  • Η Μελάνια Τραμπ αναγνώρισε ανταλλαγή επιφανειακών μηνυμάτων με τη Μάξουελ, που αποκαλύφθηκαν από τα αρχεία της υπόθεσης.
Η Τζίλαιν Μάξγουελ φέρεται να απέστειλε ένα μυστηριώδες αποθηκευτικό μέσο δεδομένων στον Λευκό Οίκο στις 16 Απριλίου, πυροδοτώντας νέα σενάρια γύρω από την πολύκροτη υπόθεση του Τζέφρι Έπσταϊν και τις διασυνδέσεις του.

Η χρονική συγκυρία δεν πέρασε απαρατήρητη, καθώς η κίνηση αυτή έγινε λίγες ημέρες μετά από αιφνιδιαστική συνέντευξη Τύπου της Πρώτης Κυρίας των ΗΠΑ, Μελάνια Τραμπ, η οποία επιχείρησε να αποστασιοποιηθεί από τον Έπσταϊν και τη Μάξγουελ.

Κατά την τοποθέτησή της, η Μελάνια Τραμπ κάλεσε το κοινό να δείχνει προσοχή σε όσα κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ιδίως μετά τον θόρυβο που προκλήθηκε από φωτογραφία που τη δείχνει μαζί με τον Έπσταϊν και η οποία –όπως υποστήριξε– ενδέχεται να έχει δημιουργηθεί με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης.

Παράλληλα, αναγνώρισε ότι τόσο η ίδια όσο και ο σύζυγός της, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, είχαν βρεθεί στο ίδιο κοινωνικό περιβάλλον με τον Έπσταϊν, επισημαίνοντας ωστόσο ότι αυτό δεν συνιστά προσωπική σχέση.

«Δεν υπήρξα ποτέ φίλη με τον Έπσταϊν», δήλωσε, διευκρινίζοντας ότι η παρουσία τους σε κοινές εκδηλώσεις οφειλόταν σε κοινωνικές συμπτώσεις, κυρίως στη Νέα Υόρκη και το Παλμ Μπιτς.

Αναφορές σε ηλεκτρονική αλληλογραφία

Η Πρώτη Κυρία αναφέρθηκε και σε μηνύματα που είχε ανταλλάξει με τη Μάξγουελ, τα οποία ήρθαν στο φως μέσα από τα αρχεία της υπόθεσης, υποστηρίζοντας ότι επρόκειτο για τυπική και επιφανειακή επικοινωνία.

Σύμφωνα με δημοσίευμα αμερικανικού ειδησεογραφικού ιστότοπου, η Μάξγουελ –η οποία εκτίει ποινή 20 ετών για συμμετοχή σε κύκλωμα σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων μαζί με τον Έπσταϊν– απέστειλε το αποθηκευτικό μέσο στις αρχές.

Το πακέτο φέρεται να παραλήφθηκε από τον εισαγγελέα του Νοτίου Διαμερίσματος της Νέας Υόρκης, ο οποίος χειρίζεται την έρευνα για τους συνεργάτες του Έπσταϊν, και ζήτησε προθεσμία έως τις 5 Ιουνίου για να αξιολογηθεί το περιεχόμενό του.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές λεπτομέρειες για το περιεχόμενο. Ωστόσο, οι πρώτες εκτιμήσεις αναφέρουν ότι το υλικό ενδέχεται να είναι επαναλαμβανόμενο και χωρίς ουσιαστική προστιθέμενη αξία σε σχέση με όσα έχουν ήδη εξεταστεί.

Παρά τις αρχικές αυτές εκτιμήσεις, η υπόθεση παραμένει ανοιχτή, με το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται στο τι ακριβώς περιλαμβάνει το αποθηκευτικό μέσο και αν μπορεί να οδηγήσει σε νέες αποκαλύψεις.

07:30ΕΥ ΖΗΝ

Μυρμήγκιασμα στα δάχτυλα ή γύρω από το στόμα; Τσεκάρετε τους παραθυρεοειδείς αδένες σας

07:25ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός στο Λασίθι - Λέκκας: «Δεν μπορούμε να εκτιμήσουμε ακόμα την κατάσταση»

07:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΕΗ: Προχωρά σε Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου «μαμούθ» 4 δισ. και επενδύσεις 24 δισ.– Το σχέδιο έως το 2030

07:18ΠΟΛΙΤΙΚΗ

H πρόταση Τσίπρα για την «πατριωτική εισφορά» - Πώς θα έπειθε τους 20 «μεγάλους» να πληρώσουν

07:12ΚΟΣΜΟΣ

Στενά του Ορμούζ: Πώς μπορεί να γίνει η απομακρυσμένη αποναρκοθέτηση με drones

07:09ΜΑΝΤΕΙΟ

Ελλάς Γαλλία συμμαχία και στην αμυντική καινοτομία, τι δεν απάντησε η Κόβεσι, Αλέξης για ανάπτυξη

07:06ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαξίμου: Κοινός τόπος με Κοβέσι, αιχμές σε Τσίπρα και Ανδρουλάκη – «Καμία σκιά» για Σκέρτσο και βουλευτές ΝΔ

07:00ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Ο 40χρονος ήθελε να πετάξει το πτώμα της Ελευθερίας σε γκρεμό αλλά του κόλλησε το αυτοκίνητο

06:59ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Νέος Κόσμος: Παραμένει ταμπουρωμένος με όπλο σπίτι του ο 55χρονος που χτύπησε την μητέρα του

06:56ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 24 Απριλίου

06:52LIFESTYLE

Eurovision: «Φουντώνουν» οι αντιδράσεις - Οι επιστολές, τα «καρφιά» και η Ισπανία ρίχνει «μαύρο»

06:46ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Παρασκευή (24/4) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

06:38ΜΠΑΣΚΕΤ

Μονακό - Μπαρτσελόνα: Συμπληρώνεται το παζλ των playoffs, μαθαίνει αντίπαλο ο Ολυμπιακός

06:38ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός Κρήτη: Έγινε αισθητός σε Τουρκία, Λιβύη και Αίγυπτος - Ήχησε το 112 και στη Σαντορίνη

06:37ΚΟΣΜΟΣ

Σκάνδαλο Έπσταϊν: Το μυστηριώδες USB που έστειλε η Μάξουελ στη Μελάνια μετά τη συνέντευξη Τύπου

06:30ΚΑΙΡΟΣ

Καταιγίδες στην Κρήτη, ανοιξιάτικος καιρός στην υπόλοιπη χώρα – Η πρόγνωση για το Σαββατοκύριακο

06:24ΚΟΣΜΟΣ

LIVEBLOG: Παράταση τριών εβδομάδων στην εκεχειρία ανάμεσα σε Ισραήλ και Λίβανο – Νέο τελεσίγραφο Τραμπ στο Ιράν

06:22ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός ΤΩΡΑ LIVE: Δείτε πού έγινε σεισμός πριν από λίγο

06:20ΣΕΙΣΜΟΙ

Ισχυρός σεισμός 5,7 Ρίχτερ στο Λασίθι – Κοντά στην Ιεράπετρα το επίκεντρο

06:04ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Στρατιωτικός κατηγορείται ότι κέρδισε 400.000 δολάρια στοιχηματίζοντας στη σύλληψη Μαδούρο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
06:20ΣΕΙΣΜΟΙ

Ισχυρός σεισμός 5,7 Ρίχτερ στο Λασίθι – Κοντά στην Ιεράπετρα το επίκεντρο

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 23/4/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν τουλάχιστον 6,2 εκατ. ευρώ

20:42ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Οι πρώτες προβλέψεις για το τριήμερο της Πρωτομαγιάς

07:00ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Ο 40χρονος ήθελε να πετάξει το πτώμα της Ελευθερίας σε γκρεμό αλλά του κόλλησε το αυτοκίνητο

06:38ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός Κρήτη: Έγινε αισθητός σε Τουρκία, Λιβύη και Αίγυπτος - Ήχησε το 112 και στη Σαντορίνη

05:30ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 24 Απριλίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

03:30ΚΑΙΡΟΣ

Αρναούτογλου: Ήπιος ο καιρός τις επόμενες ημέρες – Οι πρώτες ενδείξεις για την Πρωτομαγιά

11:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέο βαρομετρικό χαμηλό από τη Λιβύη στη χώρα μας - Οι περιοχές που θα επηρεαστούν

23:13ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Δημήτριος: Τέσσερις οι συλλήψεις για την υπόθεση δολοφονίας του γιου του αστυνομικού

19:40ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: «Δεν είχε σχέση με ναρκωτικά η Μυρτώ, ούτε ποτό δεν έπινε», λέει ο σύντροφός της 19χρονης

06:59ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Νέος Κόσμος: Παραμένει ταμπουρωμένος με όπλο σπίτι του ο 55χρονος που χτύπησε την μητέρα του

23:54ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Πολύ υποστηρικτική η Ελλάδα – Φανταστικός τύπος ο Μητσοτάκης

23:41ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στο Ηράκλειο: Νεαρή νοσηλεύτρια έβαλε τέλος στη ζωή της

06:52LIFESTYLE

Eurovision: «Φουντώνουν» οι αντιδράσεις - Οι επιστολές, τα «καρφιά» και η Ισπανία ρίχνει «μαύρο»

17:00ΕΛΛΑΔΑ

Το τραγούδι και η λεζάντα όλο νόημα που είχε δημοσιεύσει στα social media η Ελευθερία Γιακουμάκη

20:23ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Πάτρα: Πέθανε βρέφος 14 ημερών

06:22ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός ΤΩΡΑ LIVE: Δείτε πού έγινε σεισμός πριν από λίγο

06:30ΚΑΙΡΟΣ

Καταιγίδες στην Κρήτη, ανοιξιάτικος καιρός στην υπόλοιπη χώρα – Η πρόγνωση για το Σαββατοκύριακο

23:27ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Τραγωδία με 65χρονο – Πήγε στο νοσοκομείο με πυρετό και πέθανε

06:38ΜΠΑΣΚΕΤ

Μονακό - Μπαρτσελόνα: Συμπληρώνεται το παζλ των playoffs, μαθαίνει αντίπαλο ο Ολυμπιακός

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ