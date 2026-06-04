Διακοπές στα Χανιά για τον Χάντσον – Οντόι της Νότιγχαμ Φόρεστ: Δείτε εικόνα

Τα Χανιά επέλεξε για μία από τις καλοκαιρινές του στάσεις ο Κάλουμ Χάντσον – Οντόι, ένας από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές της Νότιγχαμ Φόρεστ, που αγωνίζεται στην Πρέμιερ Λιγκ.

Ο 25άχρονος Άγγλος μεσοεπιθετικός βρίσκεται στην πόλη για περίπου μία εβδομάδα, απολαμβάνοντας στιγμές ξεκούρασης μετά το τέλος των αγωνιστικών του υποχρεώσεων.

Το βράδυ της Τρίτης (02/06), επισκέφθηκε το Ενετικό Λιμάνι, όπου δείπνησε στο Pallazzo Al Mare με θέα τον εμβληματικό Φάρο των Χανίων, ενώ, φωτογραφήθηκε με θαμώνες και φίλους του ποδοσφαίρου που τον αναγνώρισαν.

Η παρουσία του Χάντσον – Οντόι στα Χανιά δεν πέρασε απαρατήρητη, με τον διεθνή άσο να απολαμβάνει την κρητική φιλοξενία και τις ομορφιές της πόλης, επιλέγοντας έναν από τους δημοφιλέστερους καλοκαιρινούς προορισμούς της Μεσογείου για τις διακοπές του.