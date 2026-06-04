Φυλακές Κορυδαλλού: Άφαντος για δεύτερο 48ωρο ο Αλβανός δραπέτης - Νέο βίντεο-ντοκουμέντο

Snapshot Ο 48χρονος Αλβανός κρατούμενος δραπέτευσε από τις φυλακές Κορυδαλλού και παραμένει άφαντος για δεύτερο 48ωρο.

Δύο σωφρονιστικοί υπάλληλοι συνελήφθησαν με την κατηγορία της απελευθέρωσης κρατουμένου, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο οργανωμένης διαφυγής ή βοήθειας από συνεργούς.

Ο δραπέτης εργαζόταν στη μεταφορά άρτου και εξαφανίστηκε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες κατά τη διάρκεια της απασχόλησής του.

Εκτίει ποινή για ναρκωτικά και παραβάσεις όπλων, με προγραμματισμένη αποφυλάκιση το 2031, και είχε λάβει ήδη τρεις άδειες, με μια ακόμη τριήμερη να έχει δοθεί νωρίτερα από το προγραμματισμένο.

Βίντεο ντοκουμέντο δείχνει τον κρατούμενο να κινείται ανάμεσα σε περαστικούς στα στενά της Νίκαιας χωρίς να γίνεται αντιληπτός. Snapshot powered by AI

Νέο βίντεο ντοκουμέντο από την απόδραση του Αλβανού κρατούμενου από τις φυλακές Κορυδαλλού βγήκε στο φως της δημοσιότητας, την ώρα που παραμένει άφαντος για δεύτερο 24ωρο.

Στο πρώτο βίντεο, ο δραπέτης βγαίνει τρέχοντας στη Γρηγορίου Λαμπράκη στη Νίκαια, στιγμές μετά την απόδρασή του από τον χώρο των φυλακών. Στο δεύτερο βίντεο-ντοκουμέντο, ο 48χρονος κινείται ανάμεσα σε περαστικούς χωρίς κανείς να αντιληφθεί ότι πρόκειται για δραπέτη, καθώς χάνεται μέσα στα στενά της Νίκαιας.

Πώς κατάλαβαν ότι λείπει ο κρατούμενος

Η απόδραση έγινε αντιληπτή λίγο πριν από τις 08:30 το πρωί της Τρίτης, όταν ο κρατούμενος, ο οποίος εργαζόταν στη μεταφορά άρτου στο πλαίσιο της απασχόλησής του στην Κεντρική Αποθήκη Υλικού Σωφρονιστικών Καταστημάτων, κατάφερε να εξαφανιστεί κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Για την υπόθεση οι Αρχές πέρασαν χειροπέδες σε δύο σωφρονιστικούς υπαλλήλους με την κατηγορία της απελευθέρωσης κρατουμένου, ενώ οι Αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, μεταξύ των οποίων και το σενάριο να υπήρχε οργανωμένο σχέδιο διαφυγής ή βοήθεια από συνεργούς.

Ο 48χρονος εξέτιε ποινή κάθειρξης για υποθέσεις ναρκωτικών και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων, με την ημερομηνία αποφυλάκισής του να προσδιορίζεται για τον Ιούλιο του 2031.

Αξίζει να σημειωθεί ότι υπαγόταν στο καθεστώς της χορήγησης αδειών, είχε λάβει ήδη τρεις άδειες και μέσα στη βδομάδα ήταν προγραμματισμένη κι άλλη μία, τριήμερη, την οποία «πήρε» νωρίτερα.

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