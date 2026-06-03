Φυλακές Κορυδαλλού: Άφαντος ο δραπέτης, τι προβληματίζει τις Αρχές

Snapshot Άφαντος παραμένει ο Αλβανός κρατούμενος που δραπέτευσε από τις φυλακές Κορυδαλλού με το φως της μέρας.

Ο κρατούμενος βρισκόταν σε καθεστώς αδειών και είχε προγραμματισμένη νέα άδεια μέσα στην εβδομάδα.

Οι Αρχές εξετάζουν γιατί επέλεξε να αποδράσει τώρα, αντί να εκμεταλλευτεί την προγραμματισμένη άδειά του.

Βίντεο από κλειστό κύκλωμα δείχνει τον κρατούμενο να φεύγει ανενόχλητος και να εξαφανίζεται στα γύρω στενά της Νίκαιας.

Δεν έχει διευκρινιστεί αν ο δραπέτης έφυγε πεζός ή με κάποιο όχημα διαφυγής. Snapshot powered by AI

Άφαντος παραμένει ο Αλβανός κρατούμενος, ο οποίος το έσκασε με το φως της μέρας, από τις φυλακές του Κορυδαλλού.

Ο δραπέτης, που αναζητείται από τις Αρχές βρισκόταν σε καθεστώς αδειών τους τελευταίους μήνες, και είχε κάνει χρήση του προνομίου ήδη τρεις φορές, πριν αποφασίσει να αποδράσει. Αυτό που προβληματίζει τις Αρχές είναι γιατί επέλεξε να το κάνει τώρα κι όχι τις επόμενες ημέρες, που είχε προγραμματισμένη άδεια.

Συγκεκριμένα, μέσα στην εβδομάδα που διανύουμε, ο Αλβανός κρατούμενος επρόκειτο να πάρει νέα άδεια, διάρκειας τουλάχιστον τριών ημερών και θα μπορούσε κάλλιστα να εξαφανιστεί και να μην επιστρέψει ποτέ.

Γι αυτό το λόγο, οι Αρχές προσπαθούν να διαπιστώσουν τι ώθησε τον κρατούμενο να αποδράσει χθες και να μην περιμένει την άδειά του.

Η στιγμή της απόδρασης

Σε βίντεο από κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης, έχει καταγραφεί η στιγμή που ο κρατούμενος φεύγει ανενόχλητος, περπατά με γοργό βήμα επί της Γρηγορίου Λαμπράκη κι εξαφανίζεται στα γύρω στενά της Νίκαιας. Δεν έχει αποσαφηνιστεί αν έφυγε πεζός ή αν τον περίμενε κάποιο όχημα διαφυγής.

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