Η ομάδα κρούσης της ΕΛΑΣ: Ποιοι και ποιες είναι οι 1+4 που έγιναν η «φωνή» του Τσίπρα

Snapshot Η ομάδα εκπροσώπησης της ΕΛΑΣ αποτελείται από πέντε μέλη, με επικεφαλής την εκπρόσωπο Τύπου Θεώνη Κουφικολάκου, που επιλέχθηκαν με προσοχή για να υπερασπιστούν το κόμμα σε εχθρικά μιντιακά περιβάλλοντα.

Η Θεώνη Κουφονικολάκου έχει θετική αποδοχή και ξεκάθαρη στάση σχετικά με την αυτόνομη πορεία της ΕΛΑΣ και τη μη απορρόφηση άλλων πολιτικών σχηματισμών.

Οι αναπληρωτές εκπρόσωποι Κώστας Καρπουχτσής και Άννα Παπαδοπούλου έχουν δείξει αξιόλογη απόδοση, με τον Καρπουχτσή να εστιάζει σε οικονομικά προγράμματα και την Παπαδοπούλου να συμβολίζει την προσέγγιση του πολιτικού Κέντρου.

Οι αναπληρωτές Νίκος Νυφούδης και Γιώργος Μπαλατσούκας έχουν προκαλέσει προβληματισμό λόγω παλαιότερων δηλώσεων και αμφιλεγόμενων παρεμβάσεων, χωρίς όμως να αμφισβητείται προς το παρόν η παρουσία τους στην ομάδα.

Η ομάδα της ΕΛΑΣ λειτουργεί κυρίως μέσω του γραφείου Τύπου, καθώς το κόμμα είναι νεοσύστατο και δεν διαθέτει ευρύ φάσμα στελεχών για εκπροσώπηση στα ΜΜΕ. Snapshot powered by AI

Ο Αλέξης Τσίπρας φαίνεται πως αναζητούσε για πολύ καιρό τα πρόσωπα που θα εμπιστευτεί να αναλάβουν το δύσκολο έργο της εκπροσώπησης του νέου του πολιτικού εγχειρήματος στα ΜΜΕ.

Έχοντας υποστεί τις συνέπειες που μπορεί να έχει μια αρνητική εκπροσώπηση, το επιτελείο του αναζητούσε για μεγάλο διάστημα τα πρόσωπα που θα ήταν ικανά να σταθούν ακόμη και σε εχθρικά μιντιακά περιβάλλοντα και να υπερασπιστούν το νέο κόμμα, χωρίς να πέσουν σε πολιτικές παγίδες παρελθοντολογίας, αλλά ταυτόχρονα και να προασπίσουν τις επιλογές που έκανε ο Αλέξης Τσίπρας ως πρωθυπουργός την περίοδο 2015-2019.

Η αποστολή λοιπόν θεωρήθηκε «επικίνδυνη» και για τον λόγο αυτό η επιλογή έγινε με ιδιαίτερη προσοχή.

Για τον λόγο αυτό μάλιστα, η ομάδα που εκπροσωπεί το κόμμα είναι πολυμελής, γεγονός που διαχωρίζει την ΕΛΑΣ από άλλα κόμματα. Η επιλογή της ύπαρξης μιας εκπροσώπου Τύπου με τέσσερις αναπληρωτές, είναι από την άλλη και μια ένδειξη ότι ως νεοπαγές κόμμα, η ΕΛΑΣ δεν έχει ακόμη μεγάλη γκάμα στελεχών που να μπορούν αν την εκπροσωπήσουν, με αποτέλεσμα αυτό το έργο να το αναλαμβάνει σχεδόν εξ' ολοκλήρου το γραφείο Τύπου.

Προσώρας, η ομάδα των εκπροσώπων φαίνεται να έχει εν γένει θετικό αποτύπωμα για την ΕΛΑΣ. Από τα πέντε συνολικά, πρόσωπα που έχουν αναλάβει την εκπροσώπηση του εγχειρήματος, τα τρία, η Θεώνη Κουφονικολάκου πρώτα και κύρια, ο Κώστας Καρπουχτσής και η Άννα Παπαδοπούλου έχουν δείξει ιδιαίτερα θετικά δείγματα στη θέση που έχουν αναλάβει. Παράλληλα, οι κ. Νίκος Νυφούδης και Γιώργος Μπαλατσούκας, αν και έχουν πέσει σε παγίδες, δεν φαίνεται σε αυτή τη φάση, να αμφισβητείται από το κόμμα η επιλογή να αναλάβουν την εκπροσώπησή του.

Θεώνη Κουφονικολάκου

Η εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος Θεώνη Κουφονικολάκου δοκιμάστηκε πρώτα στη θέση της υπεύθυνης επικοινωνίας του Ινστιτούτου Τσίπρα και στη συνέχεια, αφού είχε αποδείξει ότι μπορεί να σταθεί και με το παραπάνω σε δημόσιες συζητήσεις, ανέλαβε και επισήμως τη θέση της εκπροσώπου Τύπου της ΕΛΑΣ, διαψεύδοντας έτσι και τα σενάρια που έβλεπαν σε αυτή τη θέση άλλα πρόσωπα με μεγαλύτερη εμπειρία στα ΜΜΕ.

Ήδη, η κ. Κουφονικολάκου έχει εμφανιστεί σε σειρά τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών συνεντεύξεων, πολλές από τις οποίες αρκετά πιεστικές σε περιεχόμενο και ρυθμό. Ωστόσο, παρά τις πολλαπλές εμφανίσεις εντός σύντομου χρονικού πλαισίου, η κ. Κουφονικολάκου έχει επιδείξει ιδιαίτερα θετικά δείγματα, ενώ στην Αμαλίας «φτάνει» και μια γενικότερη ικανοποίηση για την παρουσία της από τους υποστηρικτές του κόμματος.

Από τις μέχρι τώρα παρεμβάσεις της, έχει προκαλέσει αίσθηση ο ξεκάθαρος τρόπος με τον οποίο εκφράζει τις θέσεις του Αλέξη Τσίπρα σε σχέση με τις συνεργασίες με άλλους πολιτικούς χώρους, ξεκαθαρίζοντας ότι η ΕΛΑΣ θα ακολουθήσει αυτόνομη πορεία.

«Επιθυμούμε την ανασυγκρότηση και την επανίδρυση της προοδευτικής παράταξης στην Ελλάδα», ανέφερε χαρακτηριστικά σε πρόσφατη συνέντευξη. Ξεκαθάρισε ότι η ΕΛ.Α.Σ. δεν επιδιώκει τη διάλυση ή την απορρόφηση άλλων πολιτικών σχηματισμών, ενώ άφησε ανοιχτή την πόρτα σε πρόσωπα που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη νέα πολιτική προσπάθεια.

Όπως αναφέρει το βιογραφικό της από την ΕΛΑΣ, η Θεώνη Κουφονικολάκου είναι δικηγόρος, πρώην Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη για τα Δικαιώματα του Παιδιού, θεσμό στον οποίο υπηρέτησε για οκτώ χρόνια, ενώ έχει διατελέσει και Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Συνηγόρων του Παιδιού.

Ως Συνήγορος, εστίασε ιδιαίτερα στην προώθηση της συμμετοχής των παιδιών σε διαδικασίες που επηρεάζουν τη ζωή τους και στην ανάδειξη της φωνής τους, καθώς και στη δημιουργία ενός συνεκτικού συστήματος για την προστασία των ανηλίκων από τη βία. Έχει ασχοληθεί εκτεταμένα με την αντιμετώπιση παραβιάσεων των δικαιωμάτων των πιο ευάλωτων παιδιών και εκείνων που διαβιούν στο φάσμα της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Έχει συγγράψει άρθρα/κείμενα πολιτικής για τη δημοκρατική εκπαίδευση και την πρόληψη, έγκαιρη αναγνώριση και διαχείριση της κακοποίησης σε βάρος ανηλίκων και έχει συμμετάσχει σε συλλογικά έργα για την ερμηνεία της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού και την επαγγελματική αναδοχή.

Από το 2015 έως το 2017 ήταν διευθύντρια του γραφείου του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών συμμετέχοντας στη διαπραγμάτευση με τους "θεσμούς" σε τεχνικό επίπεδο και στον σχεδιασμό πολιτικών και ρυθμίσεων άμβλυνσης των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης σε κοινωνικά ευάλωτους πληθυσμούς. Προηγουμένως εργαζόταν ως δικηγόρος κυρίως σε υποθέσεις καταπολέμησης της ενδοοικογενειακής βίας ενώ συνεργάστηκε με ΜΚΟ παρέχοντας νομική στήριξη σε ευάλωτους πληθυσμούς.

Παράλληλα συνεργάστηκε με τη ΓΣΕΕ ως επιστημονική συνεργάτιδα σε έρευνα για την κοινωνική προστασία και την γονεϊκή ανθεκτικότητα και ως εκπαιδεύτρια ενηλίκων. Είναι υποψήφια διδάκτωρ στη Νομική Αθηνών, ενώ έχει πραγματοποιήσει μεταπτυχιακές σπουδές στην Πολιτική Επιστήμη και Κοινωνιολογία στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Κώστας Καρπουχτσής

Εξίσου ικανός και χωρίς «λάθη» στο ενεργητικό του είναι και ο αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου Κώστας Καρπουχτσής, ο οποίος μάλιστα είχε επισημάνει ότι η ΕΛΑΣ θα παρουσιάσει τον Σεπτέμβριο στη ΔΕΘ «ολοκληρωμένο, ρεαλιστικό και κοστολογημένο κυβερνητικό πρόγραμμα».

Όπως αναφέρει η ΕΛΑΣ, ο κ. Καρπουχτσής είναι οικονομολόγος και σύμβουλος επιχειρήσεων με εξειδίκευση στην υποστήριξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων και στην αξιοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων, όπως τα προγράμματα ΕΣΠΑ και το Ταμείο Ανάκαμψης.

Είναι Απόφοιτος του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και κάτοχος MBA από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, δραστηριοποιείται από το 2007 ως ελεύθερος επαγγελματίας, συνεργαζόμενος καθημερινά με επιχειρήσεις και φορείς. Διαθέτει άμεση γνώση των αναγκών και των προκλήσεων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, υποστηρίζοντάς τες στην αξιοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων, στην ενίσχυση της εξωστρέφειας και στον σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων καινοτομίας και ανάπτυξης.

Άννα Παπαδοπούλου

Η Άννα Παπαδοπούλου είναι ένα πρόσωπο υψηλού συμβολισμού για την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα, καθώς μέχρι πρότινος ήταν στέλεχος του ΠΑΣΟΚ και η ένταξή της στο εγχείρημα Τσίπρα σηματοδοτεί ακριβώς την προσπάθεια του πρώην πρωθυπουργού να προσεγγίσει το πολιτικό Κέντρο.

Η μέχρι τώρα παρουσία της στη θέση της αναπληρώτριας εκπροσώπου Τύπου έχει υπάρξει άρτια σε σχέση με τις θέσεις του κόμματος και την αντιμετώπιση της κριτικής στον Αλέξη Τσίπρα.

Το βιογραφικό της κ. Παπαδοπούλου αναφέρει ότι «είναι δικηγόρος με ειδίκευση στον χειρισμό ποινικών υποθέσεων όλου του φάσματος του ποινικού δικαίου και ιδίως υποθέσεων οικονομικού εγκλήματος από το στάδιο της σύνταξης και υποβολής εγκλήσεων/μηνύσεων, την προκαταρκτική εξέταση/προανάκριση και την κυρία ανάκριση μέχρι την παράσταση στο ακροατήριο. Έχει εμπειρία σε υποθέσεις εταιρικής ποινικής ευθύνης και εγκλημάτων κατά της περιουσίας και της ιδιοκτησίας. Έχει συμμετάσχει στον χειρισμό υποθέσεων αστικού δικαίου, όπως επίσης αναγκαστικής εκτέλεσης εκ μέρους των πιστωτών σχετικά με διαταγές πληρωμής, ανακοπές/αναστολές κατά διαταγών πληρωμής, κατασχέσεις κινητών και ακίνητων περιουσιακών στοιχείων, κατασχέσεις εις χείρας τρίτων, πλειστηριασμούς κ.α. Παράλληλα αρθρογραφεί σε εφημερίδες και ιστοσελίδες για πολιτικά και κοινωνικά θέματα. Ενώ διετέλεσε τομεάρχης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και στη συνέχεια αναπληρώτρια τομεάρχης Δικαιοσύνης του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ από το 2022 έως τον Απρίλιο του 2026».

Νίκος Νυφούδης

Η περίπτωση του Νίκου Νυφούδη έχει προβληματίσει αρκετά ήδη από τις πρώτες εβδομάδες της ανάληψης της θέσης του αναπληρωτή εκπροσώπου Τύπου της ΕΛΑΣ.

Προέρχεται από το Ποτάμι του οποίου ήταν βουλευτής και έχει υπάρξει κοντά στο ΠΑΣΟΚ, και στόχος του Αλέξη Τσίπρα ήταν ενδεχομένως να καταδείξει, όπως και στην περίπτωση της κ. Παπαδοπούλου, την προσέγγιση του Κέντρου. Ωστόσο, ο κ. Νυφούδης έχει καταφερθεί με ιδιαίτερα απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς κατά του Αλέξη Τσίπρα το 2015, χαρακτηρίζοντάς τον «καραγκιόζη», ενώ το 2019 έκανε λόγο για «κατάντια του λαού» το να «τολμά να μιλά ο Τσίπρας».

Πέραν όμως των παλαιότερων δηλώσεων του κ. Νυφούδη, αρνητικά σχόλια έχουν προκαλέσει και ορισμένες από τις παρεμβάσεις του ως εκπροσώπου της ΕΛΑΣ.

Συγκεκριμένα, η δήλωσή του ότι το ΠΑΣΟΚ δεν είναι όμορος χώρος με την ΕΛΑΣ, αλλά και η σχεδόν επιθετική απόρριψη της πρότασης του Χάρη Δούκα για συμπόρευση, χρειάστηκε να λειανθούν από τους άλλους συναδέλφους του και ιδιαίτερα από τη Θεώνη Κουφονικολάκου.

Παράλληλα, αρνητικά σχόλια προκάλεσε και η δήλωσή του για τους εργαζόμενους στις επιχειρήσεις του, για τους οποίους είπε ότι «βλέπω στις 15 του μήνα να τελειώνει ο μισθός και μέχρι το τέλος του μήνα να τρώνε μακαρόνια», ενώ όταν κλήθηκε να απαντήσει γιατί δεν τους αυξάνει τους μισθούς απάντησε ότι «είναι ένας φαύλος κύκλος» και ότι «οι επιχειρήσεις έχουν συγκεκριμένο προϋπολογισμό πάνω στον οποίο κινούνται».

Ο Νίκος Νυφούδης έχει σπουδές στις Πολιτικές Επιστήμες και τα Οικονομικά στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και μεταπτυχιακά στο University of Portsmouth, υπήρξε ενεργός από νεαρή ηλικία σε ευρωπαϊκά φόρουμ νεολαίας και εθελοντισμού. Σύμφωνα με το βιογραφικό του που δόθηκε από την ΕΛΑΣ «παράλληλα με την πολιτική και αυτοδιοικητική του δράση στο Δήμο Πυλαίας -Χορτιάτη, είναι ένας δυναμικός επιχειρηματίας με διεθνή παρουσία, έχοντας δημιουργήσει επιτυχημένα εγχειρήματα στον χώρο της εστίασης και των εξαγωγών ελληνικών προϊόντων. Έχει γράψει τρία βιβλία και αρθρογραφεί με συνέπεια τα τελευταία 15 χρόνια σε ηλεκτρονικά και έντυπα μέσα, αναδεικνύοντας τα ζητήματα των νέων, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και της Περιφέρειας. Ενώ διετέλεσε βουλευτής με το Ποτάμι (2019)».

Γιώργος Μπαλατσούκας

Ιδιαίτερο προβληματισμό έχει προκαλέσει και η περίπτωση του Γιώργου Μπαλατσούκα, του νεαρού δικηγόρου που εντάχθηκε στην ομάδα των εκπροσώπων Τύπου της ΕΛΑΣ, ο οποίος ευθύς εξαρχής προκάλεσε έντονες συζητήσεις για την απάντηση που έδωσε σε ερώτηση για τις εξελίξεις στην Παλαιστίνη, για το οποίο άλλωστε είχε ήδη ασκηθεί κριτική στην ΕΛΑΣ και νωρίτερα και είχε αντιμετωπιστεί μέσα από παρεμβάσεις του ίδιου του Αλέξη Τσίπρα.

Ο κ. Μπαλατσούκας είχε αποφύγει να χαρακτηρίσει εγκληματία πολέμου τον ισραηλινό πρωθυπουργό Νετανιάχου, ενώ το είχε επιμείνει ότι η συμμαχία Ελλάδας - Ισραήλ είναι σταθερή.

Η στάση του κ. Μπαλατσούκα είχε σχολιαστεί αρνητικά και από τον δημοσιογράφο στον οποίο έγιναν οι δηλώσεις, ενώ προκάλεσε την επίσημη αντίδραση και της ΝΕΑΡ, η οποία είχε εκδώσει ανακοίνωση ειδικά για αυτό το θέμα.

Ο κ. Μπαλατσούκας, σύμφωνα με το βιογραφικό που έδωσε η ΕΛΑΣ, «είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από το 2023 και πραγματοποίησε την άσκησή του από το 2021 στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Τρικάλων. Αποφοίτησε με άριστα το 2014 από το 3ο Γενικό Λύκειο Τρικάλων “Οδυσσέας Ελύτης” και εισήχθη στη Νομική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στο Ευρωπαϊκό Ποινικό Δίκαιο, summa cum laude, και το Δεκέμβριο του 2023 εκπόνησε τη διπλωματική του εργασία με τίτλο «Capital Market Crime: European Dimension» – «Έγκλημα της Κεφαλαιαγοράς: ευρωπαϊκή διάσταση». Έχει αναπτύξει συνδικαλιστική δράση από τα φοιτητικά του χρόνια διατελώντας Γραμματέας και Αντιπρόεδρος του Συλλόγου Φοιτητών Νομικής ΑΠΘ».

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