Τι συμβαίνει στο σώμα σας όταν τρώτε μέλι κάθε μέρα

Το μέλι μπορεί να αποτελεί μέρος μιας υγιεινής διατροφής, αλλά εξακολουθεί να είναι μια μορφή ζάχαρης.

Εάν τρώτε μέλι κάθε μέρα, η επίδραση στο σώμα σας εξαρτάται κυρίως από το πόσο τρώτε, τι αντικαθιστά και τη συνολική σας υγεία, ειδικά το σάκχαρο στο αίμα, την υγεία των δοντιών και τους στόχους βάρους σας.

Σε μικρές ποσότητες το μέλι μπορεί να προσφέρει αντιοξειδωτικά, να καταπραΰνει τον βήχα και να κάνει κάποια υγιεινά τρόφιμα πιο απολαυστικά. Σε υπερβολική ποσότητα, όμως, μπορεί να προσθέσει πολλές επιπλέον θερμίδες και να αυξήσει γρήγορα την πρόσληψη ζάχαρης.

Παίρνετε μια γρήγορη πηγή ενέργειας

Το μέλι αποτελείται κυρίως από υδατάνθρακες (ειδικά φυσικά σάκχαρα). Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να δώσει στο σώμα μια γρήγορη ώθηση ενέργειας, ειδικά πριν από άσκηση ή για την ημέρα που ξεκινάει (όταν προστίθεται στο πρωινό γεύμα).

Εντούτοις, μία κουταλιά της σούπας μέλι περιέχει περίπου 64 θερμίδες και 17 γραμμάρια ζάχαρης, επομένως οι ημερήσιες μερίδες μπορούν να προστεθούν γρήγορα. Για τους περισσότερους, 1-2 κουταλάκια του γλυκού/ημέρα είναι πιο λογικό από το να τα αφήνετε να ρέει… ελεύθερα σε ποτά, γιαούρτι, δημητριακά και φρούτα.

Κερδίζετε και σε αντιοξειδωτικά

Το μέλι περιέχει μικρές ποσότητες αντιοξειδωτικών ενώσεων, συμπεριλαμβανομένων των πολυφαινολών. Αυτές οι ενώσεις βοηθούν στην προστασία των κυττάρων από το οξειδωτικό στρες, αν και η ποσότητα εξαρτάται από τον τύπο του μελιού και τον τρόπο επεξεργασίας του.

Τα πιο σκούρα μέλια συχνά περιέχουν περισσότερες αντιοξειδωτικές ενώσεις από τις ανοιχτόχρωμες ποικιλίες, αλλά το μέλι δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως σημαντική πηγή αντιοξειδωτικών. Τα φρούτα, τα λαχανικά, τα όσπρια, οι ξηροί καρποί και τα δημητριακά ολικής αλέσεως παρέχουν πολύ περισσότερα θρεπτικά συστατικά συνολικά.

Μπορεί να καταπραΰνει τον βήχα και τον πονόλαιμο

Το μέλι μπορεί να επικαλύψει τον λαιμό και καταπραΰνει τον ερεθισμό κατά τη διάρκεια ενός βήχα ή ήπιου πονόλαιμου. Αυτή είναι μια από τις καλύτερα τεκμηριωμένες παραδοσιακές χρήσεις του.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Το μέλι δεν πρέπει ποτέ να χορηγείται σε βρέφη κάτω του 1 έτους λόγω του κινδύνου βρεφικής αλλαντίασης.

Για μεγαλύτερα παιδιά και ενήλικες, μπορεί να είναι χρήσιμο σε ζεστό τσάι ή να λαμβάνεται σε μια μικρή κουταλιά, αλλά ο επίμονος βήχας, ο πυρετός, η δυσκολία στην αναπνοή ή τα συμπτώματα που διαρκούν περισσότερο από μερικές ημέρες θα πρέπει να αξιολογούνται ιατρικά.

Μπορεί να υποστηρίξει την πέψη, αλλά όχι δραματικά

Το μέλι μπορεί να έχει ήπιες πρεβιοτικές επιδράσεις, που σημαίνει ότι μπορεί να βοηθήσει στην υποστήριξη των ωφέλιμων βακτηρίων του εντέρου. Μερικοί το βρίσκουν επίσης πιο εύπεπτο για το στομάχι από άλλα γλυκαντικά.

Παρόλα αυτά, η υπερβολική κατανάλωση μελιού μπορεί να προκαλέσει πεπτική δυσφορία, συμπεριλαμβανομένου του φουσκώματος ή της διάρροιας, επειδή έχει υψηλή περιεκτικότητα σε ζάχαρη. Άτομα με σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου ή ευαισθησία σε τροφές υψηλής φρουκτόζης μπορεί να μην το ανέχονται καλά.

Επηρεάζει άμεσα το σάκχαρο του αίματος

Το μέλι μπορεί να έχει ελαφρώς διαφορετική επίδραση στη γλυκόζη του αίματος από την επιτραπέζια ζάχαρη, αλλά εξακολουθεί να αυξάνει το σάκχαρο του αίματος. Άτομα με διαβήτη, προδιαβήτη ή αντίσταση στην ινσουλίνη θα πρέπει να αντιμετωπίζουν το μέλι ως περιστασιακό γλυκαντικό και όχι ως καθημερινή υγιεινή τροφή.

Εάν χρησιμοποιείτε μέλι καθημερινά, είναι καλύτερο να το χρησιμοποιείτε για να αντικαταστήσετε ένα άλλο γλυκαντικό παρά να το προσθέσετε στη συνήθη διατροφή σας. Για παράδειγμα, η προσθήκη μελιού σε απλό γιαούρτι διαφέρει από την προσθήκη του σε ένα ήδη γλυκό πρωινό.

Μπορεί να επηρεάσει τα δόντια και το βάρος

Το καθημερινό μέλι μπορεί να συμβάλει στην τερηδόνα εάν η στοματική υγιεινή είναι κακή, ειδικά όταν καταναλώνεται αργά σε ποτά ή ανάμεσα στα γεύματα. Μπορεί επίσης να συμβάλει στην αύξηση βάρους εάν προσθέτει θερμίδες χωρίς να μειώνει άλλα τρόφιμα.

Μια πρακτική μερίδα είναι συνήθως 1-2 κουταλάκια του γλυκού την ημέρα, ανάλογα με την υπόλοιπη διατροφή σας. Τα άτομα που ήδη τρώνε πολλά γλυκά τρόφιμα μπορεί να ωφεληθούν περισσότερο από την μείωση της συνολικής ζάχαρης παρά από την μετάβαση από τη ζάχαρη στο μέλι.

Συχνές Ερωτήσεις

Είναι το ωμό μέλι πιο υγιεινό από το κανονικό;

Το ωμό μέλι μπορεί να περιέχει ελαφρώς περισσότερες φυσικές ενώσεις, επειδή είναι λιγότερο επεξεργασμένο, αλλά εξακολουθεί να έχει υψηλή περιεκτικότητα σε ζάχαρη. Η διαφορά δεν είναι αρκετά μεγάλη, για να δικαιολογήσει την κατανάλωση απεριόριστων ποσοτήτων.

Είναι το μέλι καλύτερο από τη ζάχαρη;

Το μέλι περιέχει μικρές ποσότητες αντιοξειδωτικών και έχει πιο έντονη γεύση, επομένως ορισμένοι χρησιμοποιούν λιγότερο. Αλλά τόσο το μέλι όσο και η ζάχαρη υπολογίζονται στην ημερήσια πρόσληψη ζάχαρης.

Μπορώ να τρώω μέλι κάθε βράδυ;

Ναι, αλλά σε μικρές ποσότητες. Εάν το μέλι το βράδυ επιδεινώσει την παλινδρόμηση, προσθέτει θερμίδες ή ενθαρρύνει τα σνακ αργά το βράδυ, είναι καλύτερο να το παραλείψετε.

Ποιος πρέπει να αποφεύγει το καθημερινό μέλι;

Τα μωρά κάτω του 1 έτους δεν πρέπει ποτέ να τρώνε μέλι. Άτομα με διαβήτη, προδιαβήτη, ευαισθησία στο πεπτικό σύστημα, οδοντικά προβλήματα ή στόχους απώλειας βάρους θα πρέπει να το χρησιμοποιούν με προσοχή.

Συμπέρασμα

Η κατανάλωση μελιού κάθε μέρα μπορεί να προσφέρει μικρά οφέλη, ειδικά εάν αντικαθιστά την ραφιναρισμένη ζάχαρη και χρησιμοποιείται σε μέτριες ποσότητες. Μπορεί να παρέχει αντιοξειδωτικά, να καταπραΰνει τον λαιμό και να κάνει κάποια θρεπτικά τρόφιμα πιο απολαυστικά.

Αλλά το μέλι εξακολουθεί να είναι ζάχαρη. Ο πιο υγιεινός τρόπος για να το χρησιμοποιήσετε είναι ως ένα μικρό ενισχυτικό γεύσης, όχι ως καθημερινή «θεραπεία υγείας». Το μέγεθος της μερίδας έχει μεγαλύτερη σημασία από το είδος του μελιού.

Πηγές:

health.com

clevelandclinic.org (1)

mayoclinic.org

heart.org

clevelandclinic.org (2)