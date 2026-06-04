Ένα χταπόδι με τεράστια μάτια βρέθηκε στα βάθη - Μία υπενθύμιση ποσά μέρη του ωκεανού είναι ανώνυμα

Ζει σε βάθος περίπου 3.400 έως σχεδόν 5.000 ποδιών κάτω από την επιφάνεια του ωκεανού

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Ένα χταπόδι με τεράστια μάτια βρέθηκε στα βάθη - Μία υπενθύμιση ποσά μέρη του ωκεανού είναι ανώνυμα
WHAT THE FACT
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  • Ένα νέο είδος βαθέων υδάτων χταποδιού με μεγάλα μάτια, το Opisthoteuthis carnarvonensis, ανακαλύφθηκε στα ανοικτά της βορειοδυτικής Αυστραλίας.
  • Το χταπόδι αυτό ζει σε βάθη 3.400 έως 5.000 ποδιών και έχει μαλακό, ζελατινώδες σώμα με πτερύγια και μεμβράνες μεταξύ των βραχιόνων του.
  • Η ανακάλυψη υπογραμμίζει ότι πολλά είδη σε βαθιά θαλάσσια πάρκα παραμένουν ανεξερεύνητα και ακαταχώρητα από τους επιστήμονες.
  • Το χταπόδι Carnarvon flapjack δεν εκκρίνει μελάνι ούτε αλλάζει χρώμα, και πιθανώς κινείται αργά κοντά στον βυθό για εξοικονόμηση ενέργειας.
  • Η μελέτη προέρχεται από μια ευρύτερη αποστολή βιοποικιλότητας με το RV Investigator, που έχει ήδη περιγράψει δέκα νέα είδη και εκτιμάται ότι απομένουν πάνω από 1.000 προς περιγραφή.
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Ένα νέο είδος χταποδιού των βαθέων υδάτων με ασυνήθιστα μεγάλα μάτια ονομάστηκε με βάση δείγματα που συλλέχθηκαν στα ανοικτά της βορειοδυτικής Αυστραλίας, προσθέτοντας ένα ακόμη μικρό αλλά αποκαλυπτικό κομμάτι στο παζλ της ζωής βαθιά κάτω από τα κύματα.

Το ζώο ονομάζεται Opisthoteuthis carnarvonensis, ή χταπόδι «flapjack» του Carnarvon, από την περιοχή του φαραγγιού όπου βρέθηκε.

Δεν είναι μεγάλο ζώο. Με διάμετρο περίπου 4 εκατοστά, όμως η ανακάλυψή του υποδηλώνει κάτι πολύ μεγαλύτερο. Τα βαθιά θαλάσσια πάρκα της Αυστραλίας εξακολουθούν να φιλοξενούν πολλά είδη που οι επιστήμονες δεν έχουν περιγράψει επίσημα, και αυτό το χταπόδι με μαλακό σώμα είναι πλέον ένα από τα νεότερα παραδείγματα.

Το είδος περιγράφηκε από τον Tristan Verhoeff, εθελοντή συστηματικό ταξινομιστή στο Μουσείο και Πινακοθήκη της Τασμανίας. Το χταπόδι Carnarvon έχει μαλακό, θολωτό σώμα, χοντρά πλοκάμια, σειρές βεντουζών, μικρά πτερύγια κοντά στο πίσω μέρος του σώματός του και μάτια που φαίνονται πολύ μεγάλα για το μέγεθός του. Σε ένα μέρος όπου το φως του ήλιου φτάνει ελάχιστα, αυτά τα μάτια δεν είναι απλώς ένα περίεργο χαρακτηριστικό.

Τα πρώτα δείγματα προήλθαν από βαθιά φαράγγια εντός και γύρω από τα θαλάσσια πάρκα Carnarvon Canyon και Gascoyne. Ο Οργανισμός Επιστημονικής και Βιομηχανικής Έρευνας της Κοινοπολιτείας (CSIRO) ανέφερε ότι τα χταπόδια που χρησιμοποιήθηκαν για την περιγραφή συλλέχθηκαν σε βάθος περίπου 3.400 έως σχεδόν 5.000 ποδιών κάτω από την επιφάνεια του ωκεανού.

Αυτός είναι ένας κόσμος που οι περισσότεροι άνθρωποι δεν θα δουν ποτέ.

Το χταπόδι Carnarvon flapjack ανήκει σε μια ομάδα που συχνά ονομάζεται χταπόδια cirrate ή «dumbo». Με απλά λόγια, αυτά είναι χταπόδια βαθέων υδάτων με πτερύγια και μεμβράνες μεταξύ των βραχιόνων τους, που τους δίνουν ένα στρογγυλεμένο, ομπρελοειδές σχήμα όταν απλώνονται.

Σε αντίθεση με πολλά χταπόδια ρηχών υδάτων, αυτή η ομάδα δεν ταιριάζει στην κλασική εικόνα ενός γρήγορου καλλιτέχνη της απόδρασης που αλλάζει χρώμα. Ο Δρ Verhoeff σημείωσε ότι αυτά τα ζώα είναι μαλακά και ζελατινώδη, μεγαλώνουν αργά και δεν εκκρίνουν μελάνι ούτε αλλάζουν χρώμα όπως πολλά πιο γνωστά χταπόδια. Αυτό κάνει τον τρόπο ζωής τους να φαίνεται πιο ήσυχος, αλλά όχι λιγότερο περίπλοκος.

Το χταπόδι συλλέχθηκε κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού διάρκειας ενός μήνα το 2022 από το ερευνητικό σκάφος RV Investigator. Η αποστολή ερεύνησε ελάχιστα εξερευνημένους βυθούς στη Δυτική Αυστραλία, χρησιμοποιώντας κάμερες, δίχτυα και έλκηθρα για να καταγράψει ζώα που ζουν χιλιάδες πόδια κάτω από την επιφάνεια.
Δεν ήταν μια αναζήτηση για ένα παράξενο χταπόδι. Ήταν μια ευρύτερη έρευνα βιοποικιλότητας.

Το CSIRO ανέφερε ότι το χταπόδι Carnarvon flapjack είναι το δέκατο νέο είδος που περιγράφεται από αυτό το ταξίδι, το οποίο έχει επίσης αποφέρει ευρήματα όπως ο ζωγραφισμένος καρχαρίας-κέρατο και το σκορπιοψάρι με παράλληλες ακίδες. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του ίδιου του οργανισμού, περισσότερα από 1.000 είδη ενδέχεται να περιμένουν ακόμη να περιγραφούν από τα ταξίδια του RV Investigator κατά την τελευταία δεκαετία.

Τι παραμένει άγνωστο

Οι επιστήμονες γνωρίζουν ακόμα πολύ λίγα για το πώς συμπεριφέρεται αυτό το χταπόδι στη φύση. Το μαλακό σώμα και τα πτερύγια στα χέρια του υποδηλώνουν ότι μπορεί να κινείται αργά κοντά στον βυθό, εξοικονομώντας ενέργεια αντί να σπινθηροβολάει στα ανοιχτά νερά. Αλλά αυτό χρειάζεται ακόμα άμεση παρατήρηση.
Η αναπαραγωγή του είναι ένα άλλο ανοιχτό ερώτημα. Τα συγγενικά χταπόδια flapjack τείνουν να παράγουν μικρό αριθμό αυγών για εκτεταμένες περιόδους, αλλά οι ερευνητές θα χρειαστούν ζωντανές παρατηρήσεις ή περισσότερα δείγματα πριν μπορέσουν να πουν αν το είδος Carnarvon ακολουθεί το ίδιο μοτίβο.

Μελλοντικές εργασίες θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν γενετικές δοκιμές, βίντεο από τα βάθη της θάλασσας και συγκρίσεις μεταξύ ενήλικων και νεαρών ζώων. Αυτές οι μελέτες ενδέχεται να αποκαλύψουν αν το είδος αυτό περιορίζεται σε ένα μικρό σύστημα φαραγγιών ή αν εκτείνεται ευρύτερα στον πυθμένα του Ινδικού Ωκεανού.

Η κύρια μελέτη έχει δημοσιευτεί στο Australian Journal of Taxonomy.

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