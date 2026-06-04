Φυλακές Αγίου Στεφάνου: Έβδομος θάνατος κρατουμένου μέσα σε λίγες εβδομάδες

Snapshot Στο σωφρονιστικό κατάστημα Αγίου Στεφάνου καταγράφηκε ο έβδομος θάνατος κρατουμένου μέσα σε λίγες εβδομάδες.

Οι συνθήκες του τελευταίου θανάτου διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

Τοπικοί φορείς ζητούν απαντήσεις για τη λειτουργία των ιατρικών υπηρεσιών και την ενίσχυση του προσωπικού στις φυλακές.

Το Τμήμα Ασφαλείας Δυτικής Αχαΐας έχει αναλάβει τις υποθέσεις και έχει σχηματίσει επτά δικογραφίες χωρίς σημαντική πρόοδο. Snapshot powered by AI

Ένας νέος θάνατος κρατουμένου σημειώθηκε χθες στο σωφρονιστικό κατάστημα του Αγίου Στεφάνου στην Πάτρα, ανεβάζοντας τον τραγικό απολογισμό στους επτά νεκρούς μέσα σε διάστημα μόλις λίγων εβδομάδων.

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες κατέληξε ο άνδρας βρίσκονται ήδη υπό διερεύνηση από τις αρχές.

Υπενθυμίζεται πως οι προηγούμενοι θάνατοι είχαν προκαλέσει την άμεση παρέμβαση τοπικών φορέων, οι οποίοι ζητούν πλέον ξεκάθαρες απαντήσεις για τη λειτουργία των ιατρικών υπηρεσιών και την ανάγκη στελέχωσης του ιδρύματος με το κατάλληλο προσωπικό.

Σύμφωνα με το Tempo24, το Τμήμα Ασφαλείας Δυτικής Αχαΐας έχει αναλάβει όλες τις υποθέσεις εφαρμόζοντας το προβλεπόμενο πρωτόκολλο. Παρά το γεγονός όμως ότι έχουν σχηματιστεί επτά ξεχωριστές δικογραφίες, μέχρι στιγμής δεν έχει σημειωθεί καμία ουσιαστική εξέλιξη στην πορεία της διαδικασίας.

Διαβάστε επίσης