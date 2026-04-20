Ο Άντριου «φυγάδευσε» τη Σάρα μέσα στη νύχτα - Οργή στο Μπάκιγχαμ, αηδιασμένος ο βασιλιάς Κάρολος

Snapshot Ο Άντριου οργάνωσε μυστική επιχείρηση για να μεταφέρει τη Σάρα Φέργκιουσoν στη νέα της κατοικία μέσα στη νύχτα, αποφεύγοντας τα μέσα ενημέρωσης.

Η κίνηση αυτή προκάλεσε έντονη δυσφορία και αηδία στον βασιλιά Κάρολο και άλλα ανώτερα μέλη της βασιλικής οικογένειας.

Η μυστική μεταφορά της Σάρα είχε το αντίθετο αποτέλεσμα από το επιδιωκόμενο, καθώς αύξησε την καχυποψία και τις εντάσεις εντός της οικογένειας.

Παρά το διαζύγιό τους, ο Άντριου και η Σάρα ζούσαν μαζί στο Royal Lodge για πάνω από δύο δεκαετίες πριν τη μετακόμιση.

Η Σάρα Φέργκιουσoν παραμένει στην Αυστρία, ενώ ο Άντριου αντιμετωπίζει κριτική για την έλλειψη διαφάνειας και τις παλιές γνωριμίες του.

Νέες τριγμούς στους κόλπους της βρετανικής βασιλικής οικογένειας προκαλούν οι αποκαλύψεις για τους χειρισμούς του «έκπτωτου» πρίγκιπα Άντριου σχετικά με την πρώην σύζυγό του, Σάρα Φέργκιουσον. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο Δούκας της Υόρκης φέρεται να οργάνωσε μια μυστική επιχείρηση «φυγάδευσης» της Δούκισσας, προκαλώντας την έντονη δυσφορία του βασιλιά Καρόλου και του πρίγκιπα Ουίλιαμ.

Όπως αναφέρει το Radar Online, επικαλούμενο πηγές μέσα από το Παλάτι, ο Άντριου Μαουντμπάτεν φρόντισε να μεταφέρει τη Σάρα Φέργκιουσον στην προσωρινή του κατοικία —μετά την έξωση από το Royal Lodge— κυριολεκτικά «μέσα στη νύχτα». Η κίνηση αυτή έγινε προκειμένου η Δούκισσα να αποφύγει την πίεση των μέσων ενημέρωσης εν μέσω των νέων εξελίξεων στο σκάνδαλο Epstein, λίγο πριν η ίδια αναχωρήσει οριστικά από το Ηνωμένο Βασίλειο με προορισμό τις αυστριακές Άλπεις.

«Αηδία και δυσφορία» στα Ανάκτορα

Οι ανώτεροι γαλαζοαίματοι φέρονται να είναι «βαθιά ενοχλημένοι και, σε ορισμένες περιπτώσεις, ειλικρινά αηδιασμένοι» από τον τρόπο που ο Άντριου διαχειρίστηκε την κατάσταση.

«Η κρυφή φύση της μετακίνησης, με τη Σάρα να "φυγαδεύεται" μέσα σε αυτοκίνητο πριν εξαφανιστεί στο εξωτερικό, έχει εντείνει τις εντάσεις που προϋπήρχαν», σχολίασε πηγή του Παλατιού.

Το χρονικό της «φυγής»

Παρά το διαζύγιό τους, το πρώην ζευγάρι συμβίωνε στο Royal Lodge του Ουίνδσορ για περισσότερες από δύο δεκαετίες. Ωστόσο, η χρονική στιγμή της μυστικής μεταφοράς της Σάρα θεωρήθηκε προκλητική. «Έγινε για να αποφευχθεί ο δημόσιος έλεγχος σε μια κρίσιμη στιγμή, αλλά η μυστικοπάθεια της επιχείρησης είχε το αντίθετο αποτέλεσμα: αύξησε την καχυποψία και την οργή εντός της οικογένειας», συμπλήρωσε αξιωματούχος των Ανακτόρων.

Προς το παρόν, η Σάρα Φέργκιουσον παραμένει στην Αυστρία, την ώρα που ο Άντριου Μαουντμπάτεν βρίσκεται για ακόμη μια φορά στο επίκεντρο της κριτικής, όχι μόνο για τις παλιές του γνωριμίες, αλλά και για την απροθυμία του να ευθυγραμμιστεί με τους κανόνες διαφάνειας που επιτάσσει το «νέο» μοντέλο μοναρχίας του βασιλιά Καρόλου.

*Με πληροφορίες από thenews

