«Ψυχρός πόλεμος» στο Παλάτι: Το μπλόκο της Κέιτ Μίντλετον στην πριγκίπισσα Βεατρίκη

Η διαχρονική αντιπάθεια για τους συντρόφους της πριγκίπισσας Βεατρίκης και οι νέες αποκαλύψεις που οδηγούν το ζεύγος της Ουαλίας στην οριστική απομόνωση των θυγατέρων του Άντριου Μαουντμπάτεν

Επιμέλεια - Κυριάκος Κουζούμης

Αρχείου AP
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η Κέιτ Μίντλετον διατηρεί αποστάσεις από την πριγκίπισσα Βεατρίκη λόγω του παρελθόντος και πρόσφατων αποκαλύψεων που σχετίζονται με τον Οίκο των Γιορκ.
  • Η Βεατρίκη είχε σχέσεις με πρόσωπα αμφιλεγόμενου χαρακτήρα, όπως ο Πάολο Λιούζο, που είχαν προκαλέσει την αποδοκιμασία της βασίλισσας Ελισάβετ.
  • Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ φέρεται να έχει έντονη αντιπάθεια για τον πρώην σύντροφο της Βεατρίκης, Ντέιβ Κλαρκ, που αποκλείστηκε από τον γάμο του Ουίλιαμ και της Κέιτ.
  • Στο πάρτι των 18ων γενεθλίων της Βεατρίκης παρευρέθηκαν καταδικασμένοι και αμφιλεγόμενοι προσκεκλημένοι, ενώ η βασιλική οικογένεια απέφυγε τη συμμετοχή.
  • Η στρατηγική απομόνωσης του Οίκου των Γιορκ εξελίσσεται, με τη Βεατρίκη και την Ευγενία να αποκλείονται από επίσημες εκδηλώσεις και πιθανή περαιτέρω απομάκρυνση από το Στέμμα.
Snapshot powered by AI

Ενώ η πριγκίπισσα της Ουαλίας διατηρεί διαχρονικά θερμές σχέσεις με την ξαδέλφη του συζύγου της, Ζάρα Τίνταλ, δεν φαίνεται να ισχύει το ίδιο για την πρωτότοκη κόρη του «έκπτωτου» πρίγκιπα Άντριου, Βεατρίκη. Η απόσταση που τηρεί η «προσεκτική» Κέιτ από τη Βεατρίκη φαίνεται πως έχει βαθιές ρίζες στο ταραχώδες παρελθόν της τελευταίας, αλλά και στις πρόσφατες αποκαλύψεις που κλυδωνίζουν τον Οίκο των Γιορκ.

Το «άτακτο» παρελθόν και οι ανεπιθύμητοι σύντροφοι

Η Βεατρίκη, η οποία κατά τη δεκαετία του 2000 πρωταγωνιστούσε στα πρωτοσέλιδα για τον έντονο τρόπο ζωής της, φαίνεται πως είχε προκαλέσει πολλές φορές την αποδοκιμασία της αείμνηστης Ελισάβετ.

  • Ο «προβληματικός» Πάολο Λιούζο: Σε ηλικία μόλις 17 ετών, η Βεατρίκη διατηρούσε σχέση με τον κατά επτά χρόνια μεγαλύτερό της Ιταλοαμερικανό playboy, ο οποίος είχε κατηγορηθεί στο παρελθόν για ανθρωποκτονία εξ αμελείας. Παρά το βεβαρημένο ποινικό του μητρώο, η Σάρα Φέργκιουσον και ο Άντριου Μαουντμπάτεν τον είχαν δεχτεί στους κόλπους της οικογένειας, προκαλώντας την οργή της βασίλισσας, η οποία τελικά διέταξε τον χωρισμό τους το 2006.

  • Η κόντρα Ουίλιαμ - Ντέιβ Κλαρκ: Ο πρίγκιπας της Ουαλίας φέρεται να έτρεφε ανάλογη αντιπάθεια για τον επί δέκα έτη σύντροφο της Βεατρίκης, Ντέιβ Κλαρκ, θεωρώντας τον «αδιάκριτο» και «αναξιόπιστο». Μάλιστα, ο Κλαρκ ήταν ο μεγάλος απών από τη λίστα καλεσμένων στον γάμο του Ουίλιαμ και της Κέιτ το 2011.

Τα πάρτι με τους «σκοτεινούς» πρωταγωνιστές

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλούν οι αποκαλύψεις για τις κοινωνικές επαφές των Γιορκ. Στο χορό μεταμφιεσμένων για τα 18α γενέθλια της Βεατρίκης στο Κάστρο του Ουίνδσορ —ένα πάρτι που κόστισε 400.000 λίρες— έδωσαν το «παρών» ο καταδικασμένος παιδόφιλος Τζέφρι Έπσταϊν, η Γκισλέιν Μάξγουελ και ο Χάρβεϊ Γουάινστιν. Την ίδια στιγμή, τα κορυφαία μέλη της βασιλικής οικογένειας επέλεξαν να απέχουν επιδεικτικά.

Η «γλώσσα του σώματος» και η οριστική ρήξη

Πρόσφατα, η ειδικός στη γλώσσα του σώματος, Τζούντι Τζέιμς, παρατήρησε μια έντονη αμηχανία και «ψυχρότητα» στις σπάνιες κοινές εμφανίσεις της Βεατρίκης με το ζεύγος της Ουαλίας. Το χάσμα φαίνεται να μεγαλώνει μετά την εμπλοκή των ονομάτων των αδελφών Γιορκ στα νέα έγγραφα της υπόθεσης Έπσταϊν, αλλά και την πρόσφατη σύλληψη του πατέρα τους με την κατηγορία της κατάχρησης εξουσίας.

Σύμφωνα με βασιλικούς αναλυτές, ο Ουίλιαμ αναμένεται να τηρήσει «σκληρή γραμμή» όταν αναλάβει τον θρόνο.

«Ο Ουίλιαμ και η Κέιτ δεν φαίνεται να έχουν στενούς δεσμούς με τις αδελφές Γιορκ και πιθανότατα δεν θα τους έλειπαν αν απομακρύνονταν οριστικά από το Στέμμα», αναφέρει ο Ρίτσαρντ Φιτζγουίλιαμς.

Με τη Βεατρίκη και την Ευγενία να έχουν ήδη τεθεί εκτός της επίσημης πομπής του φετινού Royal Ascot, το μήνυμα από το Παλάτι είναι σαφές: Η στρατηγική απομόνωσης του Οίκου των Γιορκ είναι σε πλήρη εξέλιξη.

*Με πληροφορίες από Daily Mail

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
Novibet
