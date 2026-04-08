Άντριου Μαουντμπάτεν - Ουίνδσορ: Φόβοι για την ψυχική κατάστασή του μετά την σύλληψη

Ο πρίγκιπας Έντουαρντ επισκέφθηκε το Σαββατοκύριακο τον αδελφό του, έκπτωτο πρίγκιπα Άντριου καθώς ανησυχεί για την ψυχική κατάσταση του, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Daily Mail.

Η αστυνομική έρευνα για τις σχέσεις του Άντριου με τον δισεκατομμυριούχο παιδεραστή Τζέφρι Έπσταϊν συνεχίζεται και ο πρίγκιπας Έντουαρντ, ο οποίος είναι το μικρότερο από τα παιδιά της βασίλισσας Ελισάβετ, ανησυχεί όλο και περισσότερο για την ευημερία του μεγαλύτερου αδελφού του, με τον οποίο κάποτε είχε στενή σχέση.

Η επίσκεψη του Έντουαρντ, συνοδευόμενου από τη σύζυγό του Σόφι, ήταν η πρώτη από οποιοδήποτε μέλος της βασιλικής οικογένειας από τότε που ο Άντριου εξορίστηκε σε ένα μικρό σπίτι στο κτήμα του Σάντριγχαμ και φέρεται να έλαβε οδηγίες να μείνει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Στόχος της επίσκεψης, σύμφωνα με την εφημερίδα, ήταν να γίνει αντιληπτή η κατάσταση του. Όσοι βρίσκονται κοντά στον πρίγκιπα Έντουαρντ τον περιγράφουν ως «βαθιά αναστατωμένο» τις τελευταίες εβδομάδες, καθώς ανησυχεί τόσο για τις κατηγορίες σε βάρος του αδελφό του όσο και για την ψυχική και σωματική κατάσταση του.

Σε ρόλο μεσολαβητή ο πρίγκιπας Έντουαρντ

Ο βασιλιάς Κάρολος φέρεται να έχει σκληρύνει την στάση του και να έχει επιμείνει ο Άντριου να αποσυρθεί δια παντός από τη δημόσια σκηνή και να διαμείνει μόνιμα στο Σάντριγχαμ. Ο πρίγκιπας Έντουαρντ λέγεται ότι διαδραματίζει διακριτικά το ρόλο του μεσολαβητή ανάμεσα στους δύο αδελφούς του.

Μια πηγή ανέφερε: «Ο Έντουαρντ και η Σόφι δείπνησαν με τον Άντριου ένα βράδυ το Σαββατοκύριακο και συζήτησαν τα πράγματα. Είναι αλήθεια ότι και οι δύο λυπούνται τον Άντριου για το πόσο χαμηλά έχει πέσει και ανησυχούν για την ευαίσθητη ψυχολογική του κατάσταση. Τον συμπονούν, αλλά φυσικά αυτό δεν δικαιολογεί τη συμπεριφορά του.

«Είναι δύσκολο να βρουν την ισορροπία μεταξύ του να τον υποστηρίζουν και του να μην συγχωρούν αυτό στο οποίο έχει εμπλακεί. Ο Άντριου εξακολουθεί να υποστηρίζει ότι δεν έχει κάνει τίποτα λάθος και πιστεύει ότι κάποια μέρα θα δικαιωθεί, αλλά νομίζω ότι ο Έντουαρντ θα προσπάθησε να τον λογικέψει και να του ξεκαθαρίσει ότι οι μέρες του ως ενεργό μέλος της βασιλικής οικογένειας έχουν τελειώσει».

Δημοσίως, ο πρίγκιπας Έντουαρντ έχει καλέσει μόνο τον κόσμο να επικεντρωθεί στα θύματα του σκανδάλου Έπσταϊν. Ωστόσο, μια πηγή από το βασιλικό περιβάλλον δήλωσε στη Daily Mail: «Ιδιωτικά, εξακολουθεί να υποστηρίζει τον αδελφό του. Τόσο ο ίδιος όσο και η πριγκίπισσα Άννα ανησυχούν, όπως είναι φυσικό, για την ψυχική κατάσταση του Άντριου και για το τι θα απογίνει». Η πριγκίπισσα Άννα είναι η μοναδικό κόρη που απέκτησε η βασίλισσα Ελισάβετ.

