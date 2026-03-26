Άντριου: Γυναίκα είπε ότι ανάγκασαν την φίλη της να συνερευθεί ερωτικά με τον έκπτωτο πρίγκιπα

Μια γυναίκα αποκάλυψε ότι η φίλη της υποχρεώθηκε να συνευρεθεί σεξουαλικά με τον Άντριου Μαουντμπάτεν- Ουίνδσορ στο διαμέρισμα του Τζέφρι Έπσταϊν στη Νέα Υόρκη.

Η Λίζα Φίλιπς, μία από τις γυναίκες που κακοποιήθηκαν από τον Έπσταϊν, δήλωσε στο BBC Newsnight ότι η φίλη της, η οποία επιθυμεί να παραμείνει ανώνυμη, το 2003 οδηγήθηκε σε ένα δωμάτιο και αναγκάστηκε να έχει σεξουαλική επαφή με τον έκπτωτο πρίγκιπα.

«Η φίλη μου ήταν ο λόγος για τον οποίο άρχισα να μιλάω, επειδή ήθελα να μιλήσω εκ μέρους της, καθώς εκείνη δεν ήθελε να το κάνει», ανέφερε η Λίζα Φίλιπς. Και συνέχισε: «Στα τέλη του 2003, είχε ταξιδέψει αρκετά με τον Τζέφρι σε διάφορες χώρες, και είπε ότι πήγε στο σπίτι του στην Άπερ Ιστ Σάιντ και ότι ο πρώην πρίγκιπας Άντριου βρισκόταν εκεί. Την ανάγκασε, την εξανάγκασε, να μπει σε ένα δωμάτιο για να κάνει σεξ με αυτόν τον άνδρα».

Παράλληλα η Λίζα Φίλιπς ισχυρίστηκε ότι η γυναίκα είχε διαφωνήσει με τον Έπσταϊν και είχε πει «ότι δεν ήθελε», αλλά «αναγκάστηκε» να μπει στο δωμάτιο. Η γυναίκα φέρεται να άρχισε να κλαίει και να υπέστη τραύμα από το περιστατικό.

Η περίφημη φωτογραφία του Έπσταιν και του πρώην πρίγκιπα Άντριου να περπατούν στο Σέντραλ Παρκ

Μάλιστα η Λίζα Φίλιπς ανέφερε ότι αργότερα ρώτησε τον Έπσταϊν γιατί ανάγκασε τη φίλη της να έχει σεξουαλική επαφή με τον έκπτωτο πρίγκιπα. Ο Έπσταϊν φέρεται να χαμογέλασε ειρωνικά και να απάντησε: «Μου αρέσει να έχω πληροφορίες για τους ανθρώπους».

«Του άρεσε ο φόβος στα μάτια μας. Νομίζω ότι του άρεσε το γεγονός ότι ήμασταν παγωμένες και φοβισμένες και δεν ξέραμε τι να κάνουμε, και νομίζω ότι τον διέγειρε αυτό», υποστήριξε η γυναίκα.

Επιπλέον πρόσθεσε ότι είχε γνωρίσει και τον Άντριου Μάουντμπατεν Ουίνδσορ μέσω του Έπσταϊν, αφού τον είχε δει σε μια «πισίνα με μια νεαρή ξανθιά κοπέλα» κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού στο ιδιωτικό νησί του, το Λιτλ Σεντ Τζέιμς.

Είπε ότι η αστυνομία του Ηνωμένου Βασιλείου δεν είχε προσπαθήσει να επικοινωνήσει μαζί της για να της πάρει κατάθεση. «Νομίζω ότι θα έπρεπε, ναι (σ.σ. να καταθέσουν τα θύματα). Πιστεύω ότι θα μάθαιναν πολλά αν μιλούσαν με τα θύματα», ανέφερε.

Διαβάστε επίσης