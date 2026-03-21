Νέο βίντεο από τη νύχτα θανάτου του Έπσταϊν - Οι περίεργες κινήσεις των φρουρών έξω από το κελί

Ένα βίντεο παρακολούθησης που δημοσιοποιήθηκε πρόσφατα από τη νύχτα του θανάτου του Τζέφρεϊ Έπσταϊν δείχνει τους δεσμοφύλακες να περιφέρονται αδιάφορα, μόλις λίγα μέτρα μακριά από το κελί όπου αυτοκτόνησε.

Οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι Tova Noel και Michael Thomas φαίνονται να χαλαρώνουν μπροστά από το σταθμό αξιωματικών στην Ειδική Μονάδα Στέγασης του Μητροπολιτικού Σωφρονιστικού Κέντρου του Μανχάταν, ένα τέταρτοο μετά τις 3 τα ξημερώματα, γράφοντας και οι δύο σε ένα κομμάτι χαρτί, περπατώντας πέρα δώθε και μιλώντας στο τηλέφωνο — αντί να διεξάγουν τους υποχρεωτικούς γύρους στις 3 π.μ., σύμφωνα με βίντεο που ανακαλύφθηκε στο θησαυροφυλάκιο των εγγράφων του Υπουργείου Δικαιοσύνης που κυκλοφόρησαν πρόσφατα.

Ο Έπσταϊν ήταν μόλις λίγα μέτρα μακριά - το πρώτο κελί στο τετράγωνο, ακριβώς κάτω από μια μικρή σκάλα πίσω από το σταθμό αξιωματικών της πτέρυγας L tier του ένατου ορόφου, σύμφωνα με τα σχέδια της φυλακής.

Ο κατάδικος πιστεύεται ότι αυτοκτόνησε κάποια στιγμή μεταξύ 10:30 μ.μ. 9 Αυγούστου - την τελευταία φορά που η Noel, η οποία δούλευε διπλή βάρδια, έλεγξε τους κρατούμενους - και στις 6:30 π.μ. 10 Αυγούστου, όταν η Νόελ και ο Τόμας ανακάλυψαν το άψυχο σώμα του ενώ σέρβιραν πρωινό στους κρατούμενους, σύμφωνα με το Υπουργείο Δικαιοσύνης.

Οι φρουροί προφανώς αγνόησαν τις φωτεινές πορτοκαλί προειδοποιήσεις και υπενθυμίσεις που ο υπεύθυνος της Ειδικής Μονάδας Στέγασης είχε κολλήσει στους υπολογιστές τους.

? Newly surfaced surveillance footage from the night of Jeffrey Epstein's death ... and it appears to show prison guards hanging out just steps away from his cell during the suspected timeframe he had taken his own life.



Οι σημειώσεις υπενθύμιζαν σε όλους ότι ο Έπσταϊν ήταν υπό παρακολούθηση αυτοκτονίας και χρειαζόταν τακτικά έλεγχο, αποκαλύπτουν τα έγγραφα του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

Η Νόελ και ο Τόμας κατηγορήθηκαν για παραποίηση αρχείων που έλεγαν ότι έλεγχαν τον Έπσταϊν όλη τη νύχτα — παρόλο που οι ερευνητές έμαθαν αργότερα ότι απέτυχαν να κάνουν τους γύρους στις 3 π.μ. και στις 5 π.μ.

Απολύθηκαν, αλλά οι ποινικές κατηγορίες εναντίον και των δύο αποσύρθηκαν το 2021 από τη δικαστή του Περιφερειακού Δικαστηρίου των ΗΠΑ που διορίστηκε από τον Ομπάμα, Analisa Torres.

