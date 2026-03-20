«Ο Έπσταϊν είναι ζωντανός!» - Viral o Πιτ από το Παλμ Μπιτς

Μέσα σε κλάσματα δευτερολέπτου ένας άνδρας από τη Φλόριντα έγινε «διάσημος» στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, χάρη στην ομοιότητά του με το κεντρικό πρόσωπο ενός παγκόσμιου σκανδάλου.

Χρήστες έμειναν άναυδοι, όταν σε ένα βίντεο ανακάλυψαν τον Τζέφρεϊ Έπσταϊν ...ζωντανό, ή τουλάχιστον έτσι πίστεψαν τουλάχιστον εκείνοι που επιμένουν στις θεωρίες συνωμοσίας ότι ο καταδικασμένος παιδεραστής ζει ακόμα.

Ένας άνδρας με ασημένια μαλλιά και τετράγωνο σαγόνι οδηγούσε ένα κάμπριο σε έναν αυτοκινητόδρομο στην πολιτεία Σανσάιν, όταν ένας άγνωστος τον βιντεοσκόπησε και ανέβασε το σχετικό κλιπ σε πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης φωνάζοντας «Ο Έπσταϊν είναι ζωντανός! Ο Έπσταϊν είναι ζωντανός!».

«Και πριν το καταλάβω, είχα γίνει viral», είπε σε ένα βίντεο στο Instagram που συγκέντρωσε πάνω από ένα εκατομμύριο like. «Δεν είμαι ο Τζέφρι Έπσταϊν. Είμαι ο Πιτ από το Πάλμ Μπιτς!».

Πολλοί χρήστες του Διαδικτύου εξακολουθούσαν να εκπλήσσονται με την παράξενη ομοιότητα, με κάποιους να αναρωτιούνται γιατί δεν πήρε τα «μέτρα του» ώστε να αποφύγει τις παρεξηγήσεις, όπως για παράδειγμα να αφήσει γένια.

Η ομοιότητα ήταν αρκετή για να συντηρήσει τις φήμες γύρω από τον θάνατο του Έπσταϊν, ο οποίος πέθανε σε κελί φυλακής του Μανχάταν το 2019.

Ένας θάνατος που επισήμως αποδόθηκε σε αυτοκτονία, αλλά συνεχίζει να ασκεί μία απόκοσμη γοητεία στο διαδίκτυο.

