Έπσταϊν: Ο πρίγκιπας Έντουαρντ απαντά δημόσια για το σκάνδαλο που εμπλέκεται ο αδελφός του, Άντριου

Ο πρίγκιπας Έντουαρντ έγινε το πρώτο μέλος της βασιλικής οικογένειας που μίλησε δημόσια για το «σκάνδαλο Έπσταϊν», λέγοντας ότι είναι «πραγματικά σημαντικό να θυμόμαστε πάντα τα θύματα».

Ο δούκας του Εδιμβούργου ρωτήθηκε «πώς αντιμετώπισε την κατάσταση» όταν του τέθηκε ερώτηση, κατά τη διάρκεια της Παγκόσμιας Συνόδου Κορυφής των Κυβερνήσεων στο Ντουμπάι, σχετικά με νέα αρχεία που αφορούν τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα κατά ανηλίκων.

Ο Έντουαρντ είπε σε δημοσιογράφο του CNN επί σκηνής: «Με κάθε καλή πρόθεση, δεν είμαι βέβαιος ότι αυτό είναι το κοινό που ενδιαφέρεται έστω και λίγο γι’ αυτό. Όλοι ήρθαν εδώ για να ακούσουν για την εκπαίδευση και τη διαμόρφωση του μέλλοντος, αλλά ναι, νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να θυμόμαστε πάντα τα θύματα και ποια είναι τα θύματα σε όλη αυτή την υπόθεση. Υπάρχουν πολλά θύματα σε αυτήν.»

Η απάντηση του δούκα του Εδιμβούργου έρχεται λίγες ημέρες μετά την δημοσιοποίηση τουλάχιστον 3 εκατομμυρίων εγγράφων από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ σχετικά με το σκάνδαλο Έπσταϊν.

Τα αποκαλυπτικά έγγραφα αποκάλυψαν περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την επαφή του καταδικασμένου χρηματιστή με τον ατιμασμένο μεγαλύτερο αδελφό του Έντουαρντ, Άντριου Μάουντμπάτεν-Γουίνδσορ.

Η απάντηση του Έντουαρντ ήρθε μετά από ερώτηση της Έλενι Γιόκος του CNN, η οποία είπε: «Και πρέπει να το πω αυτό, και είναι εξαιρετικά σημαντικό, γιατί, όπως ξέρετε, κυριαρχεί στους τίτλους ειδήσεων. Όλοι γνωρίζουμε ότι οι τελευταίες ημέρες ήταν πολύ δύσκολες. Και είμαι σίγουρη ότι και για εσάς, κύριε, είναι μια σημαντική ερώτηση που πρέπει να τεθεί. Το Παλάτι είπε ότι πρέπει να εστιάσουμε ειδικά στις εμπειρίες των θυμάτων. Μόλις ακούσαμε και σχόλια από τον πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ, ο οποίος λέει ότι πρέπει να υπάρξει βοήθεια για τα θύματα. Αναρωτιέμαι τι πιστεύετε γι’ αυτό, γιατί είναι τόσο κοντά σας, προφανώς πολύ δύσκολο. Πώς το αντιμετωπίζετε;»

Ο Εδουάρδος, δούκας του Εδιμβούργου / AP

Ο Άντριου εμφανίζεται σε πολλά σημεία των εγγράφων του Έπσταϊν, ενώ νέες φωτογραφίες που είδαν το «φως» της δημοσιότητας τις τελευταίες ημέρες τον δείχνουν σκυμμένο πάνω από μια άγνωστη γυναίκα που είναι ξαπλωμένη στο πάτωμα.

Σε άλλο σημείο των εγγράφων, φαίνεται η ανταλλαγή mails ανάμεσα στον Άντριου και τον Έπσταϊν για μια «όμορφη» Ρωσίδα γυναίκα και τον προσκάλεσε στο Παλάτι του Μπάκιγχαμ.

Η πρώην σύζυγός του, Σάρα Φέργκιουσον, εμφανίζεται επίσης στα έγγραφα, όπου φαίνεται να κατηγορεί τον Έπσταϊν λέγοντας: «Ήταν απολύτως ξεκάθαρο για μένα ότι ήσουν φίλος μαζί μου μόνο για να πλησιάσεις τον Άντριου».

Ο πρώην Δούκας της Υόρκης έχασε τους τίτλους του από τον Κάρολο το 2025, έπειτα από τη δημοσίευση του βιβλίου της αποθανούσης Βιρτζίνια Τζιούφρι.

Η ίδια έχει επίσης ισχυριστεί ότι διακινήθηκε από τον Έπσταϊν και την πρώην σύντροφό του Γκισλέιν Μάξγουελ όταν ήταν 17 ετών.

