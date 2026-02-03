Τζέφρι Έπσταϊν: Τα κρυφά παιδιά και το όραμα για δημιουργία μίας «ανώτερης φυλής»

Ανατριχιάζουν οι αποκαλύψεις από νέα έγγραφα που έδωσε στη δημοσιότητα το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ

Τζέφρι Έπσταϊν: Τα κρυφά παιδιά και το όραμα για δημιουργία μίας «ανώτερης φυλής»
Θύμα του Τζέφρι Έπσταϊν φέρεται να έχασε το μωρό που απέκτησε με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα χρηματιστή, μόλις δέκα λεπτά μετά τη γέννησή του, όπως προκύπτει από τη νεότερη δέσμη εγγράφων που έδωσε στη δημοσιότητα την Παρασκευή (30/1) το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ (DOJ).

Μεταξύ των τριών εκατομμυρίων εγγράφων περιλαμβάνεται καταχώρηση ημερολογίου γυναίκας που φέρεται να υπήρξε θύμα του Έπσταϊν, η οποία ισχυρίζεται ότι γέννησε ένα κοριτσάκι περίπου το 2002, όταν ήταν 16 ή 17 ετών.

Στο ημερολόγιο, η γυναίκα εκφράζει έντονη αγανάκτηση για αυτό που, όπως αναφέρει, ήταν ο στόχος του Έπσταϊν να δημιουργήσει μια «ανώτερη γενετική φυλή» αποκτώντας παιδί μαζί της — ιδέα που παρομοιάζει με ναζιστική ιδεολογία.

«Γιατί εγώ; Δεν έχει καμία λογική. Γιατί το χρώμα των μαλλιών και των ματιών μου;», έγραψε.

Η εφημερίδα New York Times είχε αποκαλύψει ήδη από το 2019 ότι ο χρηματιστής είχε εκμυστηρευτεί σε επιστήμονες σχέδιο για τη διάδοση του γενετικού του υλικού, μέσω γονιμοποίησης γυναικών στο ράντσο του στο Νέο Μεξικό.

epstein-jeffrey.jpg

Πηγή: Υπουργείο Δικαιοσύνης ΗΠΑ

moro-epstein.jpg

Πηγή: Υπουργείο Δικαιοσύνης ΗΠΑ

Σε άλλο email που δημοσιοποιήθηκε, η Σάρα Φέργκιουσον φέρεται να συνεχάρη τον Έπσταϊν για τη γέννηση ενός «αγοριού» μετά την αποφυλάκισή του το 2011. Η πρώην δούκισσα της Υόρκης του εξέφρασε «αγάπη, φιλία και συγχαρητήρια», αναφέροντας ότι έμαθε τα νέα από «τον δούκα», (τον πρώην σύζυγό της, πρίγκιπα Άντριου).

Δεν έχει επιβεβαιωθεί ποτέ δημόσια αν ο Έπσταϊν απέκτησε παιδιά, ενώ στη διαθήκη που συνέταξε πριν από τον θάνατό του το 2019 δεν αναφέρεται κανένα τέκνο.

Οι δικηγόροι του φερόμενου θύματος παρέδωσαν το ημερολόγιο σε ομοσπονδιακούς εισαγγελείς που ερευνούσαν τον Έπσταϊν και τη συνεργό του, Γκισλέιν Μάξγουελ, η οποία εκτίει ποινή 20 ετών φυλάκισης για εμπορία ανθρώπων.

imerologio-moro.jpg

Πηγή: Υπουργείο Δικαιοσύνης ΗΠΑ

Στο ημερολόγιο περιλαμβάνεται και αντίγραφο υπερηχογραφήματος εγκυμοσύνης 20 εβδομάδων, συνοδευόμενο από τη φράση: «Έφυγε και δεν θα επιστρέψει».

Η γυναίκα περιγράφει με δραματικό τρόπο τη γέννα, αναφέροντας ότι υπέστη έντονο πόνο και ότι η Μάξγουελ της ζητούσε να τον αγνοήσει. Υποστηρίζει ότι είδε για λίγες στιγμές το νεογέννητο πριν της το πάρουν.

epstin-jeffrey.jpg

Πηγή: Υπουργείο Δικαιοσύνης ΗΠΑ

imerologio.jpg

Πηγή: Υπουργείο Δικαιοσύνης ΗΠΑ

«Την άκουσα να λέει ότι ήταν όμορφη. ΗΤΑΝ. Όχι είναι. Ήταν ένα όμορφο κορίτσι. Πού βρίσκεται; Γιατί σταμάτησε να κλαίει;», έγραψε χαρακτηριστικά.

Η γυναίκα δηλώνει ότι δεν αισθανόταν «τίποτα περισσότερο από ιδιοκτησία και εκκολαπτήριο», υποστηρίζοντας ότι δεν υπήρχε σεβασμός προς την προσωπικότητά της.

Σε μεταγενέστερη αγωγή που κατέθεσε το 2023 με το ψευδώνυμο Jane Doe, κατηγορεί τον πρώην επικεφαλής της Apollo Global Management, Λίον Μπλακ, για βιασμό στο σπίτι του Έπσταϊν. Ο Μπλακ αρνείται τις κατηγορίες και η υπόθεση εκκρεμεί.

Παράλληλα, η πιθανή ύπαρξη γιου του Έπσταϊν, ο οποίος σήμερα θα ήταν περίπου 14 ετών, αναφέρεται επίσης σε email της Φέργκιουσον, η οποία φέρεται να χρησιμοποίησε την πληροφορία ως αφορμή για να αναθερμάνει τις σχέσεις μαζί του μετά την αποφυλάκισή του.

Η αλληλογραφία της Φέργκιουσον περιλαμβάνεται στα περίπου τρία εκατομμύρια σελίδες εγγράφων, 180.000 εικόνες και 2.000 βίντεο που δημοσιοποιήθηκαν από το Υπουργείο Δικαιοσύνης.

Η δημοσιοποίηση έγινε έξι εβδομάδες μετά τη λήξη της προθεσμίας που όριζε ο νόμος Epstein Files Transparency Act, ο οποίος ψηφίστηκε από το Κογκρέσο και τέθηκε σε ισχύ τον Νοέμβριο.

Η τελευταία γνωστή σύντροφος του Έπσταϊν ήταν η Καρίνα Σούλιακ, στην οποία φέρεται να ήθελε να αφήσει το ιδιωτικό νησί Little Saint James, καθώς και 50 εκατομμύρια δολάρια και την κατοικία του στο Μανχάταν.

Σε βίντεο που περιλαμβάνεται στα νέα αρχεία φαίνεται, σύμφωνα με πληροφορίες, τεστ πατρότητας DNA στο αρχοντικό επτά ορόφων του Έπσταϊν στη Νέα Υόρκη.

Αλληλογραφία μεταξύ Έπσταϊν και Μάξγουελ δείχνει επίσης ότι είχαν συζητήσει διαδικασίες υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, ενώ η Μάξγουελ του παρείχε οδηγίες για παροχή δείγματος σπέρματος σε τουλάχιστον δύο περιπτώσεις.

Πηγές που γνώριζαν τον Έπσταϊν αναφέρουν ότι ο χρηματιστής περιβαλλόταν από επιστήμονες και μιλούσε συχνά για σχέδιο δημιουργίας «ανώτερης» ανθρώπινης φυλής με το δικό του DNA. Σύμφωνα με μαρτυρίες, διοργάνωνε δείπνα στα οποία συμμετείχαν ακαδημαϊκοί και μορφωμένες γυναίκες που θεωρούσε υποψήφιες για να αποκτήσουν παιδιά μαζί του.

Φέρεται επίσης να είχε εκφράσει την επιθυμία, μετά τον θάνατό του, να καταψυχθούν το κεφάλι και τα γεννητικά του όργανα, ενώ είχε χρηματοδοτήσει οργανισμούς που προωθούν τη διανθρωπιστική ιδεολογία, η οποία υποστηρίζει την εξέλιξη του ανθρώπου μέσω επιστημονικών τεχνολογιών.

