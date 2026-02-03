Εδώ είναι όλα τα «σκοτεινά» email και οι φωτογραφίες του Επστάιν με τους πλούσιους και ισχυρούς

Την περασμένη εβδομάδα, η Επιτροπή Εποπτείας και Κυβερνητικής Μεταρρύθμισης της Βουλής των Αντιπροσώπων στις ΗΠΑ δημοσίευσε 20.000 έγγραφα από τον βίο και την πολιτεία του παιδόφιλου χρηματιστή Τζέφρι Επστάιν, ο οποίος πιθανότατα αυτοκτόνησε στο κελί του στις 10 Αυγούστου του 2019.

Ανάμεσά τους χιλιάδες ηλεκτρονικά μηνύματα που είχε ανταλλάξει ο Επστάιν με γνωστά πρόσωπα όπως η έμπιστή του, Γκισλέιν Μάξγουελ η οποία κρατείται στη Νέα Υόρκη από το καλοκαίρι του 2020, ο συνεργάτης του Τραμπ Στιβ Μπάνον , ο δημοσιογράφος Μάικλ Γουλφ, ο Νόαμ Τσόμσκι, ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Μπιλ Κλίντον και ο πρώην υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Λάρι Σάμερς , καθώς και αποκαλυπτικά SMS. Πολλά από αυτά αναφέρουν ή υπαινίσσονται άμεσα τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Επστάιν με τη Γκισλέιν Μάξγουελ

Πλέον κι ενώ ο πλανήτης συγκλονίζεται από τις νέες αποκαλύψεις για την υπόθεση Επστάιν μπορεί κανείς να περιηγηθεί έυκολα και γρήγορα σε όλα αυτά τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όπως ακριβώς θα έκανε στον δικό του προσωπικό λογαριασμό...Gmail. Η «απομίμηση» Gmail με τα έργα και τις ημέρες του Επστάιν αναπτύχθηκε από τον Λουκ΄Άιγκελ και τον Ράιλι Γουόλζ, δύο προγραμματιστές από το Σαν Φρανσίσκο.

Μέσα σε πέντε περίπου ώρες κατάφεραν να δημιουργήσουν τη δική τους ιστοσελίδα, η οποία δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες να διαβάζουν τα email του Επστάιν, αλλά και να αποκτήσουν εύκολα πρόσβαση σε όλα τα αρχεία.

We cloned Gmail, except you're logged in as Epstein and can see his emails pic.twitter.com/6KsBY8kh3p — Riley Walz (@rtwlz) November 21, 2025

«Ο αγαπημένος φαρσέρ τεχνολογίας του Σαν Φρανσίσκο συνεργάστηκε με έναν γκουρού της τεχνητής νοημοσύνης για να παρουσιάσουν τα email του Έπσταϊν σε ένα πραγματικό, αναζητήσιμο φάκελο εισερχομένων» έγραψε η San Francisco Standard.

O Ράιλι Γουόλς

Το Jmail όπως λέγεται είναι ένας ιστότοπος που μοιάζει πολύ με το Gmail, εκτός από το ότι υπάρχει ένα μικρό καπέλο που κρέμεται στο λογότυπο και ότι η εικόνα προφίλ στην επάνω δεξιά γωνία απεικονίζει έναν χαμογελαστό Eπστάιν (Αν κάνετε «κλικ» πάνω του θα γράψει "Γεια σου Τζέφρι").

Στο Jmail.World μπορεί κανείς να περιηγηθεί στα εισερχόμενα του Επστάιν σαν να είναι δικά του. Η αριστερή πλαϊνή μπάρα επισημαίνει τους ανθρώπους με τους οποίους επικοινωνούσε: τη σύντροφό του και συνεργάτιδα Μάξγουελ, τον πρώην πρόεδρο του Χάρβαρντ Λάρι Σάμερς, τον διακεκριμένο γλωσσολόγο Nόαμ Τσόμκι, ακόμη και τον Γούντι Άλεν και τον Μικ Τζάγκερ.

«Δεν ήταν τόσο δύσκολο να κατασκευαστεί», δήλωσε ο Άιγκελ στο Rolling Stone. «Υπήρχαν δύο στάδια: το πρώτο ήταν η εξαγωγή αυτών των εξαιρετικά χαοτικών δεδομένων από τα PDF και η επαναφορά τους στη μορφή από την οποία προέρχονταν – δηλαδή το email – και το δεύτερο ήταν η δημιουργία μιας εξαιρετικά πιστής παρωδίας του Gmail».

Με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ

Τα εισερχόμενα επιτρέπουν στον χρήστη να κάνει «κλικ» σε χιλιάδες email, μορφοποιημένα ώστε να μοιάζουν ακριβώς με ένα κανονικό μήνυμα στα εισερχόμενά, ενώ υπάρχει η λίστα με τα άτομα που αλληλογραφούσαν με τον Επστάιν. Τα email, που καλύπτουν την περίοδο από τον Απρίλιο του 2009 έως τον Ιούλιο του 2019 -δύο μήνες δηλαδή πριν τον θάνατο του Επστάιν- περιλαμβάνουν έγγραφα καθώς και μηνύματα με ονόματα που έχουν σβηστεί.

Ο Επστάιν με τον Μπιλ Κλίντον

Οι χρήστες μπορούν να αναζητήσουν λέξεις-κλειδιά ή να μεταφερθούν τυχαία σε σελίδες, αλλά να δουν και φωτογραφίες. Μεταξύ των email περιλαμβάνεται και το «περιβόητο» μήνυμα του 2011 προς τη Μάξγουελ, στο οποίο αναφέρεται η φράση «Θέλω να καταλάβεις ότι ο σκύλος που δεν έχει γαβγίσει είναι ο Τραμπ» – μήνυμα που ενίσχυσε ακόμα περισσότερο τις θεωρίες περί εμπλοκής του Αμερικανού προέδρου στην υπόθεση.

10 νέες αποκαλύψεις για το σκάνδαλο Επστάιν

Την περασμένη Παρασκευή δόθηκαν στη δημοσιότητα περίπου 3 εκατομμύρια αρχεία που σχετίζονται με τον καταδικασμένο σεξουαλικό εγκληματία Τζέφρι Έπσταϊν, προσφέροντας νέες λεπτομέρειες για το δίκτυό του και τις αλληλεπιδράσεις του με πλούσιες και ισχυρές προσωπικότητες, καθώς και τις ομοσπονδιακές έρευνες για τα εγκλήματά του.

Η δημοσίευση έρχεται μετά από νομοθεσία που ψηφίστηκε τον Νοέμβριο από Αμερικανούς νομοθέτες, η οποία επέβαλλε την αποκάλυψη όλων των εγγράφων που σχετίζονται με τον Έπσταϊν. Μερικά από τα βασικά ευρήματα μέχρι στιγμής.

1. Οι δικηγόροι του συζήτησαν την πιθανότητα συνεργασίας

Λιγότερο από δύο εβδομάδες πριν ο Έπσταϊν πεθάνει στη φυλακή το 2019, τα αρχεία δείχνουν ότι οι δικηγόροι του συναντήθηκαν με ομοσπονδιακούς εισαγγελείς του Μανχάταν και συζήτησαν την πιθανή συνεργασία του Επστάιν. Ένα έγγραφο του FBI με τίτλο «Σύνοψη και χρονοδιάγραμμα έρευνας για τον Επστάιν» αναφέρει: «Στις 29 Ιουλίου του 2019, το FBI και [οι εισαγγελείς] συναντήθηκαν με τους δικηγόρους του Επστάιν, οι οποίοι, σε πολύ γενικές γραμμές, συζήτησαν την πιθανότητα επίλυσης της υπόθεσης και την πιθανότητα συνεργασίας του κατηγορουμένου».

O Τζέφρι Επστάιν

Ένα άλλο έγγραφο σημειώνει ότι «ο συνήγορος υπεράσπισης δεν έκανε συγκεκριμένη πρόταση και δεν υπέδειξε ποια θα μπορούσε να είναι η φύση της συνεργασίας του Επστάιν εάν υπήρχε». Απλά προτάθηκε στους συνηγόρους υπεράσπισης να επικοινωνήσουν με τη νότια περιφέρεια της Νέας Υόρκης εάν ο Επστάιν ήταν διατεθειμένος να αναλάβει την ευθύνη για τη συμπεριφορά του ή/και είχαν μια συγκεκριμένη πρόταση για την επίλυση αυτής της υπόθεσης.

2. Το FBI έλαβε καταγγελίες για τον Τραμπ

Ένα έγγραφο στο πρόσφατα δημοσιευμένο τμήμα είναι μια περίληψη που φαίνεται να έχουν συντάξει αξιωματούχοι του FBI το περασμένο καλοκαίρι, με περισσότερες από δώδεκα πληροφορίες που έλαβε η υπηρεσία και αφορούν στον Τραμπ και τον Επστάιν. Δεν είναι σαφές γιατί οι ερευνητές συνέταξαν την περίληψη και δεν αναφέρει πότε ελήφθησαν οι πληροφορίες, οι οποίες περιλαμβάνουν αβάσιμους ισχυρισμούς για σεξουαλική κακοποίηση. Το έγγραφο επίσης δεν περιλαμβάνει κανένα επιβεβαιωτικό στοιχείο ή ένδειξη ότι οι πληροφορίες επαληθεύτηκαν.

Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα αρνηθεί οποιαδήποτε αδικοπραγία σε σχέση με την υπόθεση. Απαντώντας σε αίτημα για σχολιασμό από τους New York Times, ο Λευκός Οίκος αναφέρθηκε σε ανακοίνωση του υπουργείου Δικαιοσύνης την Παρασκευή, η οποία ανέφερε ότι η νέα σειρά εγγράφων «ενδέχεται να περιλαμβάνει πλαστές ή ψευδώς υποβληθείσες εικόνες, έγγραφα ή βίντεο».

«Ορισμένα από τα έγγραφα περιέχουν αναληθείς και εντυπωσιαστικούς ισχυρισμούς εναντίον του προέδρου Τραμπ, οι οποίοι υποβλήθηκαν στο FBI λίγο πριν από τις εκλογές του 2020», πρόσθεσε η δήλωση του Υπουργείου Δικαιοσύνης. «Για να είμαστε σαφείς, οι ισχυρισμοί είναι αβάσιμοι και ψευδείς, και αν έχουν έστω και ίχνος αξιοπιστίας, σίγουρα θα είχαν ήδη χρησιμοποιηθεί ως όπλο εναντίον του προέδρου Τραμπ».

3. Ο Μασκ είχε πιο εκτεταμένους δεσμούς με τον Έπσταϊν από ό,τι ήταν γνωστό

Τα ηλεκτρονικά μηνύματα δείχνουν τον Μασκ και τον Επστάιν να ανταλλάσσουν εγκάρδια μηνύματα και, σε δύο ξεχωριστές περιπτώσεις, το 2012 και το 2013, οι δύο σχεδιάζουν να επισκεφτεί ο Μασκ το ιδιωτικό νησί του εκλιπόντα χρηματιστή. Οι επικοινωνίες υποδηλώνουν ότι τα ταξίδια δεν πραγματοποιήθηκαν λόγω προβλημάτων υλικοτεχνικής υποστήριξης.

Ο Μασκ είχε δηλώσει στο Vanity Fair το 2019 ότι ο Επστάιν ήταν «προφανώς ανατριχιαστικός» και ισχυρίστηκε ότι «προσπάθησε επανειλημμένα να με κάνει να επισκεφτώ το νησί του», αλλά ότι ο ίδιος είχε «αρνηθεί». Το βράδυ της Παρασκευής, ο Μασκ επανέλαβε τον προηγούμενο ισχυρισμό του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και δήλωσε ότι είχε «πολύ μικρή αλληλογραφία με τον Έπσταϊν και απέρριψε επανειλημμένες προσκλήσεις να πάει στο νησί του».

4. Ο Χάουαρντ Λάτνικ σχεδιάζει να επισκεφθεί το νησί του Επστάιν

Τα αρχεία δείχνουν ότι ο Λάτνικ, ο οποίος τώρα υπηρετεί ως υπουργός Εμπορίου των ΗΠΑ υπό τον Τραμπ, κανόνισε να επισκεφθεί το νησί του Τζέφρι Επστάιν το 2012. Πέρυσι, δήλωσε σε συνέντευξή του ότι ήταν γείτονας με τον Επστάιν στη Νέα Υόρκη και ότι είχε κόψει τους δεσμούς του μαζί του γύρω στο 2005, αποκαλώντας τον «αηδιαστικό».

Ένας εκπρόσωπος του υπουργείου Εμπορίου δήλωσε στην Wall Street Journal ότι ο Λάτνικ είχε περιορισμένες αλληλεπιδράσεις με τον Επστάιν και δεν έχει ποτέ κατηγορηθεί για αδικοπραγία.

5. Ο Άντριου προσκάλεσε τον Επστάιν στα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ

Τα e-mail υποδηλώνουν ότι ο Άντριου Μαουντμπάτεν-Γουίντσορ προσκάλεσε τον Eπστάιν στα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ μετά την αποφυλάκισή του από κατ' οίκον περιορισμό το 2010. Το 2008, στο πλαίσιο μιας συμφωνίας, ο Επστάιν δήλωσε ένοχος για τις κατηγορίες της πολιτείας στη Φλόριντα για προτροπή σε πορνεία και προτροπή σε πορνεία με ανήλικο, και εξέτισε 13 μήνες από την ποινή φυλάκισης 18 μηνών.

Αφέθηκε ελεύθερος τον Ιούλιο του 2009 και άρχισε να εκτίει ποινή κατ' οίκον περιορισμού, η οποία έληξε τον Αύγουστο του 2010 . Σε μια ανταλλαγή email τον Σεπτέμβριο του 2010 μεταξύ του Eπστάιν και του «Δούκα» ο Επστάιν είπε ότι βρισκόταν στο Λονδίνο και ζήτησε «ιδιωτικό χρόνο».

Ο Μαουντμπάτεν-Γουίντσορ φαίνεται να απάντησε: «Θα μπορούσαμε να δειπνήσουμε στο Παλάτι του Μπάκιγχαμ και με πολλή ιδιωτικότητα». Δύο μέρες αργότερα, συνέχισε λέγοντας: «Χαίρομαι που ήρθατε εδώ στο BP [Παλάτι του Μπάκιγχαμ]. Ελάτε με όποιον θέλετε και θα είμαι εδώ ελεύθερος από τις 16:00 περίπου».

Δεν είναι σαφές εάν η συνάντηση πραγματοποιήθηκε. Ωστόσο, τρεις μήνες αργότερα, το ζεύγος φωτογραφήθηκε να περπατάει μαζί στο Σέντραλ Παρκ της Νέας Υόρκης. Ο Μαουντμπάτεν-Γουίντσορ έχει ισχυριστεί στο παρελθόν ότι ταξίδεψε στις ΗΠΑ για να τερματίσει τη φιλία του με τον Eπστάιν υπό το φως της καταδίκης του.

Τα έγγραφα δείχνουν επίσης ότι λίγες μέρες μετά τη λήξη του κατ' οίκον περιορισμού του, ο Επστάιν προσφέρθηκε να κανονίσει να δειπνήσει ο Μάουντμπατεν-Γουίντσορ με μια «έξυπνη [sic], όμορφη και αξιόπιστη» 26χρονη Ρωσίδα. Ο Μάουντμπατεν-Γουίντσορ προφανώς απάντησε ότι θα «χαρεί» να γνωρίσει τη γυναίκα. Επιπλέον αρχεία περιλαμβάνουν φωτογραφίες που δείχνουν τον Άντριου να σκύβει πάνω από μια άγνωστη γυναίκα που είναι ξαπλωμένη στο πάτωμα.

6. Ο Ρίτσαρντ Μπράνσον και ο Επστάιν αντάλλαξαν ηλεκτρονικά μηνύματα

Τα αρχεία δείχνουν μια ανταλλαγή email από το 2013 μεταξύ του Μπράνσον, του Βρετανού δισεκατομμυριούχου και ιδρυτή του ομίλου Virgin, και του Επστάιν. Σε ένα email στις 11 Σεπτεμβρίου του 2013, ο Μπράνσον έγραψε στον Επστάιν «Ήταν πολύ ωραίο που σε είδα χθες» και πρόσθεσε: «Θα ήθελα πολύ να σε δω όποτε βρεθείς στην περιοχή. Αρκεί να φέρεις το χαρέμι ​​σου!»

Εκπρόσωπος του ομίλου Virgin δήλωσε στους New York Times ότι ο Μπράνσον έστειλε το email λίγο αφότου φιλοξένησε τον Επστάιν σε μια επιχειρηματική συνάντηση στο ιδιωτικό νησί που ανήκει στον Μπράνσον στις Βρετανικές Παρθένους Νήσους.

Ο εκπρόσωπος δήλωσε ότι ο Επστάιν έφτασε στη συνάντηση με τρεις γυναίκες, τις οποίες αποκάλεσε «χαρέμι» του, οι οποίες δεν παρευρέθηκαν στη συνάντηση. Οποιαδήποτε επαφή είχαν ο Ρίτσαρντ και η Τζόαν Μπράνσον με τον Επστάιν έλαβε χώρα μόνο σε λίγες περιπτώσεις πριν από περισσότερα από 12 χρόνια και περιοριζόταν σε ομαδικά ή επαγγελματικά περιβάλλοντα», δήλωσε ο εκπρόσωπος σε ανακοίνωσή του. «Ο Ρίτσαρντ πιστεύει ότι οι ενέργειες του Έπσταϊν ήταν αποτρόπαιες και υποστηρίζει το δικαίωμα στη δικαιοσύνη για τα πολλά θύματά του».

7. Ο επικεφαλής της επιτροπής Ολυμπιακών Αγώνων του Λος Άντζελες επικοινώνησε με τη Μάξγουελ

Στα αρχεία εμφανίστηκαν e-mail από το 2003 μεταξύ τoυ Casey Wasserman, επικεφαλής της οργανωτικής επιτροπής των Ολυμπιακών Αγώνων του Λος Άντζελες, και της Μάξγουελ Οι ανταλλαγές περιλαμβάνουν ένα μήνυμα από τον Wasserman που λέει στη Maxwell: «Σε σκέφτομαι συνέχεια. Λοιπόν, τι πρέπει να κάνω για να σε δω με ένα στενό δερμάτινο ντύσιμο;»

Σε ένα email τον Απρίλιο του 2003, που εστάλη στον Wasserman, ο οποίος ήταν παντρεμένος τότε, η Maxwell προσφέρθηκε να του κάνει ένα μασάζ που μπορεί να «τρελάνει έναν άντρα». Ο Wasserman, δήλωσε το Σάββατο ότι «λυπάται βαθιά» για την «αλληλογραφία του με την Γκισλέιν Μάξγουελ», η οποία, όπως είπε, έλαβε χώρα «πολύ πριν έρθουν στο φως τα φρικτά εγκλήματά της».

«Δεν είχα ποτέ προσωπική ή επαγγελματική σχέση με τον Τζέφρι Επστάιν», πρόσθεσε. «Όπως είναι καλά τεκμηριωμένο, πήγα σε ένα ανθρωπιστικό ταξίδι ως μέλος μιας αντιπροσωπείας με το Ίδρυμα Κλίντον το 2002 με το αεροπλάνο του Έπσταϊν. Λυπάμαι τρομερά που είχα οποιαδήποτε σχέση με οποιονδήποτε από αυτούς».

8. Ο συνιδιοκτήτης των New York Giants, Steve Tisch, αντάλλαξε email με τον Επστάιν

Ο Tisch αναφέρθηκε αρκετές εκατοντάδες φορές στα νέα αρχεία που δημοσιεύθηκαν την Παρασκευή, και σε ορισμένες ανταλλαγές email από το 2013 φαίνεται ότι ο Eπστάιν συνέδεσε τον Tisch με αρκετές γυναίκες. Σε δήλωσή του, ο Tisch ανέφερε ότι ο ίδιος και ο Eπστάιν είχαν «μια σύντομη σχέση όπου ανταλλάξαμε email για ενήλικες γυναίκες και επιπλέον συζητήσαμε για ταινίες, φιλανθρωπία και επενδύσεις».

«Δεν δέχτηκα καμία από τις προσκλήσεις του και δεν πήγα ποτέ στο νησί του», πρόσθεσε. «Όπως όλοι γνωρίζουμε τώρα, ήταν ένας απαίσιος άνθρωπος και κάποιος μετανιώνω βαθιά που συναναστράφηκα μαζί του».

9. Νέο φως στη σχέση μεταξύ Επστάιν και Πίτερ Μάντελσον

Τα νέα αρχεία φαίνεται να δείχνουν τρεις ξεχωριστές πληρωμές ύψους 25.000 δολαρίων από τους τραπεζικούς λογαριασμούς του Έπσταϊν στην JP Morgan που αναφέρονται στον πρώην πρεσβευτή του Ηνωμένου Βασιλείου στις ΗΠΑ, Πίτερ Μάντελσον, και ξεχωριστά έγγραφα φαίνεται να δείχνουν ότι ο Επστάιν έστειλε χιλιάδες λίρες στον σύζυγο του Μάντελσον μετά την αποφυλάκισή του το 2009.

Ο Πίτερ Μάντελσον AP/Evan Vucci

Όταν ρωτήθηκε σχετικά με τα τραπεζικά αντίγραφα, ο Μάντελσον είπε: «Δεν έχω κανένα αρχείο και καμία ανάμνηση λήψης αυτών των ποσών και δεν γνωρίζω αν τα έγγραφα είναι αυθεντικά». Τα αρχεία περιλαμβάνουν επίσης μια εικόνα του Μάντελσον με τα εσώρουχα να στέκεται δίπλα σε μια γυναίκα της οποίας το πρόσωπο είναι κρυμμένο. Απαντώντας, ο Μάντελσον είπε ότι «δεν μπορεί να εντοπίσει την τοποθεσία ή τη γυναίκα και δεν μπορεί να σκεφτεί ποιες ήταν οι συνθήκες». Ο Μάντελσον απολύθηκε τον Σεπτέμβριο λόγω των σχέσεών του με τον Έπστάιν. Την Κυριακή, παραιτήθηκε από το Εργατικό Κόμμα.

Σε ανακοίνωσή του , ο Μάντελσον επανέλαβε ότι είχε κάνει λάθος που πίστεψε τον Επστάιν και συνέχισε τη σχέση του μαζί του, προσθέτοντας: «Λυπάμαι βαθιά που το έκανα αυτό και ζητώ απερίφραστα συγγνώμη από τις γυναίκες και τα κορίτσια που υπέφεραν».

10. Ο σκηνοθέτης Μπρετ Ράτνερ σε φωτογραφία με τον Επστάιν και δύο γυναίκες

Μια πρόσφατα δημοσιευμένη φωτογραφία από τα αρχεία δείχνει τον Ράτνερ, ο οποίος σκηνοθέτησε το ντοκιμαντέρ για τη Μελάνια Τραμπ που κυκλοφόρησε αυτές τις μέρες, να κάθεται σε έναν καναπέ αγκαλιάζοντας μια γυναίκα, δίπλα στον Επστάιν ο οποίος κάθεται με μια άλλη γυναίκα.

O Mπρετ Ράτνερ

Τα πρόσωπα και των δύο γυναικών έχουν θολώσει. Σύμφωνα με την Wall Street Journal , η αχρονολόγητη φωτογραφία φαίνεται να έχει τραβηχτεί στην κατοικία του Έπσταϊν στη Νέα Υόρκη. Ο Ράτνερ φέρεται να δήλωσε στην εφημερίδα το 2023 ότι δεν γνώριζε τον Επστάιν και δεν τον είχε συναντήσει ποτέ.

