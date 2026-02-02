Είχε αποκτήσει ο Επστάιν κρυφό γιο; Νέες αποκαλύψεις για τον καταδικασμένο παιδόφιλο

Ο Τζέφρι Επστάιν απέκτησε κρυφά ένα γιο λίγο μετά την αποφυλάκισή του για σεξουαλική επαφή με κορίτσια ηλικίας μόλις 14 ετών, σύμφωνα με πρόσφατα δημοσιευμένα email. Τα λεγόμενα αρχεία Επστάιν δείχνουν ότι ο παιδόφιλος χρηματιστής απέκτησε παιδί με μια ανώνυμη γυναίκα γύρω στον Σεπτέμβριο του 2011.

Ο Επστάιν που δεν είχε παντρευτεί ποτέ δεν ήταν ποτέ γνωστό ότι απέκτησε παιδιά, παρά το γεγονός ότι κοιμόταν με εκατοντάδες γυναίκες. Δεν είχε κληρονόμο, οπότε η τελευταία γνωστή φίλη του, Καρίνα Σουλιάκ, επρόκειτο να κληρονομήσει το μεγαλύτερο μέρος της περιουσίας του και του νησιού του με διαθήκη που άλλαξε λίγο πριν από τον θάνατό του σε κελί φυλακής της Νέας Υόρκης το 2019.

Η ύπαρξη του γιου του Επστάιν, ο οποίος θα ήταν τώρα 14 ετών και θα πήγαινε στο λύκειο, αποκαλύφθηκε σε email που έστειλε στον ίδιο και τη σύντροφό του η φίλη του, Σάρα Φέργκιουσον, η οποία υπονοεί ότι άκουσε τα νέα από τον πρώην σύζυγό της, Άντριου.

Η πρώην Δούκισσα του Γιορκ χρησιμοποίησε τη γέννηση του παιδιού ως δικαιολογία για να επικοινωνήσει ξανά με τον Επστάιν, ακόμη και μετά την αποφυλάκισή του για σεξουαλικά αδικήματα κατά παιδιών - και του πρόσφερε την «αγάπη, τη φιλία και τα συγχαρητήριά της». Έγραφε στο email, το οποίο κυκλοφόρησε στην τελευταία σειρά των αρχείων: «Δεν ξέρω αν χρησιμοποιείς ακόμα αυτό το BBM [BlackBerry Messenger], αλλά άκουσα από τον δούκα ότι απέκτησες αγοράκι».

Το email με ημερομηνία 21 Σεπτεμβρίου του 2011, το οποίο υπονοεί ότι ο Δούκας είναι ο Άντριου, περιέχει στη συνέχεια μια επίθεση στον Επστάιν από την Φέργκι επειδή προφανώς διέκοψε την επαφή μαζί της .Έγραφε: «Παρόλο που δεν κρατήσατε ποτέ επαφή, είμαι ακόμα εδώ με αγάπη, φιλία και συγχαρητήρια για το αγοράκι σας».

Φέρει την υπογραφή: «Σάρα x». Δεν είναι γνωστό αν ο Επστάιν απάντησε στην προσφορά της να διατηρήσουν σχέσεις. Ο ίδιος ο Επστάιν δεν ομολόγησε ποτέ ότι είχε παιδιά στη ζωή του. Αλλά λέγεται ότι περισσότεροι από 100 άνθρωποι ισχυρίστηκαν ότι μπορεί να είναι απόγονοί του και μπορεί να είχαν δικαίωμα στην περιουσία του.

Ο έκπτωτος πρίγκιπας Άντριου με τη Σάρα Φέργκιουσον

«Ο Τζέφρι Επστάιν ήταν σεξουαλικά ενεργός για τόσο καιρό που υπάρχει εύλογη πιθανότητα να έχει αποκτήσει παιδί», δήλωσε το 2020 ο Χάρβεϊ Μορς, ιδρυτής της εταιρείας DNA Morse Genealogical Services, προσθέτοντας: «Θα μπορούσε ακόμη και να είναι παππούς». Η εταιρεία DNA του δημιούργησε έναν ιστότοπο με την ονομασία epsteinheirs.com και είπε ότι 130 άτομα απευθύνθηκαν σε αυτούς.

Αν και ο Μορς είπε ότι τουλάχιστον το ένα τέταρτο εξ'αυτών είχαν απορριφθεί ως αναξιόπιστοι σχεδόν αμέσως. Η ύπαρξη ενός κρυφού παιδιού αποκαλύφθηκε καθώς νέο βίντεο έδειχνε τον Τζέφρι Επστάιν να περιγράφει τον εαυτό του ως σεξουαλικό αρπακτικό «πρώτης βαθμίδας».

Το υλικό εμφανίστηκε ως μέρος της σειράς αρχείων που δημοσίευσε το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ την Παρασκευή, συμπεριλαμβανομένων 180.000 εικόνων και 2.000 βίντεο. Ο Επστάιν, φορώντας γυαλιά και μαύρο πουκάμισο, ρωτιέται επίσης αν «είναι ο ίδιος ο Διάβολος» από τον δημοσιογράφο, ο οποίος δεν εμφανίζεται στην οθόνη αλλά πιστεύεται ότι είναι ο πρώην επικεφαλής στρατηγικός σύμβουλος του Ντόναλντ Τραμπ , Στιβ Μπάνον .

«Όχι, αλλά έχω έναν καλό καθρέφτη», απαντά ο καταδικασμένος παιδόφιλος, προτού ο άνθρωπος που του παίρνει συνέντευξη απαντήσει: «Είναι μια σοβαρή ερώτηση. Νομίζεις ότι είσαι ο ίδιος ο διάβολος;» Ο Επστάιν λέει: «Δεν ξέρω. Γιατί το λες αυτό;»

«Επειδή έχεις όλα τα χαρακτηριστικά» απαντάει προτού ο Επστάιν τον διακόψει: «Όχι, ο διάβολος με τρομάζει». Ο Μπάνον, 72 ετών, υπηρέτησε στον Λευκό Οίκο τους πρώτους επτά μήνες της πρώτης κυβέρνησης Τραμπ. Δεν είναι σαφές πότε ή πού γυρίστηκε η συνέντευξη, ποιος γύρισε το βίντεο ή γιατί ο Μπάνον συγκεκριμένα επιλέχθηκε για να ανακρίνει τον Επστάιν. Τον ρωτά επίσης αν τα χρήματα που έχει κερδίσει κατά τη διάρκεια της ζωής του είναι «βρώμικο χρήμα», στο οποίο ο Έπσταϊν απαντά: «Όχι, δεν είναι».

Φωτογραφία από τα νέα αρχεία Επστάιν που είδαν το φως

Όταν τον ρωτούν γιατί όχι, ο Επστάιν λέει: «Επειδή το άξιζα». «Το κέρδισες συμβουλεύοντας τους χειρότερους ανθρώπους στον κόσμο, που κάνουν τεράστια, κακά πράγματα, απλώς και μόνο για να βγάλουν περισσότερα χρήματα», λέει ο δημοσιογράφος. «Η ηθική είναι πάντα ένα περίπλοκο θέμα», απαντά ο Επστάιν προτού μιλήσει για τα χρήματα που ισχυρίζεται ότι δώρισε για να βοηθήσει στην εξάλειψη της πολιομυελίτιδας στο Πακιστάν και την Ινδία.

Η δημοσιοποίηση περισσότερων από τριών εκατομμυρίων νέων εγγράφων που σχετίζονται με τον εκλιπόντα σεξουαλικό παραβάτη δίνει βάσιμο έδαφος στους ισχυρισμούς ανώτερων αξιωματούχων ασφαλείας: ότι ο Επστάιν εργαζόταν για λογαριασμό της Μόσχας , και ενδεχομένως του Ισραήλ , όταν διευκόλυνε τις αναθέσεις σε μερικούς από τους πιο ισχυρούς άνδρες του κόσμου.

Τα αρχεία περιλαμβάνουν 1.056 έγγραφα που κατονομάζουν τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν και 9.629 που αναφέρονται στη Μόσχα. Ο Έπσταϊν φαίνεται μάλιστα να εξασφάλισε ακροάσεις με τον Πούτιν μετά την καταδίκη του το 2008.

Αμερικανοί ειδικοί στις μυστικές υπηρεσίες πιστεύουν ότι ο Επστάιν εισήχθη στον κόσμο της κατασκοπείας μέσω επιχειρηματικών συμφωνιών με τον Ρόμπερτ Μάξγουελ, τον ατιμασμένο μεγιστάνα των μέσων ενημέρωσης που - όπως και ο Έπσταϊν - πέθανε υπό ασαφείς συνθήκες. Στην περίπτωση του Μάξγουελ, το σώμα του βρέθηκε να επιπλέει στον Ατλαντικό το 1991, έχοντας προφανώς πέσει στη θάλασσα από το γιοτ του.

Ο Επστάιν βρέθηκε απαγχονισμένος το 2019, αλλά οι συγγενείς του πιστεύουν ότι δολοφονήθηκε για να τον φιμώσουν. Η κόρη του Μάξγουελ, Γκισλέιν, εκτίει ποινή φυλάκισης 20 ετών για σεξουαλική εκμετάλλευση παιδιών και άλλα αδικήματα που συνδέονται με τη σχέση της με τον Επστάιν, τον οποίο λέγεται ότι γνώρισε λίγο μετά τον θάνατο του πατέρα της .

Πηγές ασφαλείας λένε ότι ο Ρόμπερτ Μάξγουελ ήταν φίλα προσκείμενος στους Ρώσους από τη δεκαετία του 1970, όταν εργαζόταν για την έκδοση Εβραίων στο Ισραήλ, με τη συμμετοχή της ισραηλινής υπηρεσίας πληροφοριών Μοσάντ . Σε αντάλλαγμα, λένε, ο Μάξγουελ ξέπλυνε ρωσικό χρήμα στη Δύση - με τη βοήθεια του Επστάιν.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο χρηματιστής γνώρισε τον Μάξγουελ και την KGB από έναν μεγιστάνα του πετρελαίου, ο οποίος επίσης αμείβεται από τις ρωσικές μυστικές υπηρεσίες. Οι έρευνες για τις επιχειρηματικές συναλλαγές του Ρόμπερτ Μάξγουελ έχουν αποκαλύψει δεσμούς όχι μόνο με την KGB και τη Μοσάντ, αλλά και με την MI6. Αξιωματούχοι ασφαλείας των ΗΠΑ πιστεύουν επίσης ότι ο Έπσταϊν είχε μακροχρόνιους δεσμούς με το ρωσικό οργανωμένο έγκλημα, το οποίο θα μπορούσε να τον εκβιάζει. Αυτό θα μπορούσε να εξηγήσει την ευκολία με την οποία φαινόταν να μπορεί να φέρει αεροπορικώς «κορίτσια» από τη Ρωσία.