Ιστορική συμφωνία ONEX και Hanwha Ocean για ναυπηγική συνεργασία με επίκεντρο την Ελλάδα

Η Ελλάδα «αναγεννιέται» ως παγκόσμια δύναμη στην αμυντική ναυπηγική με σφραγίδα ΗΠΑ και Κορέας

Newsbomb

WonGyu Lee
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σε μια συμφωνία-σταθμό που αλλάζει τον γεωπολιτικό χάρτη, ο Όμιλος ONEX Shipyards & Technologies και ο κορυφαίος παγκόσμιος ναυπηγικός Όμιλος Hanwha Ocean ενώνουν τις δυνάμεις τους, μετατρέποντας την Ελλάδα στο επίκεντρο της αμυντικής ναυπηγικής βιομηχανίας για την Μεσόγειο, τη Νοτιοανατολική Ευρώπη και την Μαύρη Θάλασσα.

Η στρατηγική συμφωνία συνεργασίας υπεγράφη σε ειδική τελετή που πραγματοποιήθηκε σήμερα στην έδρα της HANWHA στη Σεούλ, παρουσία υψηλόβαθμων στελεχών και των δύο πλευρών, εκπροσώπων κυβερνήσεων και διπλωματικών αποστολών.

Ακολουθώντας το όραμα της ιστορικής συμφωνίας της Ουάσιγκτον, ο Όμιλος ONEX γίνεται ο πρώτος ελληνικός ναυπηγικός όμιλος με ουσιαστική εξωστρέφεια, κατέχοντας πλέον ηγετική θέση στην παγκόσμια αγορά αμυντικών πλοίων, υποβρυχίων, καθώς και επανδρωμένων και μη επανδρωμένων συστημάτων επόμενης γενιάς.

Η Ελλάδα ως στρατηγικός βραχίονας της Hanwha Ocean

Μέσα από αυτή τη σύμπραξη, τα ναυπηγεία του Ομίλου ONEX καθίστανται ο κεντρικός ναυπηγικός βραχίονας της Hanwha στην περιοχή. Η συνεργασία αυτή δημιουργεί το ισχυρότερο ναυπηγικό οικοσύστημα στη Μεσόγειο, συνδυάζοντας μοναδικά την Κορεατική ναυπηγική υπεροχή της Hanwha, τις πλέον προηγμένες Αμερικανικές αμυντικές τεχνολογίες και την υψηλή Ελληνική ναυπηγική τέχνη και τεχνογνωσία.

Τεχνολογική υπεροχή και εγχώρια παραγωγή άνω του 70%

Η συμφωνία διασφαλίζει στο Ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό άμεση πρόσβαση σε πλοία και υποβρύχια τεχνολογικής αιχμής, ενώ για πρώτη φορά η Ελλάδα αποκτά τη δυνατότητα:

  • Πλήρους εγχώριας κατασκευής πλοίων και υποβρυχίων, με την ελληνική συμμετοχή να εκτινάσσεται πάνω από το 70%.
  • Εξαγωγικής δραστηριότητας σε τρίτες χώρες, ενισχύοντας τη διεθνή θέση της χώρας.
  • Δημιουργίας μόνιμης γραμμής παραγωγής και υποστήριξης (MRO) στην Ελλάδα για όλη την ευρύτερη γεωγραφική περιοχή.
Οικονομικό αποτύπωμα και νέες θέσεις εργασίας

Η επένδυση αυτή δίνει νέα πνοή στην ελληνική οικονομία, δημιουργώντας χιλιάδες νέες, υψηλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας και προσφέροντας πρωτοφανή οφέλη στο εγχώριο βιομηχανικό οικοσύστημα.

Με τη σφραγίδα των ΗΠΑ και τη Κορέας, η ONEX οδηγεί την Ελλάδα στην πρώτη γραμμή της παγκόσμιας αμυντικής βιομηχανίας, θωρακίζοντας την ασφάλεια και την ευημερία της περιοχής.

Δήλωση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου του Ομίλου ONEX, κ. Πάνου Ξενοκώστα:

«Σήμερα, τα ναυπηγεία του Ομίλου μας δεν αλλάζουν απλώς σελίδα, αλλά ηγούνται μιας παγκόσμιας αμυντικής επανάστασης. Η στρατηγική μας σύμπραξη με τη Hanwha Ocean αποτελεί την έμπρακτη δικαίωση του οράματός μας για μια Ελλάδα που δεν καταναλώνει απλώς τεχνολογία, αλλά την παράγει και την εξάγει.

Στο πλαίσιο της ιστορικής συμφωνίας της Ουάσιγκτον, δημιουργούμε στην πατρίδα μας το ισχυρότερο ναυπηγικό οικοσύστημα στην περιοχή, συνδυάζοντας την αμερικανική τεχνολογική αιχμή με την κορεατική υπεροχή. Για πρώτη φορά στην ιστορία μας, κατασκευάζουμε πλοία και υποβρύχια επόμενης γενιάς με ελληνικά χέρια, εξασφαλίζοντας εγχώρια προστιθέμενη αξία που ξεπερνά το 70%.

Δεν θωρακίζουμε μόνο την αποτρεπτική ισχύ του Πολεμικού μας Ναυτικού, αλλά δημιουργούμε χιλιάδες καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας, μετατρέποντας την Ελλάδα σε έναν διεθνή κόμβο καινοτομίας με τη σφραγίδα των ΗΠΑ και της Κορέας.

Το μέλλον της παγκόσμιας ναυπηγικής βιομηχανίας περνά πλέον και από την Ελλάδα».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
