Παγκόσμιο ντελίριο με το «Save Energy»: Σκάλες αντί ασανσέρ, χωρίς κλιματιστικά, αργίες με...το ζόρι

Ένας μάγειρας σε ένα εστιατόριο ετοιμάζει γεύματα σε φούρνο με κάρβουνα, λόγω έλλειψης υγραερίου στη Βομβάη της Ινδίας, την Τετάρτη 11 Μαρτίου 2026.

Η κλιμάκωση του πολέμου στην Μέση Ανατολή ωθεί ορισμένες χώρες του κόσμου σε μια κατάσταση ενεργειακής κρίσης, αυτό που αποκαλείται πλέον «Save Energy», αναγκάζοντας τις κυβερνήσεις να επιλέξουν πού θα περιορίσουν τη ζήτηση ή θα απορροφήσουν το κόστος, δίνοντας παράλληλα προτεραιότητα στα μειωμένα αποθέματα.

Όπως προκύπτει, η Ασία είναι η πιο ευάλωτη από αυτόν τον πόλεμο, καθώς εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από εισαγόμενα καύσιμα, τα περισσότερα από τα οποία μεταφέρονται μέσω των -πλέον αποκλεισμένων- Στενών του Ορμούζ. Το στενό πέρασμα στα ανοικτά των ακτών του Ιράν αποτελεί τη βασική διαδρομή για τη μεταφορά του ενός πέμπτου του παγκόσμιου εμπορίου αργού πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου.

Πλοία στα Στενά του Ορμούζ.

Οι κυβερνήσεις της περιοχής του Κόλπου προσπαθούν να προσαρμοστούν — καταμετρώντας τα αποθέματα πετρελαίου τους, εξοικονομώντας ενέργεια, ενώ ανταγωνίζονται για προμήθειες και προσπαθούν να συγκρατήσουν τις τιμές από το εκτοξευτούν στα ύψη.

Ωστόσο, αυτές οι προσαρμογές, μπορεί να επιβραδύνουν την επιχειρηματική δραστηριότητα αυτών των χωρών. Ύψιστη προτεραιότητα τους είναι το αέριο που χρησιμοποιείται για την μαγειρική, καθώς η αύξηση στην τιμή του μπορεί να βλάψει τόσο τα νοικοκυριά όσο και εστιατόρια και άλλες επιχειρήσεις.

«Ακόμη και σχετικά μέτριοι περιορισμοί στη χρήση ενέργειας μπορούν να επιβραδύνουν τη βιομηχανική δραστηριότητα», δήλωσε η Linh Nguyen, της εταιρείας συμβούλων Control Risks. Η ίδια επισήμανε τις ενεργοβόρες εξαγωγικές βιομηχανίες του Βιετνάμ και προειδοποίησε ότι το υψηλότερο κόστος καυσίμων ή τα μέτρα εξοικονόμησης θα μπορούσαν να αυξήσουν γρήγορα το κόστος παραγωγής ή να επιβραδύνουν την παραγωγική δραστηριότητα των εργοστασίων.

Αναλυτές προειδοποιούν ότι οι ίδιες δύσκολες επιλογές θα μπορούσαν σύντομα να εξαπλωθούν πέρα από την Ασία σε οικονομίες που εισάγουν καύσιμα στην Αφρική και αλλού, καθώς οι χώρες ανταγωνίζονται για τις σπάνιες προμήθειες.

Την ίδια στιγμή, η οργάνωση Save the Children κατήγγειλε ότι ιατρικά εφόδια που προορίζονται για 400.000 παιδιά στο Σουδάν – μεταξύ των οποίων αντιβιοτικά, φάρμακα κατά της ελονοσίας και της αποπαρασίτωσης και ενέσιμα – έχουν «κολλήσει» στο Ντουμπάι, λόγω του κλεισίματος των Στενών του Ορμούζ.

Άλλες αποστολές κρίσιμων εφοδίων διατροφής και αντιβιοτικών με προορισμό την Υεμένη και το Αφγανιστάν έχουν επίσης καθυστερήσει, αναγκάζοντας την οργάνωση να αναζητήσει εναλλακτικές λύσεις μεταφοράς. Η βοήθεια για το Αφγανιστάν μεταφέρεται πλέον αεροπορικώς με κόστος 240.000 δολάρια – ποσό υψηλότερο από το κόστος των ίδιων των εφοδίων.

«Η κατάσταση είναι γενικευμένη», δήλωσε ο Putra Adhiguna του Energy Shift Institute με έδρα την Τζακάρτα της Ινδονησία. «Δεν υπάρχει μια εύκολη απόφαση για το βραχυπρόθεσμο μέλλον».

Η Νοτιοανατολική Ασία επιβάλλει περιορισμούς λόγω ενεργειακής κρίσης

Με τις τιμές του πετρελαίου να εκτινάσσονται στα ύψη παρά την αποδέσμευση ορισμένων αποθεμάτων, η Νοτιοανατολική Ασία προσπαθεί να διατηρήσει τα ήδη μειωμένα ενεργειακά της αποθέματα, προτρέποντας νοικοκυριά, επιχειρήσεις και κυβερνητικούς φορείς να μειώσουν δραστικά την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας.

Στις Φιλιππίνες και το Πακιστάν, η κυβέρνηση επέβαλε την τετραήμερη εβδομάδα εργασίας για τους δημόσιους υπαλλήλους, για να μειώσουν την κατανάλωση καυσίμων και να περιορίσουν την ενεργειακή κατανάλωση της κυβέρνησης κατά ένα πέμπτο. Τους έχει δοθεί εντολή να σβήνουν τους υπολογιστές κατά τη διάρκεια του μεσημεριανού διαλείμματος και να διατηρούν τον κλιματισμό σε θερμοκρασία όχι χαμηλότερη από 24°C. Το Βιετνάμ έχει παροτρύνει τους πολίτες να εργάζονται από το σπίτι, ενώ στην Ταϊλάνδη, ο πρωθυπουργός έχει ζητήσει ακόμη και από τους πολίτες να χρησιμοποιούν σκάλες αντί για ασανσέρ και ζήτησε από τους εργαζομένους να φορούν μπλουζάκια αντί κοστούμια για να μην χρησιμοποιείται κλιματισμός.

Στο Μπαγκλαντές το υπουργείο Παιδείας αναγκάστηκε να κλείσει όλα τα πανεπιστήμια της χώρας επ’ αόριστον, ενώ στη Σρι Λάνκα κάθε Τετάρτη είναι… αργία καθώς όλο το Δημόσιο, παραμένει κλειστό και στη Μιανμάρ τα ιδιωτικά αυτοκίνητα μπορούν να κυκλοφορούν μόνο μέρα παρά μέρα.

Η Αίγυπτος έδωσε εντολή στις επιχειρήσεις να κλείνουν τουλάχιστον μία ώρα νωρίτερα για λόγους εξοικονόμησης ενέργειας. Πρόκειται για μια προσπάθεια να μετριαστεί ο αντίκτυπος της ανόδου των τιμών του πετρελαίου στη δημόσια οικονομία της χώρας, καθώς η ενέργεια επιδοτείται εν μέρει στην Αίγυπτο, δήλωσε ο πρωθυπουργός Μοστάφα Μαντμπούλι στους δημοσιογράφους την Τετάρτη. Η εντολή θα τεθεί σε ισχύ στις 28 Μαρτίου.

Επίσης, όλα τα κτίρια των υπουργείων θα διακόπτουν την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος μετά τις 6 μ.μ. από την επόμενη εβδομάδα, πρόσθεσε.

Αλλά αυτό έχει το τίμημά του.

Η Dieu Linh, μια πωλήτρια λαχανικών στο Ανόι την πρωτεύουσα του Βιετνάμ, είπε ότι ακόμη και μια αύξηση 10% στο κόστος των καυσίμων θα μειώσει τα ήδη μικρά περιθώρια κέρδους της. «Αν τα έξοδά μου αυξηθούν έστω και λίγο, το κέρδος μου θα εξαφανιστεί», είπε.

Ταυτόχρονα, οι χώρες της περιοχής ανταγωνίζονται για περιορισμένες προμήθειες καυσίμων σε υψηλότερο κόστος.

Το Βιετνάμ έχει ζητήσει από τα διυλιστήρια και τους διανομείς καυσίμων να διατηρήσουν υψηλά τα αποθέματα καυσίμων, ενώ η Ταϊλάνδη αξιοποιεί στο έπακρο τα αποθέματα πετρελαίου της, που επαρκούν για περίπου δύο μήνες, και αναζητά άλλες εγχώριες πηγές ενέργειας. Και οι δύο χώρες χρησιμοποιούν μέτρα στήριξης των τιμών για να προστατεύσουν τα νοικοκυριά τους από την αύξηση του κόστους.

Η Ταϊλάνδη ανέστειλε τις εξαγωγές για να προστατεύσει τα περιορισμένα αποθέματά της, συμβάλλοντας στην έλλειψη καυσίμων που έχει οδηγήσει στο κλείσιμο σχεδόν του ενός τρίτου των περίπου 6.000 πρατηρίων βενζίνης της Καμπότζης.

Η Ανατολική Ασία αναζητά νέους προμηθευτές και νέες πηγές ενέργειας

Πάνω από το 80% του υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) που πέρασε από τα Στενά του Ορμούζ το 2024 κατευθύνθηκε προς την Ασία, σύμφωνα με την Αμερικανική Υπηρεσία Ενέργειας, και μεγάλο μέρος του πήγε προς την Ιαπωνία, τη Νότια Κορέα και την Ταϊβάν.

Το τεράστιο στρατηγικό απόθεμα πετρελαίου της Ιαπωνίας, που ανέρχεται σε περίπου 254 ημέρες προμήθειας, αποτελεί την «πρώτη γραμμή άμυνας» της χώρας, ένα σύστημα που δημιουργήθηκε μετά την αραβική πετρελαϊκή κρίση της δεκαετίας του 1970.

Η Ιαπωνία άρχισε να απελευθερώνει αποθέματα πετρελαίου που αντιστοιχούν σε περίπου 45 ημέρες αυτή την εβδομάδα, προκειμένου να αποτρέψει την άνοδο των τιμών των καυσίμων καθώς επιβραδύνονται οι εισαγωγές αργού πετρελαίου. Η τελευταία φορά που απελευθέρωσε αποθέματα ήταν μετά την αρχή του πολέμου στην Ουκρανία το 2022.

Αυτό θα βοηθήσει στη διατήρηση της λειτουργίας των ενεργοβόρων βιομηχανιών της Ιαπωνίας, από την αυτοκινητοβιομηχανία έως τη χαλυβουργία και τα βαρέα μηχανήματα. Εταιρείες όπως η Toyota, η Mitsubishi και η Nippon Steel εξαρτώνται από τη σταθερή προμήθεια καυσίμων.

Σειρές από οχήματα στον χώρο στάθμευσης της Toyota Logistics Services Inc. την Τετάρτη, 23 Ιουλίου 2025, στο Λονγκ Μπιτς της Καλιφόρνιας.

Από την πλευρά της, η Νότια Κορέα σχεδιάζει να διαθέσει 22,46 εκατομμύρια βαρέλια από τα αποθέματά της στο πλαίσιο της μεγαλύτερης συντονισμένης άντλησης αποθεμάτων που έχει πραγματοποιήσει ποτέ ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας.

Ωστόσο, αναλυτές αναφέρουν ότι η αξιοποίηση των αποθεμάτων δεν αποτελεί μακροπρόθεσμη λύση, απλά θα προσφέρει στα διυλιστήρια «κάποιο περιθώριο ασφαλείας».

Ωστόσο, αυτό δεν αυξάνει τη συνολική προσφορά μιας χώρας, εκτός εάν μπορεί να αγοράσει πετρέλαιο που διατίθεται από άλλες χώρες, δήλωσε η Muyu Xu της εταιρείας συμβούλων ενέργειας Kpler. Εάν η κρίση παραταθεί, η έλλειψη αργού πετρελαίου ενδέχεται να επανέλθει. Η διάθεση των αποθεμάτων μπορεί να διατηρήσει τα διυλιστήρια σε λειτουργία για μερικές ακόμη εβδομάδες, αλλά οι εταιρείες ενδέχεται να χρειαστεί να επιβραδύνουν την παραγωγή τους, εάν οι ταραχές συνεχιστούν, πρόσθεσε.

«Οι θεμελιώδεις δυσκολίες δεν θα επιλυθούν με αυτή την ενέργεια», δήλωσε, από την πλευρά της, η Mika Ohbayashi του Ινστιτούτου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας της Ιαπωνίας, προσθέτοντας ότι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αποτελούν μακροπρόθεσμη λύση, αλλά η ιαπωνική κυβέρνηση δεν φαίνεται να δείχνει ενδιαφέρον σε αυτές.

Να σημειωθεί ότι, η πρωθυπουργός της Ιαπωνίας, Σαναέ Τακαΐτσι, πρόκειται να συναντηθεί με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ αργότερα αυτό το μήνα. Σύμφωνα με αναλυτές, στην ατζέντα των συνομιλιών των δύο ηγετών θα είναι τα σχέδια της Ιαπωνίας να αγοράσει περισσότερο αμερικανικό υγροποιημένο φυσικό αέριο και η επαναλειτουργία των πυρηνικών σταθμών.

H Σανάε Τακαίτσι της Ιαπωνίας με τον Τραμπ

Οι πολυπληθείς χώρες δίνουν προτεραιότητα στα νοικοκυριά, αλλά αντιμετωπίζουν πίεση στις τιμές

Η Ινδία δίνει προτεραιότητα στις ανάγκες των νοικοκυριών όσον αφορά την περιορισμένη προσφορά υγροποιημένου πετρελαίου (LPG), το οποίο χρησιμοποιείται κατά βάση για μαγείρεμα και για την τροφοδοσία αυτοκινήτων.

«Έχει απορροφήσει περισσότερο από το μισό της αύξησης που προκλήθηκε από τις αναταραχές στις παγκόσμιες αγορές, στο πλαίσιο ενός ομοσπονδιακού προγράμματος για τη διατήρηση των τιμών σε χαμηλά επίπεδα για τα φτωχά νοικοκυριά», δήλωσε ο Ινδός υπουργός Πετρελαίου, Χαρντίπ Σινγκ Πούρι.

Ωστόσο, η έλλειψη αρχίζει ήδη να γίνεται αισθητή σε εστιατόρια και ξενοδοχεία της δεύτερης μεγαλύτερης χώρας εισαγωγής υγραερίου στον κόσμο, καθώς αυτά έχουν μειώσει το ωράριο λειτουργίας τους, κλείνουν προσωρινά ή έχουν σταματήσει να τηγανίζουν φαγητά, καθώς το κόστος του αερίου καθιστά τη διαδικασία απαγορευτική.

«Η κλίμακα ζήτησης στην Ινδία, την πιο πολυπληθή χώρα του κόσμου, ελαττώνει το χρονικό διάστημα κατά το οποίο μπορεί να περιορίσει τις τιμές για να προστατεύσει τους καταναλωτές. Η κατάσταση θα μπορούσε να επιδεινωθεί μέσα σε μια εβδομάδα εάν λήξουν οι κρατικές επιδοτήσεις», δήλωσε ο Duttatreya Das του think tank Ember, σημειώνοντας ότι ο εφοδιασμός με αέριο αποτελεί το πιο άμεσο πρόβλημα.

«Δεν μπορείς να αποθηκεύσεις μεγάλη ποσότητα αερίου», είπε ο Das, προσθέτοντας ότι τα εργοστάσια λιπασμάτων και οι μικρές βιομηχανίες θα νιώσουν πρώτα την πίεση.

Η Ινδονησία, μια χώρα με 287 εκατομμύρια κατοίκους και η πιο πυκνοκατοικημένη χώρα της Νοτιοανατολικής Ασίας, βρίσκεται επίσης αντιμέτωπη με δύσκολες επιλογές.

Ενώ η κυβέρνηση της χώρας έχει υποσχεθεί να διατηρήσει στο ίδιο τις τιμές των καυσίμων καθ' όλη τη διάρκεια της Ιντ αλ-φιτρ, της μουσουλμανικής γιορτής που σηματοδοτεί το τέλος του μήνα νηστείας του Ραμαζανιού, ο Adhiguna του Ινστιτούτου Energy Shift δήλωσε ότι «δεν είναι σαφές το τι θα συμβεί μετά από αυτό», προσθέτοντας ότι αυτό σημαίνει ότι οι τιμές των καυσίμων ενδέχεται να αυξηθούν.

Η Ταϊλάνδη βρίσκεται επίσης σε δίλημμα. Εάν καταργήσει τις επιδοτήσεις που διατηρούν τις τιμές των καυσίμων χαμηλές, το κόστος διαβίωσης θα εκτοξευθεί και αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει πανικό εάν τα αποθέματα μειωθούν περαιτέρω, δήλωσε ο Areeporn Asawinpongphan του Ινστιτούτου Thailand Development Research.

Εάν η σύγκρουση συνεχιστεί, η Ινδονησία θα πρέπει να επιλέξει μεταξύ της διατήρησης των επιδοτήσεων που προστατεύουν τους καταναλωτές ή της περικοπής της χρηματοδότησης για να τηρήσει τα δημοσιονομικά όρια της χώρας. Ωστόσο, αυτό θα μπορούσε να τροφοδοτήσει τον πληθωρισμό. Δεδομένων των περιορισμένων αποθεμάτων της Ινδονησίας, που καλύπτουν μόνο 20 ημέρες, ο Adhiguna προειδοποίησε ότι οι διακυμάνσεις των τιμών στην αγορά καυσίμων της Ινδονησίας θα είναι ραγδαίες.

«Στο τέλος, θα φτάσει σε ένα σημείο καμπής», εξήγησε ο Adhiguna.

Και η Ευρώπη νιώθει την πίεση

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εντείνει τη μακροπρόθεσμη στρατηγική της για την καθαρή ενέργεια, με στόχο τη μείωση της κατανάλωσης και τον έλεγχο των τιμών σε ολόκληρο το μπλοκ των 27 χωρών, οι οποίες έχουν αυξηθεί απότομα από την έναρξη του πολέμου. Αξιωματούχοι συναντήθηκαν αυτή την εβδομάδα στις Βρυξέλλες, όπου εξέτασαν τρόπους βελτίωσης της ενεργειακής ασφάλειας της περιοχής.

«Εξετάζουμε πώς μπορούμε να μειώσουμε τους λογαριασμούς ενέργειας των πολιτών», δήλωσε ο Ευρωπαίος Επίτροπος Ενέργειας Dan Jørgensen. «Εργαζόμαστε για την εφαρμογή άμεσων μέτρων που θα βοηθήσουν τις επιχειρήσεις και τους πιο ευάλωτους πολίτες μας».

Ο Ευρωπαίος Επίτροπος Ενέργειας Dan Jørgensen

Για παράδειγμα, η Σλοβακία έθεσε ανώτατο όριο στις αγορές ντίζελ στα βενζινάδικα. Εκτός από το γέμισμα των ντεπόζιτων τους, οι οδηγοί της χώρας μπορούν να αγοράζουν μόνο ένα δοχείο των 10 λίτρων, με την κυβέρνηση να όρισε την ανώτατη τιμή ανά αγορά στα 400 ευρώ.

Παράλληλα, οι οδηγοί αυτοκινήτων που είναι ταξινομημένα στη Σλοβακία θα πληρώνουν διαφορετική τιμή από τους αλλοδαπούς. Το υπουργείο Οικονομικών της χώρας δεν έχει ακόμη καθορίσει την τιμή, ενώ τόνισε ότι το μέτρο θα ισχύει αρχικά για 30 ημέρες.

