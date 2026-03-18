«Φωτιά» στις τιμές φυσικού αερίου και πετρελαίου βάζει η επίθεση σε τεράστιο κοίτασμα στο Ιράν

Οι τιμές του φυσικού αερίου για παράδοση σε έναν μήνα στην αγορά TTF της Ολλανδίας καθώς και του αργού πετρελαίου Brent, που αποτελεί το βασικό σημείο αναφοράς για την Ευρώπη, εκτινάχθηκαν αφού αρχικά είχαν ανοίξει με πτώση. Η άνοδος σημειώθηκε μετά την επίθεση των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ στο κοίτασμα South Pars στο Ιράν, το μεγαλύτερο κοίτασμα φυσικού αερίου στον κόσμο, το οποίο μοιράζεται με το Κατάρ.

Η τιμή του φυσικού αερίου, που το πρωί της Τετάρτης άνοιξε με πτώση άνω του 2%, ανέκαμψε και πλέον καταγράφει άνοδο 6,5%, ξεπερνώντας τα 54 ευρώ ανά μεγαβατώρα (MWh).

Το πετρέλαιο Brent, που αποτελεί το βασικό σημείο αναφοράς για την ευρωπαϊκή αγορά, είχε επίσης υποχωρήσει πάνω από 2% στην αρχή της συνεδρίασης. Ωστόσο ανέκτησε γρήγορα τις απώλειες και μέχρι το μεσημέρι σημείωνε ισχυρή άνοδο άνω του 6%, πλησιάζοντας τα 109 δολάρια το βαρέλι.

Παράλληλα, το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate, το οποίο κατά το μεγαλύτερο μέρος του πρωινού κινούνταν πτωτικά, καταγράφει πλέον άνοδο 2,5%, φθάνοντας περίπου τα 98 δολάρια το βαρέλι.

Μετά την επίθεση στις εγκαταστάσεις φυσικού αερίου, το Ιράν προειδοποίησε ότι «η επίθεση δεν θα μείνει ατιμώρητη».

Αρκετές εγκαταστάσεις στην Ειδική Ενεργειακή Ζώνη South Pars στο νότιο Ιράν έχουν υποστεί ζημιές. Το υπουργείο Πετρελαίου στην Τεχεράνη ανακοίνωσε αυτό, διευκρινίζοντας ότι μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ή θύματα στην επίθεση στο μεγάλο κοίτασμα φυσικού αερίου που βρίσκεται στο νότιο τμήμα του Ιράν.

