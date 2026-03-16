Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας: Έως 1,4 δισ. βαρέλια με πετρέλαιο διαθέσιμα για νέα απελευθέρωση

Ο IEA μπορεί να απελευθερώσει επιπλέον ποσότητες πετρελαίου από τα αποθέματα έκτακτης ανάγκης αν χρειαστεί.

Ηχηρή προειδοποίηση εξέδωσε ο επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, Φατίχ Μπιρόλ, τονίζοντας ότι το παγκόσμιο εμπόριο ενέργειας θα χρειαστεί χρόνο για να ανακάμψει και οι αγορές πρέπει να είναι προετοιμασμένες σε περίπτωση που η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή παραταθεί.

Ο Μπιρόλ σημείωσε ότι, οι χώρες-μέλη του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας διατηρούν ακόμη σημαντικά περιθώρια παρέμβασης, παρά τη μεγάλη κινητοποίηση αποθεμάτων, ενώ και άλλες χώρες εξετάζουν τρόπους συνεισφοράς.

Επιπλέον, υπογράμμισε ότι υπάρχει στενός συντονισμός μεταξύ των μελών για να διασφαλιστεί ότι οι ποσότητες πετρελαίου που έχουν συμφωνηθεί θα διατεθούν στην αγορά, εφόσον χρειαστεί, ώστε να περιοριστούν οι επιπτώσεις της γεωπολιτικής αστάθειας.

Ο Διεθνής Οργανισμός, παραμένει σε θέση να απελευθερώσει επιπλέον ποσότητες πετρελαίου από τα αποθέματα έκτακτης ανάγκης, «αν και εφόσον χρειαστεί», ανέφερε περαιτέρω, παρά το γεγονός ότι έχει ήδη συμφωνηθεί η μεγαλύτερη απελευθέρωση αποθεμάτων στην ιστορία του οργανισμού.

Σύμφωνα με τον IEA, περισσότερα από 1,4 δισεκατομμύρια βαρέλια εξακολουθούν να βρίσκονται διαθέσιμα στα στρατηγικά αποθέματα των χωρών‑μελών, προσφέροντας σημαντικό περιθώριο παρέμβασης σε περίπτωση περαιτέρω αναταραχής στις αγορές ενέργειας.

Διαβάστε επίσης