IEA: Άμεσα στην παγκόσμια αγορά πάνω από 400 εκατ. βαρέλια πετρελαίου - Ξεκινάει η αποδέσμευση

Tα αποθέματα στην Αμερική και την Ευρώπη θα αρχίσουν να ρέουν από τα τέλη Μαρτίου, ενώ ενεργοποιούνται άμεσα της Ασίας και της Ωκεανίας

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Γενική άποψη ενός διυλιστηρίου φυσικού αερίου στο κοίτασμα South Pars, στις βόρειες ακτές του Περσικού Κόλπου, στο Ασαλουγιέχ του Ιράν.

AP.
Σε μια από τις μεγαλύτερες στην ιστορία απελευθέρωση αποθεμάτων πετρελαίου, ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (ΙΕΑ) θα ενεργοποιήσει «άμεσα» τα στρατηγικά αποθέματα της Ασίας και της Ωκεανίας για να περιορίσει την άνοδο των τιμών λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας ανακοίνωσε την Κυριακή ότι οι χώρες μέλη της Ασίας και της Ωκεανίας θα διαθέσουν αμέσως τα στρατηγικά τους αποθέματα πετρελαίου στις αγορές, ενώ τα αποθέματα στην Αμερική και την Ευρώπη θα αρχίσουν να ρέουν από τα τέλη Μαρτίου, ως απάντηση στην ενεργειακή διαταραχή που προκλήθηκε από τον πόλεμο μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ με το Ιράν.

«Οι χώρες μέλη του IEA υπέβαλαν μεμονωμένα σχέδια εκκίνησης. Αυτά τα σχέδια δείχνουν ότι τα κράτη μέλη στην Ασία και την Ωκεανία θα διαθέσουν αυτά τα αποθέματα αμέσως και ότι τα αποθέματα από μέλη στην Αμερική και την Ευρώπη θα διατεθούν από τα τέλη Μαρτίου», ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο οργανισμός.

Το μέτρο ακολουθεί την απόφαση που ελήφθη ομόφωνα την Τετάρτη από τις 32 χώρες μέλη του οργανισμού.

Αυτή είναι η έκτη τέτοια έκδοση από την ίδρυση του IEA πριν από μισό αιώνα και μακράν η πιο φιλόδοξη: υπερδιπλάσια από τα 182,7 εκατομμύρια βαρέλια που απελευθέρωσε ο οργανισμός το 2022 ως απάντηση στην εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Η ενημέρωση της Κυριακής αύξησε ελαφρώς αυτόν τον αριθμό: τα μέλη δεσμεύτηκαν συνολικά να διαθέσουν σχεδόν 412 εκατομμύρια βαρέλια, εκ των οποίων το 72% αντιστοιχεί σε αργό πετρέλαιο και το υπόλοιπο σε παράγωγα προϊόντα.

«Αυτή η συλλογική δράση έκτακτης ανάγκης, η μεγαλύτερη που έχει διεξαχθεί ποτέ, παρέχει ένα σημαντικό και ευπρόσδεκτο απόθεμα», ανέφερε η υπηρεσία.

Πίεση στις αγορές ενέργειας

Η ανακοίνωση έρχεται σε μια περίοδο έντονης πίεσης στις παγκόσμιες αγορές ενέργειας.

Τα Στενά του Ορμούζ, μέσω των οποίων διέρχεται σημαντικό μέρος της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου, έχει κλείσει για την κυκλοφορία για τις Ηνωμένες Πολιτείες και τους συμμάχους της, με τον Ιρανό υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραγκτσί να δηλώνει την Κυριακή ότι αυτή η πολιτική θα διατηρηθεί όσο συνεχίζονται οι επιθέσεις.

Ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ Κρις Ράιτ αναγνώρισε σε συνέντευξή του στο NBC ότι η διέλευση μέσω του στενού δεν είναι ασφαλής αυτή τη στιγμή και ότι οι Αμερικανοί θα συνεχίσουν να αισθάνονται τις επιπτώσεις της ενεργειακής διαταραχής για μερικές εβδομάδες. Ωστόσο, εκτίμησε ότι οι τιμές της βενζίνης θα αρχίσουν να πέφτουν μόλις τελειώσει ο πόλεμος.

Ο αντίκτυπος της κρίσης είναι ήδη αισθητός πέρα από την αγορά πετρελαίου.

Η Aluminium Bahrain, το μεγαλύτερο χυτήριο αλουμινίου στον κόσμο εκτός Κίνας, ανακοίνωσε την Κυριακή ότι θα μειώσει σταδιακά σχεδόν το ένα πέμπτο της παραγωγικής της ικανότητας, καθώς οι εξαγωγές της παραμένουν μπλοκαρισμένες από το κλείσιμο του στενού.

Το Μπαχρέιν, που φιλοξενεί τον Πέμπτο Στόλο του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ, είναι μια από τις χώρες που επλήγησαν περισσότερο από τις ιρανικές επιθέσεις από την έναρξη της σύγκρουσης.

Ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στον ΟΗΕ Μάικ Βαλτς δήλωσε σε συνέντευξή του στο CNN ότι ο πρόεδρος Τραμπ δεν αποκλείει καμία επιλογή, συμπεριλαμβανομένης της πιθανότητας επίθεσης στην πετρελαϊκή υποδομή του νησιού Kharg, το οποίο επεξεργάζεται το 90% των εξαγωγών αργού πετρελαίου του Ιράν, αν και η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ δήλωσε το Σάββατο ότι προηγούμενες επιθέσεις στο νησί διατήρησαν την υποδομή.

