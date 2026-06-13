Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός AKTOR: Τριάδα... φωτιά και πρωταθλητής ο Ολυμπιακός

Τριάδα... φωτιά για τον Ολυμπιακό και στον πέμπτο τελικό με τον Ολυμπιακό να επικρατεί με το "έτσι θέλω" του Παναθηναϊκού και να κατακτά το πρωτάθλημα. Ένα πρωτάθλημα που θα μείνει στην ιστορία...

Έπειτα από μια σειρά τελικών που δυσφήμισε στα... πέρατα του κόσμου το ελληνικό μπάσκετ, με τον Βαγγέλη Λιόλιο και τους ιθύνοντες της ΚΕΔ να φέρουν ακέραιη την ευθύνη για το... χάλι αυτό ο Ολυμπιακός κατέκτησε το 16ο πρωτάθλημα, κυνηγώντας τον Παναθηναϊκό που είναι στα 41.

Ο Ολυμπιακός βρήκε λύσεις από Βεζένκοφ, Φουρνιέ και Μιλουτίνοφ, με τον Παναθηναϊκό να έχει... πληγωθεί από τις απουσίες αλλά και από τις αποφάσεις των Τσαρούχα, Τηγάνη και Καρπάνου που χάρισαν το πρωταθλημα στον Ολυμπιακό.

Εξαιρετικό το ξεκίνημα του Ολυμπιακού στον πέμπτο τελικό, με τους «ερυθρόλευκους» να έχουν επιβάλεις πλήρως τον ρυθμό τους στο πρώτο τρίλεπτο. Με τον Φουρνιέ να ξεκινάει «ζεστός» και τον Μιλουτίνοφ να κάνει ότι θέλει στις ρακέτες ο Ολυμπιακός προηγήθηκε με 9-2, αναγκάζοντας τον Εργκίν Αταμάν να καλέσει άμεσα τάιμ άουτ. Και οι τρεις διαιτητές με το ξεκίνημα της αναμέτρησης φρόντισαν να επιβεβαιώσουν τους φόβους που υπήρχαν μιας και έδιναν τα πάντα στην «ερυθρόλευκη» πλευρά, ενώ από την άλλη δεν έγιναν τίποτα. Αυτό ο Ουόκαπ το εκμεταλλευόταν παίζοντας ξύλο πάνω στον Ναν, με τους Φουρνιέ και Μιλουτίνοφ να κάνουν ότι θέλουν και με τη συμπλήρωση 7 λεπτών αγώνα ο Ολυμπιακός να είναι μπροστά με 17-8.

Το τελευταίο τρίλεπτο της πρώτης περιόδου ήταν για… γέλια, με την Τσαρούχα και τον Τηγάνη να είναι έτοιμοι να τινάξουν το παιχνίδι στον αέρα. Ανύπαρκτο αντιαθλητικό πάνω στον Χέιζ-Ντέιβις, τεχνική ποινή στον Ναν και στον Τζόουνς απολύτως τίποτα με τον Ολυμπιακό να κλείνει το δεκάλεπτο με 26-17.

Απίστευτη ασυλλία στον Τζόουνς

Με την εκκίνηση του δεύτερου δεκαλέπτου η Τσαρούχα συνέχισε να προκαλεί με την παρουσία της και τις αποφάσεις της χρεώνοντας με φάουλ τον Ντίνο Μήτογλου, ο οποίος δεν είχε καν επαφή με τον Τζόουνς. Ο Σορτς με 4 πόντους προσπαθούσε να κρατήσει «ζωντανό» στο ματς τον Παναθηναϊκό, τη στιγμή που ο Ουόρντ ήταν έξαλλος για την αλλαγή του πετώντας στο πάτωμα το ποδήλατο προθέρμανσης πίσω από τον πάγκο. Οι «πράσινοι» συνέχιζαν να χάνουν το ένα ριμπάουντ μετά το άλλο, με τον Μιλουτίνοφ να παίρνει το επιθετικό και να πετυχαίνει γκολ-φάουλ κάνοντας το 31-21. Ο Ναν προσπαθούσε να βρει ρυθμό και με 4 πόντους έκανε το 33-26, με τον Παναθηναϊκό όμως να συνεχίζει να δίνει δεύτερες και τρίτες επιθέσεις, με τον Πίτερς, πέντε λεπτά πριν τη λήξη του ημιχρόνου, να κάνει το 36-26.

Οι "γκρι" συνεχίζαν να "σπρώχνουν" τον Ολυμπιακό

Ο Ολυμπιακός είχε τον πλήρη έλεγχο με τον Παναθηναϊκό μέσα σε όλα να είναι τρομακτικά άστοχος με αποτέλεσμα οι γηπεδούχοι να προηγηθούν με 40-28, με τον Τολιόπουλο να βρίσκει σουτ τριών πόντων και να ρίχνει τη διαφορά στους 9 πόντους. Ο Παναθηναϊκός όμως ήταν… κάκιστος, ο Φουρνιέ έβαζε, ο Οσμάν αστοχούσε και το σκορ ένα λεπτό πριν από το τέλος του πρώτου μέρους ήταν 47-35. Όσο και να προσπαθούσε ο Παναθηναϊκός δε μπορούσε να κάνει τίποτα παραπάνω με την Τσαρούχα να κάνει τα πάντα για να μην τον αφήσει να επιστρέψει, αλλά και οι παίκτες των «πράσινων» να είναι ανύπαρκτοι στο κομμάτι των ριμπάουντ, χάνοντας το ένα αμυντικό μετά το άλλο. Οι διαιτητές το πήγαν σε… άλλο επίπεδο, με τον Τζόζεφ στην τελευταία φάση του αγώνα να «γκρεμίζει» τον Σορτς και να μη δίνουν τίποτα, στέλνοντας τις ομάδες στα αποδυτήρια.

Είναι χαρακτηριστικό πως μετά από 20 αγωνιστικά λεπτά ο Ολυμπιακός είχε 22 ριμπάουντ, εκ των οποίων τα 9 ήταν επιθετικά, τη στιγμή που ο Παναθηναϊκός είχε μόλις 12 ριμπάουντ.

Στο +20 η διαφορά

Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο με τον Εργκίν Αταμάν να μη μπορεί να χρησιμοποιήσει τον Κέντρικ Ναν, μιας και ο Ουόκαπ είχε… τσακίσει ανενόχλητος τα πλευρά του με αποτέλεσμα να μείνει στα αποδυτήρια. ΟΙ «ερυθρόλευκοι» την ίδια στιγμή είχαν εκρηκτικό ξεκίνημα και έφτασαν να προηγούνται ακόμα και με 17 πόντους, αναγκάζοντας τον Τούρκο τεχνικό να ρίξει τον Αμερικανό στο ματς ακόμα και τραυματισμένο. Ο Φουρνιέ με τρίποντο έστειλε τη διαφορά στους 20 πόντους, 59-39, με τον Παναθηναϊκό να έχει χάσει πλέον τον έλεγχο.

Παρ’ όλα αυτά ο Παναθηναϊκός κατάφερε να βρει τον τρόπο να ροκανίσει τη διαφορά και με σερί 2-11, κόντρα και στις τραγικές αποφάσεις της Τσαρούχα και των άλλων διαιτητών, έστειλε τη διαφορά στους 11 πόντους, 61-50. Και τότε ανέλαβε δράση ο Σάσα Βεζένκοφ. Με μια ακόμα απίστευτη βουτιά του, με έναν ακόμα θεατρινισμό ο Βούλγαρος του Ολυμπιακού έβαλε φωτιά στο παιχνίδι, με τον Ταιρίκ Τζόουνς να πιάνει από το λαιμό τον Ναν και στο τέλος να… αποβάλλονται Ναν και Τζόουνς.

Ο Τολιόπουλος γύρισε και μείωσε σε μονοψήφιο (63-54 στο 28'), ενώ ο Όσμαν αντικατέστησε τον Σορτς και «φιλοδώρησε» τον Ουόρντ με ένα εντυπωσιακό stop, σε ένα κομμάτι του αγώνα που οι παίκτες του Μπαρτζώκα είχαν «κολλήσει» λόγω των 4/20 3π. τους. Ο «Τολιό» έκανε μεγάλο παιχνίδι επιθετικά (13π.), αλλά ο τρομερός Φουρνιέ με δίποντη προσπάθεια στο φινάλε της 3ης περιόδου διατήρησε το +10 (69-59 στο 30').

Πάλεψε με όλες τις δυνάμεις του ο Παναθηναϊκός, η ΕΟΚ είχε αποφασίσει

Ο Νάιτζελ Χέις - Ντέιβις σημάδευε στο σίδερο (1/7), οι «πράσινοι» έκαναν 4φ. σε λιγότερα από 100'' της 4ης περιόδου και ο Μήτογλου πέρασε στο πλευρό του Λεσόρ (71-59 στο 32'). Στο 33' (72-62) ο Ουόκαπ γύρισε για να δώσει «ανάσες» στον Φουρνιέ, με τον Πίτερς να δίνει σημαντικές λύσεις στους γηπεδούχους (76-64 στο 34'). Ο Όσμαν ευστόχησε σε δύο διαδοχικά 3π. (78-70 στο 35'), ο Μήτογλου χρεώθηκε το 4ο φάουλ του και ο Αταμάν ρίσκαρε με τον Έλληνα ψηλό στο «5» και τον Χέις - Ντέιβις ξανά στο ματς. Γεγονός είναι πως δίχως τον Φουρνιέ ο Ολυμπιακός είχε νέα επιθετικά προβλήματα και μετά το κλέψιμο του Σορτς το «τριφύλλι» βρήκε... παλμό (78-72 στο 36' με σταθερά αποδοτικό Σορτς). Τότε ο Μπαρτζώκας κάλεσε time out για να χαμηλώσει το σχήμα του (Ουόκαπ, Τζόσεφ, Φουρνιέ στην πεντάδα). Ο Τζόσεφ ευστόχησε σε ένα μεγάλο τρίποντο (81-72), ο Χέις - Ντέιβις έκανε το 4ο φάουλ του και ο Αταμάν άλλαξε ξανά πρόσωπα με την επιστροφή των Γκραντ - Λεσόρ. Ουόκαπ - Βεζένκοφ αστόχησαν σε διαδοχικά τρίποντα (37'), αλλά την ίδια κατάληξη είχε και η προσπάθεια του "NHD". Έτσι, ο Βεζένκοφ πήγε ξανά τον Ολυμπιακό στο +11 μέσα σε αποθέωση (83-72 στο 38') και φάνηκε να «κλειδώνει» τον τίτλο. Όμως, ένα -νέο- «ξέσπασμα» του συγκλονιστικού Τολιόπουλου (21π.) έφερε τους «πράσινους» στο -7 (83-76) και στο -4 (83-79) με 67'' για το τέλος. Ο Ουόκαπ «ροκάνισε» τον χρόνο μετά το time out του Μπαρτζώκα, ο Φουρνιέ πήρε το φάουλ από τον Γκραντ και στη συνέχεια έβαλε 2/2β. (85-79, 50'' για το τέλος). Ο Χέις - Ντέιβις αστόχησε σε ένα τρίποντο που θα έδινε... ζωή στους φιλοξενούμενους, ο Φουρνιέ ευστόχησε σε νέο ζευγάρι βολών (87-79) και ο τίτλος βάφτηκε «ερυθρόλευκος» (89-85 τελικό).

Τα Δεκάλεπτα: 26-17, 47-35, 69-59, 89-85.

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