Αϊτή - Σκωτία 0-1: Ο ΜακΓκιν χάρισε τη ιστορική νίκη στην επιστροφή της μετα από 28 χρόνια!

Οι Σκωτσέζοι συνδύασαν την επιστροφή τους σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου μετά από 28 χρόνια με νίκη.

Το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης σημείωσε ο Τζον ΜακΓκιν στο 28ο λεπτό, χαρίζοντας στην ομάδα του Στιβ Κλαρκ ένα ιστορικό αποτέλεσμα. Η Αϊτή, που συμμετέχει σε Μουντιάλ για πρώτη φορά μετά το 1974, γνώρισε την ήττα στη δεύτερη παρουσία της στη διοργάνωση.

Η Σκωτία μπήκε πιο δυνατά στον αγωνιστικό χώρο και δημιούργησε τις πρώτες προϋποθέσεις για γκολ, με την Αϊτή να ισορροπεί σταδιακά την εικόνα του αγώνα. Η πρώτη μεγάλη ευκαιρία καταγράφηκε στο 16ο λεπτό, όταν το σουτ του Σκοτ ΜακΤόμινεϊ, μετά από πάσα του Γκάνον-Ντόουκ, σταμάτησε στο κάθετο δοκάρι του Πλασίντ.

Το γκολ που έκρινε την αναμέτρηση ήρθε στο 28'. Έπειτα από φάση διαρκείας, ο Γκάνον-Ντόουκ γύρισε την μπάλα από τα δεξιά, ο Τσε Άνταμς δεν κατάφερε να εκτελέσει αποτελεσματικά και στην εξέλιξη της φάσης ο ΜακΓκιν επιχείρησε το σουτ. Η μπάλα κόντραρε σε αμυντικούς της Αϊτής και κατέληξε στα δίχτυα για το 1-0.

Οι τυπικά γηπεδούχοι προσπάθησαν να αντιδράσουν και πήραν μέτρα στο γήπεδο, κυρίως με πρωταγωνιστές τους Μπελεγκάρντ και Ισιντόρ, χωρίς ωστόσο να δημιουργήσουν σημαντικούς κινδύνους για την εστία του Γκαν. Έτσι, το προβάδισμα της Σκωτίας παρέμεινε μέχρι το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου.

Στο δεύτερο μέρος οι δύο προπονητές διατήρησαν τα ίδια πρόσωπα στον αγωνιστικό χώρο, με το παιχνίδι να χαρακτηρίζεται από ένταση και δυνατές μονομαχίες. Η Σκωτία είχε τον έλεγχο και αναζητούσε ένα δεύτερο γκολ που θα της έδινε μεγαλύτερη ασφάλεια.

Παρά τις προσπάθειες των δύο ομάδων, η εικόνα δεν διαφοροποιήθηκε σημαντικά μέχρι το τέλος. Στο 73ο λεπτό ο ΜακΓκιν έχασε μεγάλη ευκαιρία να διπλασιάσει τόσο τα προσωπικά του τέρματα όσο και της ομάδας του, ενώ η Αϊτή πίεσε στα τελευταία λεπτά για την ισοφάριση χωρίς να καταφέρει να απειλήσει ουσιαστικά.

Η καλύτερη στιγμή των Αϊτινών καταγράφηκε στο 85', όταν ο Πιερό, ο οποίος ανήκει στην ΑΕΚ, επιχείρησε κεφαλιά η οποία πέρασε άουτ. Το 1-0 παρέμεινε μέχρι το τελευταίο σφύριγμα, με τη Σκωτία να ξεκινά ιδανικά την πορεία της στο Μουντιάλ 2026.

Αϊτή (Σεμπαστιάν Μινιέ): Πλασίντ, Εξπεριάνς, Ντελκρουά, Αντέ, Αρκιούς, Προβιντάνς (Φόρτσουν 85'), Μπελεγκάρντ, Ζαν-Ζακ, Ντίντσον (Κασιμίρ 61'), Πιερό, Ισιντόρ (Ζοσέφ 76')

Σκωτία (Στιβ Κλαρκ): Γκαν, Χικι (Πάτερσον 75'), Χάνλει, Χέντρι, Ρόμπερτσον, Γκάνον-Ντόουκ (Κρίστι 75'), ΜακΤόμινεϊ, Φέργκιουσον, ΜακΓκιν (Κέρτις 83'), Σάνκλαντ (ΜακΛιν 83'), Άνταμς (Ντάικς 75')