E-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποια επιδόματα πληρώνονται έως τις 31 Ιουλίου

Ο «χάρτης» των πληρωμών από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ έως τις 31 Ιουλίου

Επιμέλεια - Newsbomb

E-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποια επιδόματα πληρώνονται έως τις 31 Ιουλίου
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  • Από τις 27 έως τις 31 Ιουλίου θα καταβληθούν συνολικά 2.492.777.459,09 ευρώ σε 4.333.061 δικαιούχους από τον eΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ.
  • Ο eΕΦΚΑ θα καταβάλει κύριες και επικουρικές συντάξεις Αυγούστου 2026 συνολικού ύψους περίπου 2,44 δισ. ευρώ σε πάνω από 4,2 εκατομμύρια δικαιούχους.
  • Η ΔΥΠΑ θα καταβάλει 37,7 εκατομμύρια ευρώ για επιδόματα ανεργίας, άδεια μητρότητας, επιδοτούμενα προγράμματα απασχόλησης και εισφορές κοινωφελών προγραμμάτων.
  • Επιπλέον ποσά θα δοθούν για προκαταβολές συντάξεων, εφάπαξ, και επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών σε συγκεκριμένες κατηγορίες δικαιούχων.
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Συνολικά 2.492.777.459,09 ευρώ θα καταβληθούν σε 4.333.061 δικαιούχους επιδομάτων, από τις 27 έως και τις 31 Ιουλίου, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Ειδικότερα, όπως αναφέρει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του:

από τον e-ΕΦΚΑ:

  • Στις 28 Ιουλίου θα καταβληθούν 1.322.356.333,15 ευρώ σε 2.621.877 δικαιούχους για πληρωμή κύριων και επικουρικών συντάξεων Αυγούστου 2026.
  • Στις 30 Ιουλίου θα καταβληθούν 1.113.621.125,94 ευρώ σε 1.655.856 δικαιούχους για πληρωμή κύριων και επικουρικών συντάξεων Αυγούστου 2026.
  • Στις 30 Ιουλίου θα καταβληθούν 2.800.000 ευρώ σε 7.600 δικαιούχους για πληρωμή προκαταβολών συντάξεων ν. 4778/2021 Αυγούστου 2026.
  • Από 27 έως 31 Ιουλίου θα καταβληθούν 14.500.000 ευρώ σε 650 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.
  • Στις 29 Ιουλίου θα καταβληθούν 1.800.000 ευρώ σε 498 δικαιούχους για επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών υπέρ e-ΕΦΚΑ 2024 & 2025 απασχολούμενων συνταξιούχων.

από τη ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

  • 16.000.000 ευρώ σε 26.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.
  • 1.000.000 ευρώ σε 1.500 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
  • 20.000.000 ευρώ σε 19.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
  • 700.000 ευρώ σε 80 δικαιούχους φορείς για την πληρωμή εισφορών προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.

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