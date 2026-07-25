Απονομή πτυχίων στους νέους επιθεωρητές κράτους λιμένα της 7ης εκπαιδευτικής σειράς

Πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 24 Ιουλίου 2026, στις εγκαταστάσεις του Αρχηγείου ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ., η τελετή απονομής πτυχίων στους είκοσι οκτώ νέους Επιθεωρητές Κράτους Λιμένα (ParisMoU) της 7ης Εκπαιδευτικής Σειράς της Σχολής Επιθεωρητών Ασφαλείας Πλοίων (Σ.ΕΠ.Α.Π.), παρουσία του Αρχηγού του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής.

Οι απόφοιτοι ολοκλήρωσαν επιτυχώς την πεντάμηνη θεωρητική και πρακτική τους εκπαίδευση υπό την εποπτεία της Διεύθυνσης Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας, αποκτώντας την απαιτούμενη εξειδίκευση για τη διενέργεια επιθεωρήσεων σε πλοία υπό ξένη σημαία που καταπλέουν σε ελληνικούς λιμένες, σύμφωνα με το Μνημόνιο Συνεννόησης των Παρισίων (ParisMoU).

Κατά τον χαιρετισμό του, ο Αρχηγός ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ., Αντιναύαρχος Λ.Σ. Χρήστος Κοντορουχάς, συνεχάρη τους νέους Επιθεωρητές και υπογράμμισε ότι το έργο τους βρίσκεται στον πυρήνα της αποστολής του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, συμβάλλοντας καθοριστικά στην ασφάλεια της ναυσιπλοΐας, στην προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και στην εφαρμογή των Συμβάσεων του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ) και της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα των θαλασσίων μεταφορών.

Παρόντες επίσης στην απονομή των πτυχίων ήταν ο Β΄Υπαρχηγός Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.,Αντιναύαρχος Λ.Σ. Δρακούλης Κούβαρης, ο Διευθυντής του Κλάδου Β΄- Ναυτιλίας Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., Υποναύαρχος Λ.Σ. Χρήστος Κατσουγιαννόπουλος, καθώς και οι αρμόδιοι Διευθυντές του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

Οι νέοι Επιθεωρητές Κράτους-Λιμένα, μετά την πιστοποίησή τους από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια στη Θάλασσα (EMSA), θα στελεχώσουν τα Κύρια Γραφεία Επιθεώρησης Πλοίων της χώρας, ενισχύοντας το εθνικό δίκτυο επιθεωρητών και θα συμβάλλουν στην επίτευξη των εθνικών στόχων για τον έλεγχο πλοίων και τη διαρκή αναβάθμιση της ασφάλειας της ναυσιπλοΐας.

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