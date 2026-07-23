Χαλκιδική: Τραυματίστηκε 57χρονος Γερμανός σε θαλάσσιο πάρκο αναψυχής

Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε ένας 57χρονος υπήκοος Γερμανίας, ο οποίος τραυματίστηκε στο κεφάλι κατά τη διάρκεια δραστηριότητας σε θαλάσσιο πάρκο αναψυχής στην παραλία Συκιάς, στη Χαλκιδική.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Λιμενικού Σώματος, ο τραυματισμός σημειώθηκε έπειτα από βουτιά στη θάλασσα, υπό συνθήκες που δεν έχουν γίνει γνωστές.

Στον 57χρονο παρασχέθηκαν άμεσα οι πρώτες βοήθειες από τον ναυαγοσώστη της εγκατάστασης, ενώ στη συνέχεια διακομίστηκε στο Κέντρο Υγείας Αγίου Νικολάου. Λόγω της κατάστασής του κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά του στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκιδικής για περαιτέρω ιατρική περίθαλψη.

Για τις συνθήκες του περιστατικού διενεργείται προανάκριση από το Γ' Λιμενικό Τμήμα Νέου Μαρμαρά, που υπάγεται στο Λιμεναρχείο Ιερισσού.