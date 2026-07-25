Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 25 Ιουλίου

Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Σάββατο 25 Ιουλίου

Newsbomb

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 25 Ιουλίου
ΕΛΛΑΔΑ

Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:

Συνοπτικά:

Απογευματινή: Επαγγέλματα με μισθούς πάνω από 3000 ευρώ

Ελεύθερος Τύπος: Το σχέδιο για αυξήσεις μισθών και συντάξεων

Τα Νέα: Ένα μπόνους για συνεπείς

Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Σάββατο 25 Ιουλίου

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