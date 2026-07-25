Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 25 Ιουλίου
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Σάββατο 25 Ιουλίου
Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:
Συνοπτικά:
Απογευματινή: Επαγγέλματα με μισθούς πάνω από 3000 ευρώ
Ελεύθερος Τύπος: Το σχέδιο για αυξήσεις μισθών και συντάξεων
Τα Νέα: Ένα μπόνους για συνεπείς
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Σάββατο 25 Ιουλίου
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
02:45 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
E-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποια επιδόματα πληρώνονται έως τις 31 Ιουλίου
00:24 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΗΠΑ: Κλείσιμο χωρίς κατεύθυνση για το χρηματιστήριο
23:47 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Κίνα: Κεραυνός χτύπησε πύραυλο λίγο μετά την εκτόξευσή του
22:30 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Πυροβολισμοί στη Θεσσαλονίκη - Ένας άνδρας στο νοσοκομείο
23:27 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Επίδαυρος: Η βροχή έριξε αυλαία στην πρεμιέρα της «Ειρήνης»
23:26 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Συναγερμός στην Πυροσβεστική για φωτιά στην Πάρνηθα
23:36 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά στη Σάμο - Καίει σε δασική περιοχή
23:38 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Ο σχολιασμός είναι απενεργοποιημένος