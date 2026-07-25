ΗΠΑ: Κλείσιμο χωρίς κατεύθυνση για το χρηματιστήριο

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με πτώση 161,86 μονάδων (-0,64%), στις 24.975,82 μονάδες.

Newsbomb

ΗΠΑ: Κλείσιμο χωρίς κατεύθυνση για το χρηματιστήριο
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Μεικτές τάσεις επικράτησαν χθες Παρασκευή στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, εν μέσω ανησυχίας για τις επενδύσεις στην ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης και αβεβαιότητας σχετικά με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Ειδικότερα, ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 235,60 μονάδων (+0,46%), στις 51.947,25 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με πτώση 161,86 μονάδων (-0,64%), στις 24.975,82 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 3,68 μονάδων (+0,05%), στις 7.411,98 μονάδες.

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