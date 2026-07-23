Πτώση στη Wall Street στη σκιά της κλιμάκωσης ΗΠΑ - Ιράν

Με πτώση ολοκληρώθηκε την Τετάρτη η συνεδρίαση το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, στη Wall Street.

Γιάννης Φιλιππάκος

Πτώση στη Wall Street στη σκιά της κλιμάκωσης ΗΠΑ - Ιράν
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
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  • Η συνεδρίαση στη Wall Street την Τετάρτη έκλεισε με πτώση στους βασικούς δείκτες.
  • Η πτώση αποδίδεται στην ανησυχία για την κλιμάκωση των εντάσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν και στα αποτελέσματα τριμήνου τεχνολογικών εταιρειών.
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Με απώλειες έκλεισε την Τετάρτη (23/7) στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, με την προσοχή των επενδυτών στραμμένη στη δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων τριμήνου τεχνολογικών κολοσσών αλλά και στην κλιμάκωση των εντάσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Οι δείκτες

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 6,06 μονάδων (-0,01%), στις 52.218,58 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με πτώση 146,30 μονάδων (-0,57%), στις 25.690,90 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με πτώση 10,24 μονάδων (-0,14%), στις 7.498,96 μονάδες.

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