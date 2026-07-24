Η Αλίκη Κωνσταντοπούλου-Περρωτή και η αμύθητη δωρεά των 5 δισ. δραχμών για το νοσοκομείο «Αγία Όλγα»

Snapshot Η Αλίκη Κωνσταντοπούλου Περρωτή πέθανε σε ηλικία 101 ετών και ήταν σημαντική ευεργέτιδα της μεταπολεμικής Ελλάδας.

Δώρισε συνολικά το ποσό των 5 δισεκατομμυρίων δραχμών για την ανέγερση του Κωνσταντοπούλειου Νοσοκομείου στη Νέα Ιωνία το 1989.

Η δωρεά της περιλάμβανε πλήρη χρηματοδότηση και εξοπλισμό του νοσοκομείου, που παραδόθηκε στο κράτος με το κλειδί στο χέρι.

Παρά τις μεγάλες της προσφορές, η ίδια δεν έλαβε ποτέ επίσημη ευχαριστία από την ελληνική πολιτεία.

Η Αλίκη Περρωτή υποστήριξε επίσης την εκπαίδευση, ιδρύοντας το Κολλέγιο Αγροτικής Ανάπτυξης στη Θεσσαλονίκη και χρηματοδοτώντας έδρα ιατρικής στις ΗΠΑ. Snapshot powered by AI

Πέθανε προ ημερών η Αλίκη Κωνσταντοπούλου-Περρωτή, μία από τις πιο σημαντικές ευεργέτιδες της μεταπολεμικής Ελλάδας, σε ηλικία 101 ετών. Και μπορεί οι περισσότεροι να τη θυμούνται για την ανάπτυξη της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής, ωστόσο μια αστρονομική δωρεά της τη δεκαετία του 80’ διευκόλυνε τις ζωές εκατοντάδων χιλιάδων κατοίκων στα Βορειοδυτικά Προάστια της Αθήνας.

Πρόκειται για το νοσοκομείο «Αγία Όλγα», ή Κωνσταντοπούλειο, με την αποθανούσα να δωρίζει αρχικά 500 εκατ. δραχμές και στη συνέχεια το ποσό αυτό να φτάνει στα 5 δισεκατομμύρια, ώστε να παραδοθεί το νοσηλευτικό ίδρυμα στο ελληνικό κράτος το 1989.

Μάλιστα, η ίδια είχε αναφέρει πως όταν το νοσοκομείο αποπερατώθηκε, «δεν πήρε ποτέ ένα χαρτί, μια επιστολή με τη λέξη “ευχαριστώ” από την ελληνική πολιτεία».

Όπως εξιστορεί η Κατερίνα Σταματίου:

Διάβασα πως πριν λίγες ημέρες έφυγε από τη ζωή πλήρης ημερών, σε ηλικία 101 ετών, η Αλίκη Περρωτή

Πέρασε στα "ψιλά", άλλωστε δεν είχε φροντίσει να γίνει ευρέως γνωστή για την φιλανθρωπική της δράση, δεν ήταν κοσμική περσόνα .

Λίγοι είναι εκείνοι που γνωρίζουν για την Αλίκη Περρωτή.

Ακόμα και όταν έκανε μία μυθική δωρεά στα τέλη της δεκαετίας του 1980.

Ήταν τότε που προσέφερε το ποσό των 500.000.000 δραχμών για την ανέγερση του Κωνσταντοπούλειου Νοσοκομείου, περισσότερο γνωστό, κακώς, μέχρι και σήμερα σαν "Αγία Όλγα"

Αν και το ύψος της συνολικής δωρεάς ανήλθε τελικά στα 5.000.000.000 δραχμές

Και αυτό, γιατί αρχικά το υπουργείο Υγείας είχε υποσχεθεί την ανέγερση πτέρυγας 200 κλινών στη θέση του παλαιού Νοσοκομείου παράλληλα με τη δική της δωρεά ώστε και οι δύο να αποτελέσουν συγκρότημα δυναμικότητας 400 κλινών.

Υπόσχεση που δεν κρατήθηκε και η Περρωτή ανέλαβε το συνολικό κόστος της κατασκευής του νοσοκομείου το οποίο παρέδωσε στο κράτος με το κλειδί στο χέρι, το 1989, πλήρως εξοπλισμένο

Η Αλίκη Κωνσταντοπούλου-Περρωτή (1925–2026) αφιέρωσε τη ζωή της στην αθόρυβη υποστήριξη της εκπαίδευσης και της ιατρικής στην Ελλάδα και το εξωτερικό και το εκτενές φιλανθρωπικό της έργο περιλαμβάνει, εκτός και πολλών άλλων, εμβληματικές δωρεές:

Αμερικανική Γεωργική Σχολή:

Ίδρυσε το Κολλέγιο Αγροτικής Ανάπτυξης "Δημήτριος Περρωτής" στη Θεσσαλονίκη στη μνήμη του συζύγου της

Κωνσταντοπούλειο Γενικό Νοσοκομείο Νέας Ιωνίας:

Υπήρξε η βασική δωρήτρια του νοσοκομείου, το οποίο φέρει το πατρικό της όνομα

Πανεπιστήμιο Johns Hopkins (ΗΠΑ):

Χρηματοδότησε την ίδρυση της έδρας "Αλίκη Περρωτή" στο Κέντρο Καινοτόμου Ιατρικής της Βαλτιμόρης

Το μόνο που ζήτησε σαν ανταπόδοση της δωρεάς της στο νοσοκομείο, ήταν να ονομασθεί Kωνσταντοπούλειο Νοσοκομείο στη Νέα Ιωνία, προς τιμήν των γονιών της, Μαρούλας και Θεόδωρου Κωνσταντόπουλου, τους οποίους υπεραγαπούσε

Η υποστήριξη του νοσοκομείου, υπήρξε συνεπής και αδιάλειπτη και τα επόμενα χρόνια

Έιχε πει:

"...Έχω έγνοια για τη νέα γενιά στην Ελλάδα, αλλά και για τους ανθρώπους που βρίσκονται σε δύσκολη οικονομική μοίρα. Όχι μόνο τώρα, κατά τη διάρκεια της κρίσης, αλλά ήδη από τη δεκαετία του ’80, όταν τα πράγματα ήταν πολύ καλύτερα.

Αυτός ήταν και ο λόγος που αποφάσισα να κάνω τη δωρεά για ένα καλό νοσοκομείο σε μια περιοχή σαν τη Νέα Ιωνία, που το είχε απόλυτη ανάγκη.

Έφερα μηχανήματα από την Αμερική και τη Γερμανία.

Θα γελάσετε, αλλά με έβαλε το ελληνικό κράτος να πληρώσω φόρους για την εισαγωγή τους.

Ο Περρωτής διαμαρτυρήθηκε και εν τέλει άλλαξε ο νόμος.

Ξέρετε, εμείς οι Έλληνες έχουμε φθόνο και ακόμα και όταν αυτό δεν χαρακτηρίζει τη συμπεριφορά μας, δεν ξέρουμε να πούμε “ευχαριστώ”.

Όταν έγινε το νοσοκομείο και αποπερατώθηκε, δεν πήρα ποτέ ένα χαρτί, μια επιστολή με τη λέξη “ευχαριστώ” από την ελληνική πολιτεία."

Η Αλίκη Κωνσταντοπούλου-Περρωτή υπήρξε μια γυναίκα που η ομορφιά της δεν χάθηκε, ακόμα και σε μεγάλη ηλικία

Έγινε βαθιά και ουσιαστική, συμβαδίζοντας με την ηλικία της

Ας την θυμόμαστε με τον σεβασμό που της αναλογεί.