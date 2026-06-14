Βραζιλία – Μαρόκο 1-1: Τα «λιοντάρια» δεν επέτρεψαν τη σάμπα

Οι εξαιρετικοί Αφρικανοί ανάγκασαν τη «σελεσάο» να μη θυμίζει σε τίποτα τον καλό της εαυτό – Ο Σαϊμπάρι άνοιξε το σκορ για να ισοφαρίσει ο Βινίσιους.  

Newsbomb

Βραζιλία – Μαρόκο 1-1: Τα «λιοντάρια» δεν επέτρεψαν τη σάμπα
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Το Νιου Τζέρσεϊ είχε ντυθεί στα κίτρινα και τα μπλε. Περιμένοντας την… παράσταση της Βραζιλίας. Όμως το εξαιρετικό Μαρόκο δεν βρέθηκε εκεί για τουρισμό. Κάθε άλλο. Το τελικό 1-1 περισσότερο αδικεί τους Αφρικανούς, σε ένα ματς όπου δεν φοβήθηκαν την σπουδαία αντίπαλό τους. Μάλιστα την «βραχυκύκλωσαν» σε μεγάλο βαθμό.

Ο Σαϊμπάρι με πανέμορφο γκολ έβαλε μπροστά στο σκορ τα «λιοντάρια», για να έρθει ο Βινίσιους να ισοφαρίσει. Η συνέχεια δεν θύμιζε σε πολλά βραζιλιάνικη φαντασία και αλεγκρία στο χορτάρι. Το παιχνίδι ήταν ισοδύναμο, χωρίς σκοπιμότητες για τους Αφρικανούς που έδειξαν πως όποιος τους υποτιμήσει θα την πατήσει.

Το τελικό 1-1 ως αποτέλεσμα, λίγο στεναχωρεί και τους δύο πάντως. Καθώς είναι οι – στα χαρτιά – κορυφαίες ομάδες του Group C. Με την Σκωτία και την Αϊτή να συμπληρώνουν τον όμιλο. Πάντως η αγωνιστική εικόνα της «σελεσάο» δεδομένα πρέπει να βελτιωθεί, αν θέλει να έχει βλέψεις για το 6ο τρόπαιο της ιστορίας της.

Το φιλμ του αγώνα

6’ O Μαζράουι από τα αριστερά μπήκε στην περιοχή, γύρισε την μπάλα, ο Ελ Αϊνάουι δεν σούταρε καλά από πλεονεκτική θέση, με την μπάλα να βρίσκει στο σώμα του Πακετά.

7’ Ο Χακίμι δοκίμασε διαγώνιο σουτ, η μπάλα έφυγε άουτ.

9’ Πρώτη προσπάθεια της Βραζιλίας, με τον Ραφίνια να προσπαθεί να σουτάρει και την μπάλα να κοντράρει στον Ντιόπ.

14’ Ο Βινίσιους σε ωραία ενέργεια, έκανε το γύρισμα, με τον Ίγκορ Τιάγκο να μην μπορεί να βρει καλά την μπάλα με το κεφάλι.

21’ ΓΚΟΛ 0-1: Ο Μπραχίμ έκανε εξαιρετική μπαλιά στο χώρο, ο Σαϊμπάρι έφυγε από τον Μαγκαλιάες και πάνω στην έξοδο του Άλισον πλάσαρε υποδειγματικά για το γκολ των Αφρικανών!

27’ Ωραία κόντρα για το Μαρόκο, ο Χακίμι στον άξονα εκτός περιοχής, δεν σούταρε καλά κι έστειλε την μπάλα άουτ.

32’ ΓΚΟΛ 1-1: Ο Βινίσιους από αριστερά πήρε την μπάλα, μπήκε στην περιοχή, την έφερε στο δεξί και από διαγώνια θέση με εκπληκτικό σουτ ισοφάρισε με υπέροχο τέρμα!

45+2’ Σέντρα του Σάντος από αριστερά, γυριστό του Λούκας Πακετά, με τον Μπόνο να εκτινάσσεται και να διώχνει σε κόρνερ.

68’ Ωραίο γύρισμα του Μπρούνο Γκιμαράες στην περιοχή του Μαρόκου, κανείς δεν βρήκε την μπάλα να τη στείλει στην εστία.

77’ Πολύ ωραία ενέργεια από δεξιά με τον Ταλμπί να κάνει το γύρισμα και τον Ντανίλο να διώχνει πριν γίνουν επικίνδυνα τα πράγματα.

78’ Ο Βινίσιους στην κόντρα από αριστερά, έκανε το γύρισμα στο ύψος του πέναλτι στο πρώτο δοκάρι, εκεί ο Ραφίνια σούταρε με τη μία, αλλά ο Μπόνο μπλόκαρε σταθερά.

83’ Ο Ισά έκανε αδύναμο γύρισμα προς τον Μπόνο, ο Ραφίνια παραλίγο να εκμεταλλευτεί την κατάσταση, αλλά ο τερματοφύλακας του Μαρόκου έδιωξε σωτήρια.

90+3’ Ο Ντανίλο από δεξιά μπήκε εντός περιοχής, σούταρε, χωρίς να απειλήσει.

90+9’ Ο Ελ Αϊναουί βρήκε χώρο και σούταρε με φάλτσο, ο Άλισον έπεσε και απέκρουσε με διπλή προσπάθεια σε κόρνερ.

Διαιτητής: Σλάβκο Βίντσιτς (Σλοβενία)

Κίτρινες: 38’ Κασεμίρο, 43’ Ιμπάνιες

ΒΡΑΖΙΛΙΑ (Κάρλο Αντσελότι): Άλισον, Ιμπάνιες (46’ Ντανίλο), Γκάμπριελ, Μαρκίνιος, Ντόουγκλας Σάντος, Κασεμίρο (46’ Φαμπίνιο), Μπρούνο Γκιμαράες (80’ Ντανίλο Σάντος), Πακετά (61’ Κούνια), Βινίσιους Ζούνιορ, Ραφίνια, Ίγκορ Τιάγκο (61’ Λουίς Ενρίκε).

ΜΑΡΟΚΟ (Μοχάμεντ Ουάχμπι): Μπόνο, Χακίμι, Ντιόπ, Ριάντ, Μαζραουί (80’ Σαλάχ-Εντίν), Μπουαντί, Ουναΐ (65’ Ελ Μουραμπέτ), Ελ Κχανούς (80’ Αμαϊμουνί), Ελ Αϊναουί, Μπραχίμ Ντίαζ (65’ Ταλμπί), Σαϊμπάρι (89' Ραχίμι).

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
03:59ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Κατηγορεί η αντιπολίτευση τον Νετανιάχου για την συμφωνία ΗΠΑ-Ιραν - «Πλήρης αποτυχία»

03:32ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Ιουλίου: Πότε θα δουν λεφτά οι δικαιούχοι - Οι τελικές ημερομηνίες

03:17ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Βραζιλία – Μαρόκο 1-1: Τα «λιοντάρια» δεν επέτρεψαν τη σάμπα

02:58ΚΟΣΜΟΣ

Μεξικό: Ένοπλοι εκτέλεσαν Δήμαρχο σε περιοχή που δρουν καρτελ ναρκωτικών

02:26ΚΟΣΜΟΣ

Συνελήφθη στο Χιούστον για παράνομη οπλοκατοχή ο παίκτης του NBA Τζέιμς Χάρντεν

01:55ΚΟΣΜΟΣ

Βόρεια Κορέα: Το ζήτημα της «αοπυρηνικοποίησης» έχει τελειώσει οριστικά

01:23ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Διαδηλωτές φώναζαν «θάνατος στον Αραγτσί» - Τον κατηγορουν για προδοσία οι σκληροπυρηνικοί

00:52ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Έκτακτη σύγκληση του συμβουλίου ασφαλείας για την συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν

00:25ΚΟΣΜΟΣ

Νότια Αφρική: Άνδρας συνελήφθη, με 150 δηλητηριώδεις σκορπιούς στις αποσκευές του

00:12ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κατάρ – Ελβετία 1-1: Η πρώτη έκπληξη στο Παγκόσμιο Κύπελλο ήρθε από τους Ασιάτες

23:55ΚΟΣΜΟΣ

Ταϊλάνδη: Αστυνομικός έγινε… εξορκιστής για να σώσει «δαιμονισμένη» γυναίκα και αποθεώθηκε

23:49ΕΛΛΑΔΑ

Εξάρχεια: Ο «πιστός φίλος» του θύματος των πυροβολισμών δεν έφευγε από το πλευρό του

23:44ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Έπαιξε με κάταγμα στα πλευρά στο δεύτερο μέρος ο Κέντρικ Ναν

23:42ΕΛΛΑΔΑ

Διόδια: Για ποιους είναι δωρεάν η διέλευση

23:30ΚΟΣΜΟΣ

NBA: Ο Τζέιμς Χάρντεν συνελήφθη για παράνομη οπλοκατοχή – Σε μπελάδες ο «αστέρας» των Καβαλίερς

23:18ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Τροχαίο με νεκρό 50χρονο μοτοσικλετιστή

23:06ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο κανονισμός που έκανε πρεμιέρα στο εφετινό Μουντιάλ: Τι είναι το “mistaken identity” – Βίντεο

22:54ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Κρυφές συνδρομές: Πώς θα εντοπίσετε και θα ακυρώσετε όσα σας χρεώνουν χωρίς να το ξέρετε

22:43ΕΛΛΑΔΑ

Αργοστόλι: Δύο συλλήψεις για οδήγηση ηλεκτρικών πατινιών υπό την επήρεια μέθης

22:30ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Έξυπνες συνήθειες στο αυτοκίνητο: Πώς να μειώσετε την κατανάλωση καυσίμου έως και 25%

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
19:09ΚΟΣΜΟΣ

Σπουδαία ανακάλυψη: Αρχαιολόγοι εντόπισαν τη «χαμένη Ατλαντίδα» της Ευρώπης έπειτα από 8.500 χρόνια

22:06ΕΛΛΑΔΑ

Εξάρχεια: Με πέντε σφαίρες και από πίσω πυροβόλησε το θύμα ο δράστης, τι εκτιμούν οι αρχές - Πρώτες εικόνες και βίντεο από το σημείο

07:45LIFESTYLE

Ηθοποιοί που επιστρέφουν, μετά από πολλά χρόνια, στην τηλεόραση

16:19ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Τι ισχύει αν δεν βγάλετε μέχρι τον Αύγουστο

13:00ΥΓΕΙΑ

Λαγοκέφαλος: Τι θα νιώσετε αν το φάτε ή σας δαγκώσει - Πρώτες Βοήθειες

21:01ΜΠΑΣΚΕΤ

Video - Η σοκαριστική επίθεση του Ταϊρίκ Τζόουνς στον Κέντρικ Ναν

22:18LIFESTYLE

Παραμυθένιος γάμος στη Μεσσηνία: Η Δανάη Μπάρκα παντρεύτηκε τον αγαπημένο της, Φάνη Μπότση – Οι συγκινητικές στιγμές της τελετής

12:20ΚΟΣΜΟΣ

Ασφυκτικός θάνατος: Πύθωνας 7,5 μέτρων έπνιξε και καταβρόχθισε 44χρονη - Τη βρήκε ο σύζυγός της

23:49ΕΛΛΑΔΑ

Εξάρχεια: Ο «πιστός φίλος» του θύματος των πυροβολισμών δεν έφευγε από το πλευρό του

18:39ΕΛΛΑΔΑ

Χαμένα δέματα: Οι τρεις... Ολλανδέζες που έκαναν μόδα το unboxing απωλεσθέντων

10:54ΕΛΛΑΔΑ

Χαλάνδρι: Βραβευμένος ο φαρμακοποιός που συνελήφθη για παράνομα σκευάσματα - Αυτός είναι ο ειδικός

18:59ΕΛΛΑΔΑ

Αίγιο: Στη φυλακή ο 65χρονος Ιταλός για το διπλό φονικό – «Δεν τους σκότωσα εγώ», επιμένει

16:49ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Δίωξη για κακούργημα στον παππού του 18 μηνών βρέφους που «έσβησε» στο ΠΑΓΝΗ

03:17ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Βραζιλία – Μαρόκο 1-1: Τα «λιοντάρια» δεν επέτρεψαν τη σάμπα

11:32ΚΟΣΜΟΣ

Νέα εξέλιξη: Τι αποκάλυψε το τεστ DNA για τον άνδρα που ισχυρίστηκε ότι είναι ο «χαμένος» Μπεν

07:25LIFESTYLE

Τα τηλεοπτικά δίδυμα που «σπάνε» και αυτά που συνεχίζουν ακάθεκτα

21:59ΕΛΛΑΔΑ

Πανσέληνος Ιουνίου 2026: Πότε πέφτει το «Φεγγάρι της Φράουλας»

16:55TRAVEL

Πέντε παραλίες στην Αττική για τις πρώτες βουτιές του Ιουνίου

21:42LIFESTYLE

Μαριαλένα Ρουμελιώτη: Πήρε εξιτήριο έπειτα από περιπέτεια υγείας – «Αυτή την εικόνα περίμενα να δω»

03:32ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Ιουλίου: Πότε θα δουν λεφτά οι δικαιούχοι - Οι τελικές ημερομηνίες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ