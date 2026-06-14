Βραζιλία – Μαρόκο 1-1: Τα «λιοντάρια» δεν επέτρεψαν τη σάμπα

Το Νιου Τζέρσεϊ είχε ντυθεί στα κίτρινα και τα μπλε. Περιμένοντας την… παράσταση της Βραζιλίας. Όμως το εξαιρετικό Μαρόκο δεν βρέθηκε εκεί για τουρισμό. Κάθε άλλο. Το τελικό 1-1 περισσότερο αδικεί τους Αφρικανούς, σε ένα ματς όπου δεν φοβήθηκαν την σπουδαία αντίπαλό τους. Μάλιστα την «βραχυκύκλωσαν» σε μεγάλο βαθμό.

Ο Σαϊμπάρι με πανέμορφο γκολ έβαλε μπροστά στο σκορ τα «λιοντάρια», για να έρθει ο Βινίσιους να ισοφαρίσει. Η συνέχεια δεν θύμιζε σε πολλά βραζιλιάνικη φαντασία και αλεγκρία στο χορτάρι. Το παιχνίδι ήταν ισοδύναμο, χωρίς σκοπιμότητες για τους Αφρικανούς που έδειξαν πως όποιος τους υποτιμήσει θα την πατήσει.

Το τελικό 1-1 ως αποτέλεσμα, λίγο στεναχωρεί και τους δύο πάντως. Καθώς είναι οι – στα χαρτιά – κορυφαίες ομάδες του Group C. Με την Σκωτία και την Αϊτή να συμπληρώνουν τον όμιλο. Πάντως η αγωνιστική εικόνα της «σελεσάο» δεδομένα πρέπει να βελτιωθεί, αν θέλει να έχει βλέψεις για το 6ο τρόπαιο της ιστορίας της.

Το φιλμ του αγώνα

6’ O Μαζράουι από τα αριστερά μπήκε στην περιοχή, γύρισε την μπάλα, ο Ελ Αϊνάουι δεν σούταρε καλά από πλεονεκτική θέση, με την μπάλα να βρίσκει στο σώμα του Πακετά.

7’ Ο Χακίμι δοκίμασε διαγώνιο σουτ, η μπάλα έφυγε άουτ.

9’ Πρώτη προσπάθεια της Βραζιλίας, με τον Ραφίνια να προσπαθεί να σουτάρει και την μπάλα να κοντράρει στον Ντιόπ.

14’ Ο Βινίσιους σε ωραία ενέργεια, έκανε το γύρισμα, με τον Ίγκορ Τιάγκο να μην μπορεί να βρει καλά την μπάλα με το κεφάλι.

21’ ΓΚΟΛ 0-1: Ο Μπραχίμ έκανε εξαιρετική μπαλιά στο χώρο, ο Σαϊμπάρι έφυγε από τον Μαγκαλιάες και πάνω στην έξοδο του Άλισον πλάσαρε υποδειγματικά για το γκολ των Αφρικανών!

27’ Ωραία κόντρα για το Μαρόκο, ο Χακίμι στον άξονα εκτός περιοχής, δεν σούταρε καλά κι έστειλε την μπάλα άουτ.

32’ ΓΚΟΛ 1-1: Ο Βινίσιους από αριστερά πήρε την μπάλα, μπήκε στην περιοχή, την έφερε στο δεξί και από διαγώνια θέση με εκπληκτικό σουτ ισοφάρισε με υπέροχο τέρμα!

45+2’ Σέντρα του Σάντος από αριστερά, γυριστό του Λούκας Πακετά, με τον Μπόνο να εκτινάσσεται και να διώχνει σε κόρνερ.

68’ Ωραίο γύρισμα του Μπρούνο Γκιμαράες στην περιοχή του Μαρόκου, κανείς δεν βρήκε την μπάλα να τη στείλει στην εστία.

77’ Πολύ ωραία ενέργεια από δεξιά με τον Ταλμπί να κάνει το γύρισμα και τον Ντανίλο να διώχνει πριν γίνουν επικίνδυνα τα πράγματα.

78’ Ο Βινίσιους στην κόντρα από αριστερά, έκανε το γύρισμα στο ύψος του πέναλτι στο πρώτο δοκάρι, εκεί ο Ραφίνια σούταρε με τη μία, αλλά ο Μπόνο μπλόκαρε σταθερά.

83’ Ο Ισά έκανε αδύναμο γύρισμα προς τον Μπόνο, ο Ραφίνια παραλίγο να εκμεταλλευτεί την κατάσταση, αλλά ο τερματοφύλακας του Μαρόκου έδιωξε σωτήρια.

90+3’ Ο Ντανίλο από δεξιά μπήκε εντός περιοχής, σούταρε, χωρίς να απειλήσει.

90+9’ Ο Ελ Αϊναουί βρήκε χώρο και σούταρε με φάλτσο, ο Άλισον έπεσε και απέκρουσε με διπλή προσπάθεια σε κόρνερ.

Διαιτητής: Σλάβκο Βίντσιτς (Σλοβενία)

Κίτρινες: 38’ Κασεμίρο, 43’ Ιμπάνιες

ΒΡΑΖΙΛΙΑ (Κάρλο Αντσελότι): Άλισον, Ιμπάνιες (46’ Ντανίλο), Γκάμπριελ, Μαρκίνιος, Ντόουγκλας Σάντος, Κασεμίρο (46’ Φαμπίνιο), Μπρούνο Γκιμαράες (80’ Ντανίλο Σάντος), Πακετά (61’ Κούνια), Βινίσιους Ζούνιορ, Ραφίνια, Ίγκορ Τιάγκο (61’ Λουίς Ενρίκε).

ΜΑΡΟΚΟ (Μοχάμεντ Ουάχμπι): Μπόνο, Χακίμι, Ντιόπ, Ριάντ, Μαζραουί (80’ Σαλάχ-Εντίν), Μπουαντί, Ουναΐ (65’ Ελ Μουραμπέτ), Ελ Κχανούς (80’ Αμαϊμουνί), Ελ Αϊναουί, Μπραχίμ Ντίαζ (65’ Ταλμπί), Σαϊμπάρι (89' Ραχίμι).