Μεξικό: Ένοπλοι εκτέλεσαν Δήμαρχο σε περιοχή που δρουν καρτελ ναρκωτικών

Ένοπλοι πυροβόλησαν και σκότωσαν τον δήμαρχο του Σαν Μιγκέλ Αματιτλάν, μιας πόλης περίπου 7.000 κατοίκων στην πολιτεία Οαχάκα του νότιου Μεξικού, όπως ανακοίνωσαν χθες Σάββατο οι τοπικές αρχές.

Ο Χοέλ Άνχελ Μπράβο Μαρτίνες έπεσε θύμα «ένοπλης επίθεσης», αναφέρει η ανακοίνωση της εισαγγελίας στην πολιτεία Οαχάκα, χωρίς να διευκρινίζονται οι συνθήκες της δολοφονίας.

Την ευρύτερη περιοχή λυμαίνονται συμμορίες, οι οποίες συγκρούονται για τον έλεγχο των οδών διακίνησης ναρκωτικών.

Ο κυβερνήτης της Οαχάκα, Σαλομόν Χάρα, καταδίκασε απερίφραστα την «άνανδρη δολοφονία» του δημάρχου Μπράβο. «Στην Οαχάκα, δεν θα επιτρέψουμε στη βία να υπερισχύσει του νόμου ή της βούλησης των κοινοτήτων μας», υπογράμμισε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Η τοπική εισαγγελία ανέφερε πως ενισχύθηκε η αστυνομική παρουσία στην περιοχή και διεξάγονται επιχειρήσεις, με τη συνδρομή ομοσπονδιακών δυνάμεων, για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών.

Τα πανίσχυρα καρτέλ Σιναλόα και Νέα Γενιά του Χαλίσκο δραστηριοποιούνται στην πολιτεία Οαχάκα.

Σχεδόν 100 δήμαρχοι έχουν δολοφονηθεί στο Μεξικό από το 2006, όταν η κυβέρνηση κήρυξε τον αποκαλούμενο πόλεμο εναντίον των καρτέλ διακίνησης ναρκωτικών.

Τον Νοέμβριο, η δολοφονία του Κάρλος Μάνσο, δημάρχου της πόλης Ουρουαπάν στην πολιτεία Μιτσοακάν (δυτικά), είχε συγκλονίσει το Μεξικό και πυροδότησε διαδηλώσεις σε διάφορα σημεία της χώρας.

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