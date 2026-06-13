Ασφυκτικός θάνατος: Πύθωνας 7,5 μέτρων έπνιξε και καταβρόχθισε 44χρονη - Τη βρήκε ο σύζυγός της

Snapshot Μία 44χρονη στην Ινδονησία σκοτώθηκε από πύθωνα μήκους 7,5 μέτρων που την έπνιξε και την κατάπιε.

Τη γυναίκα βρήκε ο σύζυγός της παγιδευμένη μέσα στο στόμα του φιδιού, λίγα μέτρα από το σπίτι τους.

Ο πύθωνας σκότωσε τη 44χρονη τυλίγοντας το σώμα της με μυϊκές σπείρες πριν την καταβροχθίσει.

Το περιστατικό συνέβη στο νησί Ταλιάμπου Βόρειο Μαλούκο, όπου το θηρίο επιτέθηκε ενώ η γυναίκα φρόντιζε τα ζώα της.

Οι θανατηφόρες επιθέσεις πύθωνα σε ανθρώπους γίνονται όλο και πιο συχνές στην Ινδονησία τα τελευταία χρόνια. Snapshot powered by AI

Φρικτό θάνατο βρήκε μία 44χρονη στην Ινδονησία, όταν ένας πύθωνας 7,5 μέτρων της επιτέθηκε και αφού την έσφιξε μέχρι θανάτου, στη συνέχεια άρχισε να την καταβροχθίζει.

Την ανατριχιαστική εικόνα με το πτώμα της παγιδευμένο στο στόμα του φιδιού, αντίκρυσε ο σύζυγός της όταν βγήκε να την εντοπίσει επειδή είχε αργήσει να επιστρέψει.

Η Ελιζαμπέτ Γιαμαλάου βγήκε έξω για να φροντίσει τα ζώα της στο, Νησί Ταλιάμπου Βόρειο Μαλούκο της Ινδονησίας το απόγευμα της Τρίτης.

Το γιγάντιο ερπετό που ήταν κρυμμένο της επιτέθηκε και τυλίχτηκε γύρω από το σώμα της.

Ο ανήσυχος σύζυγός της, Μπέντζαμιν Λάντο, 52 ετών, όταν την αναζήτησε, είδε τη φρικιαστική εικόνα το ακίνητο σώμα της γυναίκας του στα μισά του δρόμου μέσα στο στόμα του φιδιού – μόλις λίγα μέτρα από το σπίτι της οικογένειάς τους.

Ωστόσο, όταν κατάφερε να αποκόψει το κεφάλι του θηρίου, η Ελισάβετ είχε ήδη πεθάνει.

Χωρικοί από τη γύρω περιοχή που άκουσαν τη φασαρία έσπευσαν στο σημείο και βοήθησαν στην ανάσυρση της σορού της.

Korban bernama Elizabeth Yamalau (44).

Siang hari beliau pamit ke keluarga untuk pergi ke kebun yang jaraknya sekitar 300 meter dari rumah.

Tujuannya sederhana.

Mau memindahkan sapi ternaknya.

Nggak ada yang nyangka itu jadi perjalanan terakhirnya. pic.twitter.com/cxt9JBhyea — Cocot Rakyat (@CocotRakyat_) June 12, 2026

Το επικίνδυνο ερπετό βρίσκεται σε όλη τη Νοτιοανατολική Ασία, κατοικώντας σε δάση, βάλτους, πλωτές οδούς, ακόμη και αστικές περιοχές.

Ένα από τα μεγαλύτερα είδη φιδιών στον κόσμο, κυνηγά ένα ευρύ φάσμα ζώων, συμπεριλαμβανομένων πουλιών, αρουραίων, γατών, σκύλων και άλλων φιδιών.

Σε σπάνιες περιπτώσεις, οι άνθρωποι μπορούν επίσης να γίνουν στόχοι.

Αρκετά ισχυρός για να σκοτώσει σφίγγοντας το θύμα του, ο γιγάντιος πύθωνας χρησιμοποιεί τις μυϊκές σπείρες του για να πνίξει το θήραμα πριν το καταπιεί ολόκληρο.

Οι αναφορές για θανατηφόρες συναντήσεις με πύθωνες έχουν γίνει πιο συχνές στην Ινδονησία τα τελευταία χρόνια.